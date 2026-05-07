Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升学部署！父母首选九龙中心点壹沐 Highwood 第 2 期开推 34名校网+九龙城中学双钻校网

亲子
更新时间：15:10 2026-05-07 HKT
发布时间：15:10 2026-05-07 HKT

对于家长而言，选择居住地点除了考虑环境配套，校网往往是选址的「重中之重」。被称为全港四大名校校网之一的「34校网」，就是父母们「必争」之地，区内多间传统著名小学固然梦寐以求，汇聚多间顶尖Band 1英文中学的九龙城校网亦是钻石级之选。在九龙核心地带如何找到一处既能兼顾都市生活节奏，又能提供优质教育配套与休闲空间的理想居所？近期备受瞩目的新盘壹沐 Highwood第 2 期，就享有得天独厚的「双钻校网」优势，一次过解决家长升小升中烦恼，成为不少年轻家庭「孟母三迁」的必然之选。

位处34名校网 + 九龙城中学双钻校网

爸妈们为孩子未来铺路，就要提早作出升学部署。挑选合适的学校固然重要，但懂得选择最佳「校网」优势更是事半功倍。于家长界被视为「全港四大名校校网」之一的34名校网位于九龙城区，涵盖何文田、九龙塘、马头围及启德发展区，区内拥有多间顶尖小学，如保良局何寿南小学、陈瑞祺（喇沙）小学等，两间顶级女校 — 协恩中学附属小学、圣罗撒学校都是不少女孩的心水之选。此区亦是钻石级中学校网所在地，于此处就读小学，可为日后入读顶尖Band 1英文中学铺路。区内著名中学林立，喇沙书院、拔萃男书院、玛利诺修院学校（中学部）、民生书院、香港培正中学及协恩中学，无论日后选择直资、私校或官津中学，都可受惠校网优势。

34校网内名校立林，提早部署就读该区小学，可为日后入读顶尖Band 1英文中学铺路。（库存图片）
34校网内名校立林，提早部署就读该区小学，可为日后入读顶尖Band 1英文中学铺路。（库存图片）
此区有多间著名直资、私校或官津中学，均可受惠校网优势，打造一条龙升学路！。（库存图片）
此区有多间著名直资、私校或官津中学，均可受惠校网优势，打造一条龙升学路！。（库存图片）

要温馨提示一下爸妈们，34校网毗邻35校网，有些家庭于选择居所时会忽略了住址位置与校网覆盖的实际边界，有可能存在的校网掷界位风险，建议要认真确定选址的真正所属校网，免除日后校网掷界风险。新盘壹沐 Highwood第 2 期的所在区域正正坐拥的34校网，可剔除爸妈们对「学位焦虑」的问题之余，一站式的全方位配套亦占尽优势，亲子餐饮、玩乐消闲、补习支援各方面配套兼备，4分钟即到港铁站亦便利爸妈上班。

近期备受瞩目、拥有得天独厚的「双钻校网」优势的新盘壹沐 Highwood第 2 期即将开推。
近期备受瞩目、拥有得天独厚的「双钻校网」优势的新盘壹沐 Highwood第 2 期即将开推。

优质生活环境 全方位配套照顾一家所需

除了学术氛围，孩子的身心健康同样重要。壹沐 Highwood第 2 期周边的社区配套极具「软实力」，非常适合有小孩的家庭居住 。项目邻近多个大型公园与海滨长廊，红磡与土瓜湾一带近年进驻了多间特色亲子餐厅，同时毗邻启德，家长于周末带小朋友去放电、骑单车、shopping、用餐也有很多好选择。同时，邻近的红磡广场更是著名的「尖子补习胜地」，各类兴趣班与学科辅导一应俱全，家长接送子女参与课外活动与补习就更方便。

壹沐 Highwood第 2 期位处九龙中心点，交通便利，去启德shopping玩乐、红磡亲子餐厅也非常方便。
壹沐 Highwood第 2 期位处九龙中心点，交通便利，去启德shopping玩乐、红磡亲子餐厅也非常方便。

