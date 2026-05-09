母亲节专访│SEN孩妈升小面对新挑战 选择性缄默症女儿在校不吃不喝 靠一方法拆解

母亲节专访｜从事幼儿教育近20年，曾任幼稚园校长，拥有儿童游戏治疗执行师等多项专业认证，现为幼教中心创办人兼导师的Miss JoJo，CV资历厚。身为两孩之母，她笑言正烦恼如何跟15岁青春期的哥哥相处，同时要花心思照顾今年六岁、有「选择性缄默症」的女儿。这是一种焦虑障碍，患者在特定场所无法说话，在熟悉环境则可正常沟通，一般在二至四岁出现症状，Miss JoJo的女儿K2时，被幼稚园老师发现不说话。「女儿K1时正值疫情，长期戴口罩，所以老师不确定情况，到K1尾开始不用戴口罩，她却非常抗拒，连吃茶点也不想除下。」Miss JoJo循循善诱，逗得女儿每周只戴三天口罩，老师说确定看到她嘴巴没动，提醒要做评估。平常接放学，女儿踏出校门就叫妈妈，但回家路上老嚷着上洗手间，Miss JoJo已起疑，因为幼稚园有排洗时间，没理由那么急。评估后心理学家结论，可能疫情令女儿把学校与「不说话、不吃茶点、不喝水」连结，突然改变引发内在焦虑，但可慢慢调节。

母亲节专访｜从事教育工作多年的SEN孩妈妈Miss JoJo，早已是两孩之母。（图：李沃涛）

升小面对新挑战

知悉女儿有特殊需要，Miss JoJo立即安排游戏治疗，头几堂女儿是哭着进课室，后来渐见成果，在幼稚园虽仍沉默是金，却自创一些手势跟老师沟通，甚至笑到有喷气声，「老师以为她准备说话了。」最突破是毕业礼上，女儿总算能开心跳舞。毕业代表要升小，小一面试时，本以为全军覆没，毕竟即使做了很多心理建设，女儿还是开不了口，没料最后有两所私校取录。「虽然不知道她面试这两所学校时做过甚么，但肯定有发出过声音！很感动呢！（眼湿湿）」当眼前疑无路，往往柳暗花明，MissJoJo没想过上学第一周，学校社工已经主动关注女儿状况。「本来打算两周后才联络班主任，因为心理学家希望转环境能刺激女儿说话，没料学校反应更快。」平日帮人家子女解难，面对自己女儿就逐步解结，奇迹虽未出现，至少女儿现时在校内肯上洗手间、喝水，唯独仍没有说话和进食。

眼湿湿（图：李沃涛）

「选择性缄默症」女儿 在校进食的争战

Miss JoJo深知限制女儿的不是能力，但她决不在小学喝水和食饭，只好想办法。「第一个月有订饭，但她原个饭盒拿回家。老师说不如将学校用的饭碗带回家让她习惯，可是跟女儿倾谈后，发现她是不想别人看到其嘴巴动 —— 不想别人知道她会说话和进食。」最终Miss JoJo为女儿买到一款喝水时会遮着嘴巴的水樽（她在记者前示范了一次），吃饭则用「喝」的方法。「浸了一壶cereal给她，结果她吃了一口。」Miss JoJo问女儿可以吃三口吗？连哥哥也做说客。「要每口每口劝说，到现在都不是每天肯吃。」妈妈大花心思，将四片方包切到细细粒，笑言：「至少有进食，有维持生命。」深觉Miss JoJo女儿是另一种聪明，因为懂得讨价还价，譬如妈妈说25号带cereal，她会反问28号不行吗？6月底已放暑假，妈妈约定个女6月前要由水樽改用盘子进食。「告诉她升二年级要有突破，最终她选了6月10日，希望真能做到。」

见Miss JoJo跟小朋友的相处，就明白她为何如此热爱教育工作。（图：李沃涛）

社工见她午餐时间「不吃饭」，于是邀请她到其房间玩，某次播放大热神曲〈Golden〉时，竟引得小女生Yes了一声。「我假装不知道，没料她回家后跟我说：『响学校唔小心讲咗Yes，下次我会小心啲』，哎！」爸爸倒乐观，觉得「唔好理𠮶粒音有几细声，至少外人都听到佢把声！」怀着乐观总有转机，Miss JoJo深信与其逃避，倒不如直球面对，切勿错过黄金治疗期。「这是我对家长的忠告，也是庆幸自己有做的事。」

小朋友都爱黏着Miss JoJo （图：李沃涛）

后记：世上另一个我

一直谈妹妹，别忘了哥哥，Miss JoJo说就算已是少年，还是会想起他出生时软绵绵、像面团的模样，两个孩子她都爱，只是这一刻妹妹更需要她，难得哥哥也谅解。「总觉得我是生了自己出来！（吓？）小时候个性害羞，是那种不喜欢老师叫名字答问题的人，只是我并不认为学校是不能说话的地方。」Miss JoJo认为上天让她生了另一个自己，就似安排她回顾自己的成长，重新再经历生命。

哥哥大手拖小手，手足之情就是如此。（图：受访者提供）

跟Miss JoJo倾谈，除了一对儿女，提得最多是她口中的神队友妹妹，不论工作或生活都是最佳拍档，坦言「生命中无咗佢唔得」。（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：李沃涛、受访者提供

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