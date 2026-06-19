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父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路

亲子
更新时间：13:30 2026-06-19 HKT
发布时间：13:30 2026-06-19 HKT

父亲节专访｜如果一切无从逃避，只好面对。因为天瑜（2020年疑因医疗事故成为植物人，至2024年离世），大众认识了「天瑜爸爸」，他同是Macrus、天瑜哥哥的爸爸，哥哥今年12岁，9月将升读中一。不知不觉，天瑜已离世两年，爸爸也是病人，癌症已扩散，现时每月需到深圳接受标靶药治疗，人生的确过完一关又一关。

天瑜爸爸（图：霍楚晖）
天瑜爸爸（图：霍楚晖）

善良懂事的哥哥

过去家庭重心在天瑜身上，妹妹不在，生活重过另一条轨道。跟妹妹相差两岁、有自闭症的哥哥，爸爸感恩他善良懂事，甚少因为父母长时间陪伴妹妺而抱怨，但天瑜爸爸免不了无奈愧疚。「两兄妹相处时间太少，妹妹留院时他又细，不适合去医院，后来又有Covid，前后只探望过妹妹三次。第一次是入院初期，第二次是病情恶化，最后一次是她离开。」
年纪小小面对妹妹死亡，天瑜爸爸告诉他「妹妹上了天堂」。「有次睇电视讲及海葬，哥哥问甚么是海葬？我解释是将先人骨灰洒落海；他立即问妹妹怎样葬？我说火化，遗体在火化炉火化后领回骨灰。」当刻哥哥反应有点大，非常担心问「妹妹会不会很痛？」，天瑜爸爸解释妹妹已死亡，不会痛，哥哥听后才呼了一口气「哦，咁都好啲！」。 

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

把握时间 训练独立

天瑜走了两年，却是第三个没有她的父亲节，访问时离父亲节有一些日子，问天瑜爸爸可会跟哥哥有节目？他想一想说：「看哥哥当日有没有活动（繁忙的小学生），6月21日是父亲节，23日是天瑜生忌（天瑜是你父亲节礼物啊！）。对呀！（笑）过去两年的父亲节，都会去看看她（哥哥不介意？）不，哥哥好『黐』我的。」
这段日子，天瑜爸爸要为自己打仗，知道自己患病一刻，他最担心个仔那么「黐」自己怎么办？爸爸决定把握时间，努力训练哥哥独立，上学、补习早就自己来，爸爸懂的生活技能都手把手教他，学做家务也要入厨，亦没有隐瞒病情，只因时间不等人。「我爸爸也是患癌，他走时我才18岁，说是成年人其实甚么也不懂，那时候爸爸没有给我做这方面的教育，重担一下子压下来，只好硬着头皮面对，逼自己独立，因此想为哥哥准备好一点。」

（图：霍楚晖）
（图：霍楚晖）

哥哥快升中还很孩子气。他睡上隔床，有时想爸爸陪陪他，无奈天瑜爸爸腰痛上不来，他很明白也不扭别。哥哥成绩出众，学业不用父母操心，虽然有自闭症的啰嗦固执、语言发展稍逊，却无阻他交朋结友，也得到很多街坊、家长疼锡，过往父母为天瑜奔波时，除了「长老」们出手照顾，也得到这些「外援」帮忙，连爸爸都欣赏其性格。记者有预感，哥哥将来会是个有担带的好男人。

爸爸要捍卫家庭

经历了这么多，对爸爸这个身份，天瑜爸爸有着不同的看法。「传统观念，爸爸的角色是经济支柱，负责赚钱养家，再抽空陪孩子。经历了这些事后，深深感受到但凡家庭有甚么事，爸爸真的要站出来，捍卫自己的家人，不要让他们受委屈、受伤害。从来没想过自己要捍卫家庭，但这个好像是我余生的责任。」

（图：霍楚晖）
（图：霍楚晖）

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