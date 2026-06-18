提升说话能力｜Show and Tell 21世纪必要技能 「识讲嘢」更具自信 增强实力备战小一面试

提升说话能力｜不少直资或官津名小，早年已在课堂推行Show and Tell（展示与讲述 / 讨论），近年连幼稚园也开始教导K2、K3孩子学习，增强实力备战小一面试。Steps Education 课程总监Miss Carmen不讳言很多家长仍然以为Show and Tell「只是说话而已」，忘掉了这是一项「21世纪技能」。「从前我们只会死读书，极其量参与朗诵，西方国家早已重视这种public speaking，要求孩子自少面对人群说话，还要说得好。」Miss Carmen坦言当年Steve Jobs甫站台便惊艳全球，其实就是Show and Tell。

Show and Tell 看见个人发展的底蕴

以升小目标来学习Show and Tell，幼童的想法不会太深入，能讲出「表面」资讯已很厉害，不过Miss Carmen提醒，如若面试时「问一句才答一句」，一定难以过关。「就算是初阶或小学生，当他们要说『一个最难忘的经历』或『你最喜欢的一本书』，都要符合『时、地、人、事』四要素，即那时到了那里、跟谁一起去、做了甚么，幼童依着四要素能讲出一段说话，已经很organized。」Miss Carmen坦言近年的孩子「叻咗好多」，升小面试时能讲出一大段说话已大有人在。「近年很多学校已不再提供图片或物件，改而要求即席讲述一段经历，或者介绍一件最喜欢的玩具，难度又再提升，实在要靠家长日常多为子女准备。」

（图片来源：受访者提供）

至于要求递交面试影片的名校，虽然家长可先为孩子排练，但因为它没有框框，孩子其实可以发挥到无限大，学校因而看到孩子可以去到哪个位置，以及感受其思维。「因为Show and Tell是一种soft skills，它除了展现语文能力之外，还可以看到孩子个人发展的底蕴：表达与组织能力、对事物的看法等。」很多家长是从传统教育走过来，总认为记熟、背稿才是一切，Miss Carmen再次强调21世纪的教育是希望训练孩子一些内在、不是靠背诵而来，却是打从内在发挥的技能。

Steps Education课程总监Miss Carmen（图：陈仲梁）

自信靠锻炼

Show and Tell易学难精，面对四、五岁的幼童，家长该如何训练呢？「一步一步来。」Miss Carmen说Show and Tell是一种personal development，想做好、第一件事是要有足够自信。「自信不是做十次Show and Tell就一定会练出来，家长要为孩子制造学习机会。」Miss Carmen 重申Show and Tell既是public speaking，意味给孩子多些机会做公开表演。「经常跟家长说，即使面对面试，也别因孩子个性害羞就直接推去学Show and Tell，他只会继续害羞惊慌，家长可尝试先为其报读表演艺术课程，如drama。」drama可说是初阶的Show and Tell，孩子都喜欢角色扮演，有机会让他们站在台上载歌载舞，自然会习惯面对陌生人。「为何外国人好像站出来就懂『说话』呢？因为外国的小学规定一定要做drama education，参与drama不止学演戏，让孩子有说话的机会（念对白），更重要戏剧是没有分对与错的一个演绎。」Miss Carmen说很多小朋友欠缺自信，因为家长不自觉习惯将小朋友放在对与错里面。「常跟家长讲笑不要经常『摧残』孩子，少少错是无问题的，最重要给予多些空间学习甚至玩。」

（图片来源：受访者提供）

很多父母的概念是补习才是学习，出去玩就是玩，玩是浪费时间又「学唔到嘢」……「不要这样二元分化；永远出去玩也是学习经历，做任何一件事也是学习经历，如果想孩子面试或拍片时也能流畅表达，其实是日常如何跟他多谈多启发，如何体现每次游历都是一趟很好的生活经验，这些正是Show and Tell的材料。」

（图：陈仲梁）

表达深入感受

无论小学面试时问甚么问题，Miss Carmen指出，最重要是懂得表达感受。「感受是一些深层次的意义，孩子如能够讲出事情、物件对他的意义，必然加分。譬如他去完海洋公园，会说很开心看到企鹅，然后呢？家长要再走多一步，教他们深入一点去想：What is the meaning to you？别以为幼童不懂得思考，只要家长肯跟他们多作讨论，自然培育到Show and Tell技巧。」曾有孩子跟她说「如果我哋唔保护环境，企鹅就再无地方住，好恐怖」。不止是那条交出去的短片，或面试时不断做Show and Tell，孩子能早日掌握说话之道，对他日后升学甚至工作，都是终身受用。

（图片来源：受访者提供）

Miss Carmen畀贴士家长，就算孩子踢一场波也可以问他对这场球赛有甚么感想？养成引导子女深入思考的习惯，而家长也可首先打开话匣子，比如「妈妈今日买咗几件好靓嘅衫，你觉得靓唔靓呀？」，只要孩子接着跟你对话，然后妈妈再回应孩子，这样有来有往已经是Show and Tell。「不过最重要是，勿否定他们的感想，任何想法都是表现他们的思维，好像我有班年长些的孩子，请他们用一件物品讲讲毕业感受，一位男生带着毕业公仔来，说这个公仔代表自己已长大，过往有些事他不会再做，但未来他又会学懂更多知识。（好感动㖞！）你都听到好感动，

因为这是他由心而发、最真实的感受。」

顺带一提，小一面试无论是中文或英文，即使孩子有时候文法不通顺，家长也不用「执」得那么严谨，令他顾得文法又顾不到想讲的内容。「先令其说话内容令人听得明白、流畅，建立好自信，然后才细致修改或加入适当动作、笑容等，不要带头打击孩子，情绪价值从来应该是家长给予，而不是依赖别人。」well said。

（图片来源：受访者提供）

内向就「蚀底」?

大人常说I人E人，好像内向的孩子就「蚀底」，Miss Carmen坦言个性是天生，惟家长绝对可以帮忙，投其所好由子女兴趣开始，如果喜欢打机就由打机讲起「今日打机开心吗？」。「要接受最初只会回答yes or no，也不会一下子跟你谈国家大事。注意不是锲而不舍地追问，家长先做一个E人，多些跟孩子分享生活点滴、问少一点，渐渐他会模仿你，生活化地开展说话模式。」Miss Carmen说只要孩子有开口，就要称赞，不要计较他今次没有比上次讲得多，时间必然会带来改变。

（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：陈仲梁、受访者提供

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