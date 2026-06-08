中一叩门2026│热门中学叩门5大准则 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 15人争1叩门位

中一叩门2026｜「养儿一百岁，长忧九十九」？如果家有将于本年度9月升读中一的子女，又于自行分配学位阶段未有着落，真是未到100岁，已经长忧365日。前阵子家长才头痛完统一派位的填表策略，好不容易熬到表已交，又要待至7月7日公布中学学位分配结果，一切还未尘埃落定，一切还未能放松。这段等待的日子，家长与孩子必须好好准备呈三及叩门，万一派位失利就要即时启动叩门要求，尽最后一分力争取心仪中学学位。热门中学的叩门要求，定然能让亲子作为备战参考，为这场升中路作最后冲刺，终结阶段性忧心！

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 15人争1叩门位

作为本地热门直资，香港浸会大学附属学校王锦辉中小学，从来都是家长的头号选择之一，明知是一所「一条龙」学校，叩门学额不多，家长及学生仍然想一试。总校长陈伟佳博士说：「明白每年升中派位结果公布后，很多家长都希望为子女把握多一次入读心仪中学的机会，所以叩门实为不能错过的黄金机会。」叩门是升中过程的最后一个关口，压力难免，但同时也是一个让孩子学习坚持与成长的宝贵契机。陈博士坦言家长的支持与鼓励，正是他们最大的信心来源。「预祝各位孩子都能找到最适合自己的学校，展开精彩的中学新篇章。

Q1. 学校叩门程序如何？

A：学校每年均预留约10个七年级（中一）叩门学额，这项安排已经沿用多年，因此学校会在中一派位结果公布当天（今年是7月7日）即时接受叩门申请。根据去年经验，我们收到约150人申请叩门，约15人争一个学额，竞争相当激烈。叩门程序上，学校仅在派位结果公布当天的上午有限时接受申请，整个流程力求在2.5小时内完成。为求流程更为顺畅，建议家长及学生必须带备所需文件亲身到学校递交申请，经校方初步筛选后，获选学生随即会安排参加笔试及面试。通过评估的学生将即时获得取录，就算最终未获取录，家长也有充裕时间带子女到其他学校叩门。

（图片来源：受访学校提供）

Q2. 叩门过程中，校方最看重甚么？

A：最看重学生的「学术基础」与「表达能力」。学校对中一新生的学术要求一向较高，因为学生若从小一入学，校方有12年时间培育；但中一才入学的学生仅得六年时间，因此叩门生的学术根基必须非常扎实。笔试会考核语文理解、逻辑思维及解难能力，难度应为小六生可应付的程度。至于面试环节，老师会给予学生充足的时间自我介绍，例如提及强项、性格特质，甚至对未来的期望等。收生标准上，学生的「个人档案」与「面试表现」各占50%，若能以流利的英语、粤语或普通话表达观点，无疑会有更突出的表现。

（图片来源：受访学校提供）

Q3.在校长眼中， 一位怎样的小六生会在叩门时令人眼前一亮？

A：一位令人刮目相看的叩门生，除了拥有扎实的学术基础外，还必定具备「清晰的思维」与「真诚的自信」。在叩门面试中，学生往往需要在短时间内梳理材料、建构论点并清晰表达，这种综合能力正是我们所重视。 个人特别欣赏那些在面试中展现出良好修养、真挚眼神交流，并且对学习充满好奇心的学生。他们的潜质往往比单纯的考试分数更能打动人心，由于学校推行「12年一贯」的全人教育，学生的内在动力、品格与持续学习的态度，往往决定他们能否在未来六年的中学生活中真正发光发亮。

（图片来源：受访学校提供）

Q4.叩门信 / 推荐信真的有用吗？Portfolio是否越精简越好？

A：坦白说，叩门信与推荐信并非取录的关键因素，学校更注重学生在笔试与面试中的现场表现。至于个人档案（Portfolio），我们强烈建议家长以四页A4单面内容为上限，把孩子最具代表性、最能反映其特质与成就的项目（如学术奖项或重要比赛证书）放在显眼位置，并随身带备正本以便校方有需要时查阅。此外，Portfolio更应多展示孩子阳光活力的形象：学生参加运动、艺术表演、义工服务、户外活动等照片，而非仅仅堆砌证书。

（图片来源：受访学校提供）

Q5.校长有贴士给准备叩门的家庭吗？有何最常见的误区可以避免？

A：面试前跟子女模拟自我介绍（如强项、性格、选校原因），帮助他们自信表达。

A. 叩门目标清晰、数量恰当：建议叩门学校不多于三所并排好优先次序；预先充分了解各校的办学理念及校园生活，避免在面试时对学校一无所知。

B. 做好后备方案：于派位结果公布当日早上带备所有文件的正本与副本，学校流程约2.5小时，若不成功仍有充足时间往另一所学校叩门。

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学总校长陈伟佳博士（图片来源：受访者提供）



文：刘佩桦 图：受访学校提供

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