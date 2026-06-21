父亲节专访｜追梦有时是痛苦，特别当梦想遥不可及、备受百般阻拦时，但苦过方知甜，努力追逐时有人同行、扶你一把，即使终告失败，也是美好而浪漫……何况，高志昌医生与女儿最后都成功携手抓住梦想，那份甜就更不一样了。高医生笑言现届70，不年轻了，但那沙哑而雄亮的笑声，却充满活力。说起来，50岁才追梦，很迟吗？Marvel教父Stan Lee也是40岁后才创造出自己的漫画世界，永远说迟，却总好过永远停滞不前。「高中年代已立志助人，造福世界，而当时还没想到要当医生呢！」高医生忆起与医科同学的聚会，同学说他其实早在大学时代已提及要到非洲帮助有需要的人，他对此零印象，但这一丝往事却证明那份慈悲早就刻在基因里。

父亲节专访│无国界医生爸爸利比里亚行医震撼一生 和女儿并肩追梦：「愿意为孩子遮风挡雨已是好爸爸」 （图：霍楚晖）

追寻所爱 从来不迟

到18年前，因为女儿Jayers的鼓励，同时眼见两个孩子都成年了（他育有一女一子），觉得是时候把更多时光留给自己，决定申请成为无国界医生。尤记得第一次出差的地方是利比里亚，当地的贫困与生活状况，让高医生震撼一生。「当时我想『我们真的住在同一星球吗』，怎能艰苦如此？」当地刚内战结束，有许多不确定性，高医生坦言有过担忧，却没有退缩。就这样一次、两次、三次，至今18载他一共出差20多次，每次均获益良多……而那是心灵上。女儿在一篇访问说过，「他完成首次任务回来时，我未见过他如此开心，那是由心发出来的。」现在眼前的高医生，同样尽是满足。

（图片来源：受访者提供）

经常出差，应该很多个父亲节无法一起过吧？「我们家里从不重视这个节日，作为子女，要是尊重敬爱父母，就应该每天恒常去做，而不应是化作仪式感的一件事。」他出差时与子女维系，靠的是通讯软件Signal，没有天天通电，但只要大家的生活发生过甚么值得分享，都会透过文字输送，子女会知道爸爸今天处理了哪些奇难杂症，高医生可以一睹可爱孙女的一举一动，已经甜入心。只要有爱，即使身处远方也能让对方感受得到。「他们会担心你的安危吗？」记者问。「又没有特别，我们都知道大家在做自己热爱的事。」高医生淡淡然。

高医生左上臂有一个女儿亲绘的纹身，图像是一个生命战士骑马伫立在崖边，于日出时追求梦想与光明。（图片来源：受访者提供）

（图：霍楚晖）

孩子的人生属于他们 放手吧！

也许追梦的浪漫原来是一场基因复制。女儿Jayers是位纹身师，接受过访问，原来自小但凡热爱的事都一直被妈妈箝制，她的童年说不上快乐，是直至找到对纹身的热爱，给予她勇气去抗争，才真正追逐自己的人生……这不也就是高医生走过的路吗？他一直在私人诊所工作，心里却有一颗无法被满足的心，碍于对子女的考量，他一直默默过着非自己所愿的生活，当女儿追梦的过程披荆斩棘，他也受到启发。「他们两个个性都不似我，而是好过我。从小我已相信人生是属于子女他们的，做父母只能辅导、提供资源，适时放手，再赋予尊重。」

（图：霍楚晖）

就着当无国界医生的这些日子，笔者有很多好奇想要提问，不过看到高医生对这份工作的纯粹，相信我已有答案，但就除了这一条：「看尽人间惨况，可有改变你对待子女或人生的一点看法吗？」高医生抬头想了两秒。「我一直寡言，抱歉以前对于子女不擅表达，但做了无国界医生后，我反而说话多了，让他们更理解我，我亦更了解子女在想甚么。」这番话，感觉总带一点遗憾，但其实高医生与子女的关系，早在他们小时候，趁自己下午不用看诊即带他们看海、踏草地时建立起来，这段时光从来没有浪费。「只要愿意为孩子遮风挡雨就已经是好爸爸。」高医生勉励天下父亲，同时勉励自己。6月21日，如无意外他正前往南苏丹，过人生第3X个父亲节。

医生大女（右一）、孙女及儿子合照。（图片来源：受访者提供）

2022年，在也门荷台达（Hodeidah）的医院，高医生（中）与其团队为病人施行手术。（图片来源：受访者提供）

今年3月，高医生前往位于苏丹山区的泰维莱镇（Tawila）工作约一个月，当地战乱持续，医疗资源匮乏，民众的医疗需求庞大。（图片来源：受访者提供）

高医生于2008年加入无国界医生，在十多年的人道救援生涯中，他「以病人为本」的初心不改。（图片来源：受访者提供）

文：胡亦桐 图：霍楚晖、受访者提供

相关文章｜父亲节专访｜曾援助大埔宏福苑灾民 香港红十字会赈灾服务经理望孩子感受他人困难 ：「有家人等着回家感觉真好」

相关文章｜父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路

相关文章｜父亲节专访｜肿瘤病童父变寄养爸爸愿照顾更多病童 知女儿病况痛入心扉：「预咗养她一世」