暑期课程推介 | Eye Level 暑期夏令营 内容全方位Level UP! 为新学期做好准备

临近暑假，正是为孩子规划充实暑期活动的最佳时机！Eye Level 2026 暑期课程特别为家长精选一系列以英文、数学、中文及 STEAM 为主题的有趣教学活动，玩住学打好学习基础，新学年自然自信心满分。更有专门为K2至K3小朋友升小准备的课程，为升学做好准备！马上了解课程优惠，帮小朋友准备一个好玩之余又收获满满的暑假。

Summer Camp 2026

内容全方位Level UP!! 为考小及新学年做好准备

今年，Eye Level 暑期夏令营为K2至小三同学准备了一系列好玩又有趣的课程，包括4M STEAM创意课程、数学课程、英语课程及中国语文课程，以一系列玩乐及启发创意思维的STEAM玩具，提升创意及学科表现。

4M STEAM创意课程

Eye Level携手创意教育玩具品牌4M，以一系列得意、好玩，同时具启发性的STEAM玩具，配合中英对照工作纸，与小朋友一同探索有趣的科学原理。

这些由4M准备的STEAM玩具，当中蕴含不同科学原理，在游玩过程中启发孩子的科学精神。

数学课程

所谓「一理通百理明」，想小朋友学好数学，当然要先培养他们的逻辑、推理、空间认知等能力。今次夏令营的数学课程，为K2至K3同学准备「逻辑思维提升班」，培养他们的思考及解难能力。此外，Eye Level更在每堂为他们准备「考小加油站」，拆解面试常见数学题型！

而小一至小三则有「数学文字题提升班」，针对学生升小后对文字题的痛点，提升学习表现！

因应K2至K3学生考小需要，教材特设「考小加油站」，练习面试常见数学题型。

英语课程

英语方面，则有为K2至K3而设的「幼儿英语阅读提升班」，以精选的英文故事书，激发孩子的兴趣，并把阅读转化为面试优势！而小一至小三的同学亦有「初小英语提升班」，帮助他们掌握阅读理解的题型。

书本内丰富的图画亦可以为小朋友的想像力提供大量素材和养份，让创意得以从中萌芽。

中国语文课程

针对升小面试，Eye Level为今年的K2至K3同学准备了「中文升小面试技巧提升班」，在面试前，让同学掌握面试礼仪、情境解难及认读字句等，准备十足，面试自然信心十足！至于小一至小三同学，则可以透过「中文综合提升班」，预习新学期必学的语文知识及写作技巧！

数学新学期预备班

双语教材+精选课题 掌握文字题应答技巧

对数学不擅长的同学们注意啦！今个暑期，Eye Level更为小一至小六的同学们准备了「数学新学期预备班」。课程配备中、英文版教材，以「答题4部曲」及各种解题技巧，帮助同学轻松掌握文字应用题的思路及答题步骤。配合Eye Level数学常规课程的运算和逻辑思维训练，在数学学习方面自然「如鱼得水」！

设有中英教材，可因应学校教学语言选择，提升学习速度！

暑期英语写作班

词汇+句子结构+文法 全方位提升写作能力

要写好英文文章，除了词汇量、句子结构和文法，学识如何构思大纲同样重要！Eye Level的暑期英语写作班，除了有对生字、句子结构及文法的训练，更会传授「写作三部曲」，帮大家学习运用Mind Map写出好文章！

从组织、初稿到完成文章，只要「写作有门」自然可以写出好文章！

Eye Level 皇牌恒常课程

全方位打好学习基础

独家专利的Eye Level国际数学课程，适合3至14岁学生，包含「基本数学概念(BTM)」、「数学逻辑思维(CTM)」及「进阶思维数学(ATM)」三大范畴，结合双语教材及特色有趣教具，从运算基础、逻辑思维，到进阶文字题目解构技巧，全方位提升数学能力。

除了数学课程以外，语文学习对小朋友而言同样十分重要，Eye Level的皇牌恒常课程中还包含英语课程、英语拼音班、英语文法班及中国语文课程。英语课程深入浅出，包含拼音、文法、写作技巧、阅读策略及流畅度，轻松为孩子建立英语基础。而中国语文课程则透过主题式学习法，运用贴纸、配对、认字迷宫等多元化游戏练习，加深幼儿对中文字的认识，从小打好中学学习根基。

小朋友可以玩住学，自然学得开心又有成效！

Eye Level 香港连续多年荣获「Oh!爸妈最爱品牌大奖」，凭借20多年的教育经验，帮助无数学生打好学习基础。

5月30日前报名，可享85折暑期优惠！

今个暑假，一齐嚟Eye Level教室愉快玩住学，探索无限知识啦！

详情：https://eyelevelhk.com/summer

Whatsapp：69367168

https://api.whatsapp.com/send/?phone=85269367168&text&type=phone_number&app_absent=0

寻找Eye Level 教室: https://www.ctmchallenge.com/contact-us/