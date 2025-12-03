立法会选举2025懒人包｜投票时间/票站地点/选区划界 一文睇清投票须知及文件
发布时间：13:00 2025-12-03 HKT
立法会选举2025｜立法会换届选举12月7日举行，选委会界别、功能界别及地区直选合共产生新一届90名议员。今次选举延长了投票时间，由早上7时30分至晚上11时30分，并新设医护人员、公务员专属票站等。《星岛头条》整合选举投票日安排、地点等重要资讯，紧贴选举最新动向！
- 立法会选举2025｜提名期、投票日及时间
- 投票日安排｜投票地点及特别票站
- 投票日安排︱投票所需文件
- 投票日安排｜票站内禁止的行为
- 三大界别议席数目及产生办法
- 参选、提名安排
- 现届议员最新退选情况
- 选民数目及投票资格
- 地方选区分界说明
完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名
立法会选举2025｜投票日、投票时间
- 提名期： 2025年10月24日（星期五）至11月6日（星期四）
- 投票日： 2025年12月7日（星期日）
- 投票时间： 上午7时30分至晚上11时30分（设于惩教院所的专用投票站投票时间为上午9时至下午4时）
相关新闻：
大埔宏福苑五级火｜立法会选举12.7如期举行 李家超：议员是政府重要改革伙伴 制订法律防止火灾惨剧再现
立法会选举︱选举论坛明恢复 政府：选举缤纷日、嘉年华全取消 康文署部分设施续免费
投票日安排｜投票地点、专属票站、边境票站
选民最迟会于投票日前10天（即2025年11月27日）收到投票通知卡，得悉获编配的指定投票站资料。选民亦可透过「智方便」查阅。
宏福苑五级火︱3受影响票站重新安排 免费穿梭巴士接送
因应大埔火灾，当局表示，3个受影响的票站会作重新安排，原设于大埔浸信会公立学校、广福社区会堂及大埔社区中心的票站，将分别改为香港教师会李兴贵中学、大埔崇德黄建常纪念学校及罗定邦中学。受影响选民主要包括宏福苑、广福邨、大埔滘及大埔墟居民，当局将安排穿梭巴士便利投票。
至于因火灾现居于其他地区的宏福苑居民，政府将透过「一户一社工」主动通知新的投票安排，并会视乎其投票意愿，安排合适交通工具接载前往票站。
相关新闻：大埔宏福苑五级火︱选管会开危机管理委员会会议 听取火灾后票站调整安排
邻近边境投票站
为进一步方便往返内地及海外的香港选民投票，选举事务处在上水港铁站附近的两所学校、港珠澳大桥香港口岸旅检大楼，以及香港机场二号客运大楼，设立邻近边境投票站。报名系统以1小时为单位，即市民可选择早上7时30分至8时30分、晚上10时30分至11时30分等如此类推。
按此即睇邻近边境投票站详情
公务员、医护人员、少数族裔专属票站
今届选举设有10个公务员专属投票站，7个医护人员专属投票站以及2个少数族裔人士专属投票站。少数族裔人士专属投票站设于湾仔及尖沙咀，方便在投票日前往清真寺或庙宇进行宗教活动的少数族裔选民顺道投票。
相关新闻：立法会选举投票「加时」：早上7:30至晚上11:30 设公务员、少数族裔专属票站 增两边境票站
安老院及残疾院舍设外展票站
今届选举亦设安老院及残疾院舍设外展投票站，今次选举为11间安老院及4间残疾院舍设立外展投票站，当中涉及3个点，外展投票站亦适用于院舍员工。
选举日当天，全港各区长者中心和残疾人士地区支援中心将会安排车辆和工作人员接送有需要的长者、残疾人士及其照顾者前往票站投票，并在照顾者前往投票期间协助他们，为长者及残疾人士提供看顾服务，以及鼓励他们积极参与投票。
特别投票安排
- 年满70岁人士、孕妇，或因疾病、残疾等而不能长时间排队的选民，可使用特别队伍轮候。
- 如选民在填划选票方面有困难，可依法要求投票站主任协助。
- 需要翻译协助的少数族裔选民，可于指定日期致电融汇支援服务中心的热线。
相关新闻：立法会选举2025︱政府向长者中心、残疾人士中心提供一次性2万元资助 安排车辆接送投票
投票日安排｜投票所需文件
申领选票所需文件
根据现行法例规定，任何选民／获授权代表在申领选票时，必须出示其有效的香港身份证的正本，或以下指定替代文件：
- 有效香港特区护照正本；或
- 《豁免登记证明书》正本；或
- 《申请香港身份证收据》正本；或
- 有效海员身份证正本；或
- 有效签证身份书正本；或
