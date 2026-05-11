吴雨霏母亲节宣布再做「妈妈」：「这是一家做过最美好的决定」 附寄养服务条件+流程｜亲子热话

刚刚过了温馨的母亲节，不少星级家长都在社交平台分享与子女的幸福点滴，39岁的吴雨霏（Kary）更贴上一张BB脚仔相，宣布再做「妈妈」！吴雨霏与初恋男友洪立熙（Brian）在2015年结婚，并育有3名子女，这些年Kary亦曾历经流产之痛，Kary于帖文中表示，这次家庭成员增添了一位，让她对「家」的定义有了全新的领悟。

吴雨霏宣布成为「寄养妈妈」 重新认识「家」：超越血缘的爱

吴雨霏自2015年与初恋男友、被誉为「网球王子」的洪立熙（Brian）在美国注册结婚后，便淡出幕前极少公开露面，将生活重心转移至家庭。两人多年来感情稳定幸福，Kary亦偶尔在社交平台发放甜蜜生活照，并先后于2018年、2019年及2022年诞下大儿子Asher、二女儿Galilee及三女儿Noa。虽然曾历经流产之痛，鉲曾透露小女儿于孕期曾出现心脏问题，种种艰难时刻令Kary更深刻体会到守护生命的重要性。

（图片来源：IG@ngk）

在母亲节当天，Kary感性发文表示：「今年的母亲节，对我来说与以往很不一样。今年，我成为了一位寄养妈妈，我们也成为了寄养家庭。」她坦言当初做决定时，明知前方会有许多挑战与泪水，甚至一度怀疑自己的勇气从何而来。但回首这段旅程，她坚定地表示：「这大概是我们一家做过最美好、最值得的一个决定之一。」

（图片来源：IG@ngk）

对Kary而言，寄养服务让她重新定义了何谓「家庭」。她在贴文中提到：「家，不一定只靠血缘去界定，而是由爱去选择、去接纳。」不仅是她与丈夫的决定，她的三个孩子也在这个过程中学习如何去爱、去分享。Kary观察到孩子们的心正慢慢转变，成为别人温暖的避风港。

（图片来源：IG@ngk）

她形容寄养就像是「一段季节」，寄养家长的职责并非要强求将每个人从破碎中完全拉出，而是愿意在对方挣扎的岁月里，陪著他们走过一段路。Kary最后感叹：「当妈妈真的是世界上最大的祝福！」

（图片来源：IG@ngk）

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成为「寄养家庭」的11个条件+申请手续

在香港，想成为「寄养家庭」，必然条件当然是必须要喜爱儿童，能为儿童安排妥善的照顾计划，有照顾儿童的经验及能力，有管教及培育儿童的合适态度和技巧，社署联与各寄养服务机构亦会定期举办培训工作坊及专题讲座，以及定期在各区举办联络分享小组，收集寄养家庭的意见及了解需要，以持续改善及发展寄养服务。

（示意图/图片来源：PhotoAC）

截至2026年3月底，成为寄养家庭的家庭有1122个，正在接受服务的寄养儿童有979位。以下是香港社会福利署提供的服务对象、理想寄养家长的条件、申请手续等等，有兴趣成为寄养家长的家长可直接向社署中央寄养服务课，或向相关机构提出申请。

寄养服务：为因特殊家庭情况而缺乏父母照顾的儿童，提供家庭式住宿照顾服务，让他们继续享受家庭生活，直至他们能与家人团聚、入住领养家庭或可独立生活。 寄养服务（紧急照顾）：为因遇到突发或紧急事故而缺乏父母照顾的儿童，提供即时及短期的家庭式住宿照顾服务，期限最长为6个星期。

服务对象：接受寄养服务及寄养服务（紧急照顾）的儿童的年龄由初生至18岁以下。

（示意图/图片来源：PhotoAC）

理想的寄养家长应具备以下的条件：

喜爱儿童，有照顾儿童的经验及能力

能为儿童安排妥善的照顾计划

有管教及培育儿童的合适态度和技巧

具小学或以上教育程度

身体健康及情绪稳定

家庭生活愉快安定

经济情况稳定，例如有足够收入、储蓄或可动用资产

家居环境安全整洁，包括窗户设有窗花或安装稳固的窗户限距装置（窗户（包括气窗）必须安装安全窗花。窗花和窗框之间的缝隙阔度不可超过 4 吋。若大厦公契不容许装置安全窗花，窗户必须安装稳固的窗户限距装置，使窗户开启的阔度不超过 4 吋）、厨房符合安全要求（厨房门须时常关上或放置安全栏栅在厨房门前，防止儿童进入）、露台（如有设置安全装置（往露台的出入口门闸必须锁上；该门闸亦可加设一个可上锁的限距装置或其他安全的装置，令门闸开启的阔度不超过 4 吋）等。

有足够居住空间，包括可为寄养儿童提供独立睡床及活动空间

寄养家长及家庭成员同意参与寄养服务

愿意接受社工的调查及督导

（示意图/图片来源：PhotoAC）

申请成为寄养家长的5个程序

申腈人须聮络社会福利署中央寄养服务课，接受初步评估，并出席寄养服务简介会。 申请人须授权查核刑事纪录。 申请人须通过健康检查和详细而全面的家庭评估，以评定是否适合成为寄养家长。评估范围包括：申请人的个性、兴趣、人生阅历丶婚姻、工作、经济状况、家居环境、教养儿童的态度和能力、照顾的安排能否配合寄养儿童的发展需要、家庭成员参与寄养服务的态度、以及两位或以上的咨证人的意见等。在评估过程中，申请人须提供相关的证明文件。 申请人须出席寄养服务前训练工作坊。 通过家庭评估后，申谱人须以儿童的最佳利益为依归，与社工充份合作配对寄养儿童。

社会福利署中央寄养服务课

地址 香港湾仔轩尼诗道130号修顿中心22楼2202室

电话：2573 2282 / [email protected]

办公时间：星期一至星期五 08:45 - 13:00、14:00 - 18:00；星期六、日及公众假期休息

资料来源：IG@ngk、社会福利署

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