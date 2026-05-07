升学部署！父母首选九龙中心点壹沐 Highwood 第 2 期开推 34名校网+九龙城中学双钻校网

对于家长而言，选择居住地点除了考虑环境配套，校网往往是选址的「重中之重」。被称为全港四大名校校网之一的「34校网」，就是父母们「必争」之地，区内多间传统著名小学固然梦寐以求，汇聚多间顶尖Band 1英文中学的九龙城校网亦是钻石级之选。在九龙核心地带如何找到一处既能兼顾都市生活节奏，又能提供优质教育配套与休闲空间的理想居所？近期备受瞩目的新盘壹沐 Highwood第 2 期，就享有得天独厚的「双钻校网」优势，一次过解决家长升小升中烦恼，成为不少年轻家庭「孟母三迁」的必然之选。

位处34名校网 + 九龙城中学双钻校网

爸妈们为孩子未来铺路，就要提早作出升学部署。挑选合适的学校固然重要，但懂得选择最佳「校网」优势更是事半功倍。于家长界被视为「全港四大名校校网」之一的34名校网位于九龙城区，涵盖何文田、九龙塘、马头围及启德发展区，区内拥有多间顶尖小学，如保良局何寿南小学、陈瑞祺（喇沙）小学等，两间顶级女校 — 协恩中学附属小学、圣罗撒学校都是不少女孩的心水之选。此区亦是钻石级中学校网所在地，于此处就读小学，可为日后入读顶尖Band 1英文中学铺路。区内著名中学林立，喇沙书院、拔萃男书院、玛利诺修院学校（中学部）、民生书院、香港培正中学及协恩中学，无论日后选择直资、私校或官津中学，都可受惠校网优势。

34校网内名校立林，提早部署就读该区小学，可为日后入读顶尖Band 1英文中学铺路。（库存图片）

此区有多间著名直资、私校或官津中学，均可受惠校网优势，打造一条龙升学路！。（库存图片）

要温馨提示一下爸妈们，34校网毗邻35校网，有些家庭于选择居所时会忽略了住址位置与校网覆盖的实际边界，有可能存在的校网掷界位风险，建议要认真确定选址的真正所属校网，免除日后校网掷界风险。新盘壹沐 Highwood第 2 期的所在区域正正坐拥的34校网，可剔除爸妈们对「学位焦虑」的问题之余，一站式的全方位配套亦占尽优势，亲子餐饮、玩乐消闲、补习支援各方面配套兼备，4分钟即到港铁站亦便利爸妈上班。

近期备受瞩目、拥有得天独厚的「双钻校网」优势的新盘壹沐 Highwood第 2 期即将开推。

优质生活环境 全方位配套照顾一家所需

除了学术氛围，孩子的身心健康同样重要。壹沐 Highwood第 2 期周边的社区配套极具「软实力」，非常适合有小孩的家庭居住 。项目邻近多个大型公园与海滨长廊，红磡与土瓜湾一带近年进驻了多间特色亲子餐厅，同时毗邻启德，家长于周末带小朋友去放电、骑单车、shopping、用餐也有很多好选择。同时，邻近的红磡广场更是著名的「尖子补习胜地」，各类兴趣班与学科辅导一应俱全，家长接送子女参与课外活动与补习就更方便。

壹沐 Highwood第 2 期位处九龙中心点，交通便利，去启德shopping玩乐、红磡亲子餐厅也非常方便。

壹沐 Highwood第 2 期邻近港铁站，实测4分钟步程即达土瓜湾站月台，想于周末跟孩子北上来个小旅行，只需约 11 分钟即可抵达柯士甸站，转乘高铁前往内地亦非常便捷。市建局亦展开「东维港湾区」发展研究，将红磡内陆、海滨空间以及对开的水体「三合一」，全新规划概念将打造维港首个「东面门廊」，日后有望活化现有码头设施、优化海滨走廊、推动海岸及水体发展，媲美中环及西九海滨。

楼盘邻近港铁站，由楼盘步行4分钟即达月台。

顶级会所设施共享悠闲亲子时光

除了升学、交通，居所环境配套亦是爸妈们的考虑因素。壹沐Highwood的亲子会所设计兼顾日常与休闲，设施超过20项，让一家人不用出远门也能玩、也能「呼吸」！下雨可躲在室内游乐场放电，安全又好玩；也可趁好天气到约有8,500 平方呎的立体沉浸式生态园林空间走动，呼吸新鲜空气，让孩子在更舒适的环境下成长。会所还有健身室、普拉提厅、烧烤园林、多功能私人影院等，爸妈可趁孩子玩乐时乘机chill一chill！

假日想悠闲点？又可到屋苑的双层基座商场与步行街逛逛，下楼即达总面积逾60,000平方呎的休闲热点，还可带同家中爱宠一起吃个下午茶，人宠共融绝对是最理想的生活环境！

约 28,500 平方呎的住客会所提供逾 20 项顶级会所设施，包括专为小朋友设计的室内游乐场，以及约 8,500 平方呎的立体沉浸式生态园林空间。

约 28,500 平方呎的住客会所提供逾 20 项顶级会所设施，包括专为小朋友设计的室内游乐场，以及约 8,500 平方呎的立体沉浸式生态园林空间。

壹沐Highwood第2期提供415伙单位，户型由1房至4房，实用面积232至957平方呎，当中超过7成为两房单位，部份单位可远眺宝马山及东半山美景，以及维港两岸壮丽景色。单位层与层之间高度约 3.3 米，室内空间感更佳，同时为针对细户型，以创意、设计用尽每一寸空间，于玄关位置设有到顶推拉式入墙储物柜，所有单位更附设天花储物空间，让家中杂物有井然有序的归所，可腾出更多空间让小朋友活动！单位亦配备多样国际品牌电器，包括西门子蒸焗炉、洗衣干衣机、洗碗碟机、PANASONIC浴室宝等，而浴室设备都是有质素大牌；同时选用日本品牌通风装置，不需开窗即做到通风效果，有养宠物的家庭就最啱！还可抵御蚊虫，一举两得！单位还用上意大利高级品牌BARAUSSE门及门框，静音设计与防撞胶条可降低关门声响，加上选用了 Enkasonic 隔音地垫的板底层，小朋友玩玩具就不用担心下层邻居投䜣喇！单位配备如此齐全，真的「带齐行李」与家私即可入住！

每户均有顶级厨房及衞浴配备，爸妈们可省却不少装修费。

每户均有顶级厨房及衞浴配备，爸妈们可省却不少装修费。

壹沐Highwood部份单位可远眺维港两岸的壮丽景色。

想亲身感受单位的空间感与创意收纳美学，可到位于尖沙咀美丽华广场 5 楼的示范单位参观！

壹沐 Highwood 第2期

地址：土瓜湾道70号

预计关键日期：2027年7月31号

示范单位：尖沙咀美丽华广场 5楼

详细资料： https://bit.ly/Highwood2