- 证明已向警务人员报告该人的香港身份证或《豁免登记证明书》或《申请香港身份证收据》已遗失或毁掉的文件（俗称“警署报失纸”），连同显示该人姓名及照片的有效护照*或相类旅行证件（例如香港特区护照以外的护照或回乡证）的正本。
* 英国国民（海外）护照并非有效旅行证件和身份证明。
投票日安排｜票站内禁止的行为
- 在投票站内亦禁止下列行为：
- 与任何选民／获授权代表通信息，包括向他人展示选票上的选择，或使用流动电话或其他器材进行电子通讯。
- 拍影片、拍照、录音或录影。
- 请其他选民／获授权代表代为填划选票。如有需要，选民及/或获授权代表可按法例要求投票站主任于一名投票站职员在场情况下，代为填划选票。
- 干扰其他正在投票的选民／获授权代表。
-
选民及/或获授权代表须知：《选举（舞弊及非法行为）条例》（第554章）是由廉政公署负责执行。根据此法例，选民／获授权代表切勿在本港或其他地方作出以下行为：索取或接受任何人提供的利益（包括金钱、馈赠等）、食物、饮料或娱乐，从而在选举中不投票、或在选举中投票或不投票予某候选人或某些候选人。
- 故意妨碍或阻止他人在选举中投票。在选举期间内藉公开活动，煽惑他人在选举中不投票或投无效票。
- 明知本身无权在选举中投票却在该选举中投票；或明知或罔顾后果地向选举事务主任提供属虚假达关键程度或具误导性达关键程度的资料（例如虚假的住址），而其后在选举中投票。
- （除非选举法明文准许）用另一人的姓名申领选票、或在选举中投票后再用本身的姓名在同一选举中申领选票。
- 无合法权限而向另一人提供选票，污损或销毁选票。故意妨碍或阻止他人在选举中投票。
- 未获候选人书面授权为其选举开支代理人，而为该候选人招致选举开支。
- 发布关于某候选人或某些候选人属虚假达关键程度或具误导性达关键程度的事实陈述。
- 未事先取得支持人士或组织的书面同意，而发布选举广告载有该人士或该组织的支持。
三大界别议席数目及产生办法
《基本法》附件二订明，立法会由90名议员组成，任期4年，分别通过选举委员会界别（40席）、功能界别（30席）及地方选区（20席）产生。
|产生途径
|议席
|提名门槛
|选民基础
|投票方式
|选举委员会
|40席
|须获选委会不少于10名委员提名，当中5个界别各占2-4名
|1500名选举委员会委员
|全票制，每名选委投选40人，得票最多40人当选
|功能团体
|30席
|1. 所在界别10-20名选民提名
2. 选委会不少于10名委员提名，每个界别2至4人
|合资格的个人或团体选民
|得票最多者胜出（劳工界功能界别的每名选民可投选最多三名候选人，其他界别每名选民选一人）
|地方选区
|20席
|1. 所在选区100-200名选民提名
2. 选委会不少于10名委员提名，每个界别2至4人
|所有已登记的选民
|双议席单票制（即每区两席，每名选民选一名候选人），每区得票最多两名候选人当选
参选、提名安排
选举委员会界别（40席）
- 候选人须为年满21岁、在紧接提名前的3年内通常居港的地方选区已登记选民，即候选人毋须为选举委员会委员。
- 每名候选人须获得不少于10名、但不多于20名选举委员会委员的提名，包括选举委员会5个界别中的每个界别不少于2名、但不多于4名委员的提名。
- 每名选举委员会委员只可以其选举委员会委员身分在选举委员会界别选举提名1名候选人。
功能界别（30席）
- 候选人须为年满21岁、在紧接提名前的3年内通常居港的地方选区已登记选民，及已登记为有关功能界别的选民或与该功能界别有密切联系。
- 候选人参选必须同时符合以下两项提名要求：
- 须获得所在功能界别不少于10名、但不多于20名选民提名；及
- 须获得不少于10名、但不多于20名选举委员会委员的提名，包括选举委员会5个界别中的每个界别不少于2名、但不多于4名委员的提名。
- 每名功能界别选民只可在其所属功能界别以功能界别选民身分提名1名候选人（如属劳工界功能界别的选民则可在该界别最多提名3名候选人）。
- 每名选举委员会委员只可以其选举委员会委员身分在功能界别选举中提名1名候选人。
地方选区（20席）
- 候选人须为年满21岁、在紧接提名前的3年内通常居港的地方选区已登记选民。
- 候选人参选必须同时符合以下两项提名要求：
- 须获得所在地方选区不少于100名、但不多于200名选民提名；及
- 须获得不少于10名、但不多于20名选举委员会委员的提名，包括选举委员会5个界别中的每个界别不少于2名、但不多于4名委员的提名。
- 每名地方选区选民只可在其所属地方选区以地方选区选民身分提名1名候选人。
- 每名选举委员会委员只可以其选举委员会委员身分在地方选区选举中提名1名候选人。
