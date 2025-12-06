专访︱「同区7年楼龄」机制难持续 刘振江倡旧楼市价再加两成 招国伟：市建收地交政府重建

立法会选举12月7日举行，占40席的选举委员会界别，吸引50人竞逐。测量师学会前会长刘振江、公屋联会总干事招国伟关注土地及房屋议题，对于市建局「同区7年楼龄」收购机制，两人均认为不可持续，刘振江建议以「旧楼市价再加两至三成」，作为搬迁及装修特惠津贴，强调要平衡公共财政和业主权益。招国伟认为可考虑让市建局专注收地，交由政府负责重建，亦可在给予优惠下，鼓励受影响居民搬到北都。

刘振江：「7年楼龄价钱」赔50年楼 质疑公帑使用恰当性

刘振江指，用7年楼龄价钱去赔偿50、60年楼龄的旧楼，价值相差一倍，令社会质疑公帑使用恰当性。他直言，「7年楼龄赔比廿年楼龄问题不大，但而家拆得都系50年以上的旧楼」，形容时空已不同往时。

招国伟建议增加政府在推行市区重建的角色，让市建局专注收地，交由政府负责重建，同时加强市建局、房委会和房协之间的协同效应，推动旧区重建。

北都︱刘振江：物流用地优先改作创科或大学城用途

刘振江表示，参选立法会是因为业界代表声音不足，现时香港处于土地房屋、北都发展的关键时刻，有必要挺身而出，把业界前线经验和专业判断带入议会。招国伟指，过去集中房屋政策研究，经过多年历练，有信心到立法会平台，发挥力量。

两人政纲均提及推动北都发展，刘振江认为，应立即利用洪水桥等新发展区的现有土地或楼房，让创科企业和人才尽快进驻，而非等待河套区等新土地发开。他建议可将现时需求不大的物流用地，优先改作创科或大学城用途。招国伟关注如何在北都设计住宅单位和社区配套，以吸引专才及本地青年到该区居住和发展。

租置︱招国伟：好多青年储咗好耐钱都买唔到居屋

至于早前热传的重推租置计划，最终并无出现在新一份《施政报告》。招国伟说，大方向支持重推租置，但强调不能影响轮候公屋时间，定价亦要公道。他指，不少青年「储咗好耐钱都买唔到居屋」，若公屋居民以低价购入单位，或有损公平。

就公私营房屋比例，刘振江认为，应该由七三减至六四比，甚至去到五五，在公营房屋供应量不减的情况下，以私人市场力量处理住屋问题。他相信随着公屋落成量增加，轮候公屋时间能在不久将来减至三年，故私楼比例要增加，同时增加大单位数量。

近年楼市下行，有建筑师楼要求员工放无薪假兼减薪两成，刘振江指，业界困境主要在于楼房建筑工程大幅萎缩，促请政府推出精准逆周期措施，「唔好等土木工程做晒，先做楼宇建造工程」，例如加快私人土地契约修订审批、加大楼宇维修保养工程量等，为业界创造稳定工作量。

刘振江自称勤力敢言 招国伟：讲道理讲数据

问及议政作风，刘振江自言勤力，每两周在报章撰文，讨论土地和物业议题，「我嘅作风、笔触，十几年嚟无变过」。刘振江希望投票选他的人，是因为他能从市场经验和专业角度发表意见，更好运用香港土地资源，「如果你觉得唔需要一个敢言、敢做嘢嘅人，咁无办法」。

招国伟同样表示，自己「讲道理、讲数据、一直无变过」，用数据支持理论，若认为判断是正确，便会向政府提出，并非「听唔听话」问题。

记者：陈俊豪

摄影：何家豪、何健勇