壹沐 Highwood第 2 期邻近港铁站，实测4分钟步程即达土瓜湾站月台，想于周末跟孩子北上来个小旅行，只需约 11 分钟即可抵达柯士甸站，转乘高铁前往内地亦非常便捷。市建局亦展开「东维港湾区」发展研究，将红磡内陆、海滨空间以及对开的水体「三合一」，全新规划概念将打造维港首个「东面门廊」，日后有望活化现有码头设施、优化海滨走廊、推动海岸及水体发展，媲美中环及西九海滨。

楼盘邻近港铁站，由楼盘步行4分钟即达月台。
楼盘邻近港铁站，由楼盘步行4分钟即达月台。

 

顶级会所设施共享悠闲亲子时光 

除了升学、交通，居所环境配套亦是爸妈们的考虑因素。壹沐Highwood的亲子会所设计兼顾日常与休闲，设施超过20项，让一家人不用出远门也能玩、也能「呼吸」！下雨可躲在室内游乐场放电，安全又好玩；也可趁好天气到约有8,500 平方呎的立体沉浸式生态园林空间走动，呼吸新鲜空气，让孩子在更舒适的环境下成长。会所还有健身室、普拉提厅、烧烤园林、多功能私人影院等，爸妈可趁孩子玩乐时乘机chill一chill！

假日想悠闲点？又可到屋苑的双层基座商场与步行街逛逛，下楼即达总面积逾60,000平方呎的休闲热点，还可带同家中爱宠一起吃个下午茶，人宠共融绝对是最理想的生活环境！

约 28,500 平方呎的住客会所提供逾 20 项顶级会所设施，包括专为小朋友设计的室内游乐场，以及约 8,500 平方呎的立体沉浸式生态园林空间。
约 28,500 平方呎的住客会所提供逾 20 项顶级会所设施，包括专为小朋友设计的室内游乐场，以及约 8,500 平方呎的立体沉浸式生态园林空间。
约 28,500 平方呎的住客会所提供逾 20 项顶级会所设施，包括专为小朋友设计的室内游乐场，以及约 8,500 平方呎的立体沉浸式生态园林空间。
约 28,500 平方呎的住客会所提供逾 20 项顶级会所设施，包括专为小朋友设计的室内游乐场，以及约 8,500 平方呎的立体沉浸式生态园林空间。

壹沐Highwood第2期提供415伙单位，户型由1房至4房，实用面积232至957平方呎，当中超过7成为两房单位，部份单位可远眺宝马山及东半山美景，以及维港两岸壮丽景色。单位层与层之间高度约 3.3 米，室内空间感更佳，同时为针对细户型，以创意、设计用尽每一寸空间，于玄关位置设有到顶推拉式入墙储物柜，所有单位更附设天花储物空间，让家中杂物有井然有序的归所，可腾出更多空间让小朋友活动！单位亦配备多样国际品牌电器，包括西门子蒸焗炉、洗衣干衣机、洗碗碟机、PANASONIC浴室宝等，而浴室设备都是有质素大牌；同时选用日本品牌通风装置，不需开窗即做到通风效果，有养宠物的家庭就最啱！还可抵御蚊虫，一举两得！单位还用上意大利高级品牌BARAUSSE门及门框，静音设计与防撞胶条可降低关门声响，加上选用了 Enkasonic 隔音地垫的板底层，小朋友玩玩具就不用担心下层邻居投䜣喇！单位配备如此齐全，真的「带齐行李」与家私即可入住！

每户均有顶级厨房及衞浴配备，爸妈们可省却不少装修费。
每户均有顶级厨房及衞浴配备，爸妈们可省却不少装修费。
每户均有顶级厨房及衞浴配备，爸妈们可省却不少装修费。
每户均有顶级厨房及衞浴配备，爸妈们可省却不少装修费。
壹沐Highwood部份单位可远眺维港两岸的壮丽景色。
壹沐Highwood部份单位可远眺维港两岸的壮丽景色。

想亲身感受单位的空间感与创意收纳美学，可到位于尖沙咀美丽华广场 5 楼的示范单位参观！

壹沐 Highwood 第2期 
地址：土瓜湾道70号 
预计关键日期：2027年7月31号 
示范单位：尖沙咀美丽华广场 5楼 
详细资料： https://bit.ly/Highwood2

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
22小时前
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
8小时前
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
01:57
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
突发
4小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
01:57
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
突发
7小时前
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
5小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
23小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
10小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
2026-05-06 15:05 HKT
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
影视圈
7小时前