CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马装置8月尖沙咀登场 附特展详情

各位CHIIKAWA粉丝要留意，继去年CHIIKAWA主题特展引人全城关注，今个夏天将会载誉归来。全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：艺术宇宙）将于8月1日至9月6日登陆尖沙咀K11 MUSEA及海滨，今年继续沉浸式体验，插画家Nagano老师更会为大家带来「不止于可爱」的作品，全新「CHIIKAWA回旋木马》将会化身成全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马装置艺术，更有多款全球首发限定纪念品！即睇CHIIKAWA特展详情与门票入手方法。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜「四大宇宙」展区 展出130幅原画

今年CHIIKAWA特展同场分有室内及户外展览区，CHIIKAWA将分为「四大宇宙」：「 原画宇宙」、「音乐互动宇宙」、「装置艺术宇宙」、「机动艺术宇宙：CHIIKAWA巨型回旋木马」，有大家从不同维度走进艺术核心！

CHIIKAWA ARTIVERSE特展8月尖沙咀登场（图片来源：AllRightsReserved）

位于K11 MUSEA 6楼有3个展区，「原画宇宙」将会展出超过130幅Nagano老师珍贵的原画重现作品与角色设定画。观众可近距离观察插画师笔下角色与世界交织的创作轨迹，感受角色的生命力；「音乐互动宇宙」将艺术延伸至听觉，透过「睡衣派对」主题装置营造沉浸式声景，结合舞台装置艺术，重现经典场景，让大家融入角色！「而装置艺术宇宙」将汇集多组艺术雕塑，包括全球首度亮相的「毛量暴增」造型吉伊卡哇、小八与兔兔雕塑，巨大化孩子雕塑，更有海外首个登场的巨大「赛莲」雕塑及电影版角色亮相，融合声光感应技术，将带来不一样的沉浸式体验。

位于K11 MUSEA 6楼有3个展区（图片来源：AllRightsReserved）

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全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马装置座落维港海滨

最瞩目当然是设于户外展区「机动艺术宇宙：CHIIKAWA巨型回旋木马」的全球首座、座落维港海滨的CHIIKAWA巨型回旋木马装置艺术，于海天一色的景致之中，日夜展现出不同的风貌，让粉丝们如同跟CHIIKAWA和好友们走进梦幻世界。另一重点是，CHIIKAWA巨型回旋木马装置有16个座位，名额有限，预先购买「回旋木马座席券及特典套装」的参加者真的可「乘座」打卡！

全球首座CHIIKAWA巨型回旋木马装置座落维港海滨（图片来源：AllRightsReserved）

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6月11日优惠票开售

想走进CHIIKAWA特展的梦幻世界，就要留意6月11日、分有3款的优惠价「预售门票及套装」门票开卖（展期内或将开放少量「正价门票」）。特展门票将于6月11日（星期四）下午3时，在KLOOK平台优先开卖三款优惠价格的「预售门票及套装」，少量「预售门票及套装」则会于猫眼官方平台发售。每个时段的入场名额有限，门票将严格按照先到先得的原则进行分配 。

「回旋木马座席券及特典套装」（图片来源：AllRightsReserved）

三款优惠价「预售门票及套装」包括：售价港币$180的「一般门票」、售价港币$420的「特典套装」、售价港币$550的极罕限量「回旋木马座席券及特典套装」。当中「回旋木马座席券及特典套装」的参加者除了可乘座一次木马（价值港币$130），亦会再额外获得一张「CHIIKAWA回旋木马」纪念卡（非卖纪念品，并有8款，款式随机发放），亦可于纪念品商店有专属队伍购物。

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展览纪念品包括全球首发「CHIIKAWA回旋木马」系列

8月1日起更有一系列「 CHIIKAWA ARTIVERSE」特展全新限定商品登场，所有展览限定纪念品只限持票人士购买。当中包括插画家Nagano 特别为本次展览创作的全新「CHIIKAWA回旋木马」系列，将真实的回旋木马化身成独家主题纪念品，如角色吊饰公仔（吉伊卡哇、小八与兔兔）连场景座，而入手角色吊饰公仔连场景座，更会送限定收纳袋与收藏卡；另外，亦有CHIIKAWA回旋木马音乐盒及座台灯，都是必扫系列！而展览其他精美纪念品，将于6月8日公布，粉丝们就要留意住喇！



（图片来源：AllRightsReserved）

6月11日开卖庆典 回旋木马艺术装置全球首度公开亮相；同时会有「预热大送纪念品」，粉丝可于6月2日先于KLOOK登记领取「整理券」，就可于6月6日及6月11日免费派发CHIIKAWA幻彩应援扇喇！

将会有「预热大送纪念品」，粉丝可于6月2日先于KLOOK登记领取「整理券」，就可于6月6日及6月11日免费派发CHIIKAWA幻彩应援扇喇！（图片来源：AllRightsReserved）

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「CHIIKAWA ARTIVERSE」「预售门票及套装」优惠票售卖详情

开卖时间：6月11日下午3时起

供订购的门票入场日期：8月1日至9月3日

*9月4日至6日之全日门票将预留作室内外展区因天气停开之补偿安排

购买连结：＞＞Klook＜＜、＞＞猫眼＜＜

（图片来源：AllRightsReserved）