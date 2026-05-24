英国政府禁止英格兰学校食堂午餐供应油炸食品 一原因引多政党争议？｜亲子健康

英国政府宣布将于2027年9月起全面改革英格兰学校午餐规程，禁止食堂供应油炸食品，并严格限制高糖零食。届时，水果将取代糖果成为校园点心主流，香肠卷与pizza等即食食品亦不再获准每日供应。教育大臣方佩芝形容此举为「一代人以来最雄心勃勃的改革」。然而，这项旨在改善学童健康的政策引发了财政争议。

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英国校餐大改革：告别油炸与高糖

对于英国政府宣布将于2027年9月起全面改革英格兰学校午餐规程，尽管绿党等组织表示支持，但多个政党与学校领导协会均指出，在通胀压力下，现有资金难以负荷高品质食材的成本。调查显示，每份校餐的实际成本约3.45英镑，远高于政府目前2.61英镑的资助额。尽管如此，首相施纪贤仍强调学校有能力在现有预算内应对。这场关于「健康」与「成本」的博弈，将成为未来英国教育政策关注的焦点。

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延伸阅读：英国政府推禁令 限播放垃圾食物广告

对于儿童饮食健康的问题，英国政府近年采取不同的措施，旨在减少儿童的超重率及相关健康问题。于早前更宣布禁止电视及网路于指定时段播放垃圾食物广告，为减少儿童肥胖率措施的一部分，希望禁令能每年将英国儿童于饮食中摄取的卡路里减少多达72亿。

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根据英媒报道，英国卫生及社会关怀部（Department of Health and Social Care）早前发表新闻公布，全面禁止在晚间九时之前的电视广告中播放不健康食品，并且全天禁止在网路上播放相关广告。这项政策的目的在于保护儿童免受有害广告的影响，由治疗疾病转向预防疾病，帮助他们建立更健康的饮食习惯。

英国卫生及社会关怀部（Department of Health and Social Care）早前发表新闻公布，全面禁止在晚间九时之前的电视广告中播放不健康食品，并且全天禁止在网路上播放相关广告。（资料图片/图片来源：Freepik）

在英国，小学入学时，22.1%的儿童就已经超重或肥胖，毕业时这一比例更是高达35.8%；此外，不良的饮食习惯亦引起儿童蛀牙问题，更成为5至9岁儿童住院的主要原因。儿童肥胖问题已成为英国医疗上的压力，据估算，儿童肥胖问题为英国国民保健署（NHS）每年带来高达110亿英镑的医疗支出。

英国不少小学生有超重或肥胖问题。（资料图片／图片来源：Freepik）

政府估计，这项政策将有助每年从儿童饮食中减少多达72亿卡路里，减少约2万名肥胖儿童，而随时间推移，政策将带来约20亿英镑的健康效益。有数据显示，广告会影响儿童的饮食取向和进食时间，并影响他们的饮食偏好，从而增加肥胖及相关疾病的风险。英国卫生部长Ashley Dalton表示，除了以上措施，亦会赋予地方当局权力，阻止快餐店于学校附近开设分店，以助解决儿童肥胖问题。

英国糖尿病协会负责人Colette Marshall指肥胖是第2型糖尿病的主要风险因素，限制垃圾食品广告可以帮助保护孩子的健康，预防年轻人患上2型糖尿病等疾病的风险。（资料图片／图片来源：Freepik）

此举得到不少关注健康问题的协会支持，如英国糖尿病协会负责人Colette Marshall指肥胖是第2型糖尿病的主要风险因素，限制垃圾食品广告可以帮助保护孩子的健康，预防年轻人患上2型糖尿病等疾病的风险；而英国癌症研究中心高级政策经理Malcolm Clark则指出肥胖和超重至少会导致13种不同类型的癌症，而且儿童时期肥胖的人成年后也更容易患上肥胖症此行动可令孩子饮食更健康，降低未来罹癌的风险。

府估计，这项政策将有助每年从儿童饮食中减少多达72亿卡路里，减少约2万名肥胖儿童。（资料图片/图片来源：PhotoAC）

除了垃圾食物广告禁令，英国早于2016年实施了软性饮料税（Soft Drinks Industry Levy），向含高糖量饮料的生产商及进口商征收较高的税率，推动企业调整饮品配方，令饮品变得低糖健康。同时软性饮料税也扩大至更多产品，如禁止向16岁以下儿童销售高咖啡因能量饮料等。一系列措施将进一步加强保护儿童，有助于建立人健康的饮食习惯。

爸妈又有何方法减少孩子过量进食垃圾食物呢？（资料图片/图片来源：PhotoAC）

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