现届议员最新退选情况
2025年立法会选举提名期10月24日展开，多名现任议员先后宣布不连任，包括七旬老将如立法会主席梁君彦、身兼行政会议成员的张宇人、陈健波及林健锋；不少「新丁」亦弃选，包括张欣宇、林素蔚、周文港等。
已宣布不竞逐连任议员：
- 立法会主席、工业界（第一）梁君彦（74岁，经民联）
- 饮食界张宇人（76岁，自由党）
- 新界西北田北辰（75岁，实政圆桌）
- 港岛西叶刘淑仪（75岁，新民党）
- 地产及建造界议员龙汉标（74岁，经民联）
- 商界（第一）林健锋（73岁，经民联）
- 选委界黎栋国（73岁，新民党）
- 航运交通界易志明（72岁，自由党）
- 保险界陈健波（71岁，G19）
- 工程界卢伟国（71岁，经民联）
- 选委界马逢国（70岁，G19）
- 建测规园界谢伟铨（70岁）
- 商界（二）廖长江（68岁，G19）
- 社福界狄志远（68岁，新思维）
- 选委界林顺潮（65岁，C15+）
- 选委界苏长荣（65岁，C15+）
- 法律界林新强（64岁）
- 选委界谭岳衡（63岁，G19）
- 进出口界黄英豪（62岁，民建联）
- 选委界江玉欢（55岁，C15+）
- 选委界陈月明（53岁，C15+）
- 教育界朱国强（51岁，香港教育工作者联会）
- 选委界洪雯（50岁，G19）
- 选委界容海恩（48岁，新民党、公民力量）
- 选委界郭玲丽（46岁，民建联）
- 新界北刘国勋（44岁，民建联）
- 选委界周文港（44岁，G19）
- 选委界尚海龙(43岁，C15+）
- 新界东南李世荣（42岁，民建联）
- 选委界陆瀚民（41岁，经民联）
- 选委界梁毓伟（41岁，G19）
- 港岛东梁熙（40岁，民建联）
- 新界东南林素蔚（37岁，A4联盟）
- 新界北张欣宇（36岁，香港新方向）
- 选委界谢伟俊（66岁）
相关新闻：立法会选举2025｜谢伟俊、洪雯及梁毓伟未报名竞逐连任 累计35现任议员弃选
选民数目及投票资格
选民数目
根据选举安排，相关正式选民登记册的发表日期如下：
- 选举委员会界别： 正式委员登记册于2025年9月17日发表，只有名列于选举委员会正式委员登记册上的委员方可在选举委员会界别投票。
-
地方选区及功能界别： 正式选民登记册于2025年9月25日发表，只有名列于2025年地方选区正式选民登记册上的已登记选民和功能界别正式选民登记册上的已登记个人和团体选民，方有资格在相关地方选区及／或功能界别投票。
各个地方选区选民分布 (2025年) 地方选区 登记选民人数 香港岛东 380,695 香港岛西 342,689 九龙东 442,692 九龙西 346,355 九龙中 422,161 新界东南 440,190 新界北 409,281 新界西北 436,796 新界西南 471,978 新界东北 446,155
投票资格
- 选举委员会界别： 采用「全票制」，选委须投选不多于亦不少于40名候选人。
- 功能界别： 采用「得票最多者当选」制。除劳工界选民可投选最多3名候选人外，其余27个界别选民只可投1票。
- 地方选区： 采用「双议席单票制」，每名选民在其所属选区投1票，得票最多的2名候选人当选。
地方选区分界说明
全港共设10个地方选区，每个选区产生2名议员。10个地方选区及其代号如下：
|地方选区名称
|地方选区代号
|所包括的地方
|香港岛东
|LC 1
|东区、湾仔区
|香港岛西
|LC 2
|中西区、南区、离岛区
|九龙东
|LC 3
|观塘区、黄大仙区东南部
|九龙西
|LC 4
|油尖旺区、深水埗区
|九龙中
|LC 5
|九龙城区、黄大仙西北部
|新界东南
|LC 6
|西贡区、沙田区东部
|新界北
|LC 7
|北区、元朗区西北部、河套区
|新界西北
|LC 8
|屯门区、元朗区东南部
|新界西南
|LC 9
|葵青区、荃湾区
|新界东北
|LC 10
|大埔区、沙田区西部
立法会选举2025官方网站：https://www.elections.gov.hk/legco2025/chi/index.html
2025年立法会换届选举的提名期为2025年10月24日至11月6日，投票日则定于2025年12月7日（星期日），投票时间由上午8时30分至晚上10时30分。
新一届立法会由90名议员组成，分别通过三个途径产生：选举委员会界别（40席）、功能界别（30席）及地方选区（20席）。
选民必须出示其有效的香港身份证正本。如果未能出示，亦可使用其他指定替代文件，例如有效的香港特区护照正本或《申请香港身份证收据》正本。