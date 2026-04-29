永东巴士现金券半价快闪低至$28 深圳华发冰雪热雪奇迹专线/香港来往大湾区各口岸｜亲子优惠

亲子优惠︳不少爸妈于周末爱跟小朋友北上玩乐，除了港铁、高铁，过境巴士亦备受欢迎，一上车就可到内地指定目的地，便利又经济。今日（29日）有永东巴士现金券优惠，低至$28即可入手$50现金券、$50就可入手$100现金券，由香港市区多个上车点至珠海人工岛，还有深圳华发冰雪热雪奇迹专线，炎夏去滑雪就更方便！即睇优惠详情，早早预订抢车票，跟孩子去珠海、澳门上水乐园大玩！

亲子优惠｜永东巴士现金券半价快闪低至$28

这次的永东巴士现金券优惠，只要输入优惠码，就可以$28入手原价$50的永东巴士现金券，另外亦可以半价优惠价，即$50则可入手原价$100的永东巴士现金券，现金券可用来购买直达长隆、澳门、花都融创及各大湾区热点的车票，兑换有效期长达至 9 月 30 日，绝对要「先买定，后出发」！

亲子优惠｜永东巴士现金券半价快闪低至$28（图片来源：KKday）

而且香港市区往内地、澳门的上车点亦甚多，遍布九龙、新界，包括有观塘 APM、钻石山荷里活广场、葵芳新都会广场、旺角油麻地、尖沙咀中港城及荃湾如心广场，轻轻松松就直到珠海人工岛，可畅游珠海各大商场，如华发商都，也可到海滨情侣路踏单车，当然也可到全球最大的长隆海洋主题公园游玩！亦可一站到澳门玩，周末出游就更轻松。

【输入优惠码「APRWT50」享56折】永东巴士HK$50现金兑换券

优惠：HK$28/张（原价HK$50/张）

*适用于扣减各线路车票费用；上下车站点不适用：太子、红馆、中环码头、东涌、迪士尼乐园、启德体育园、香港国际机场及亚洲国际博览站

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【输入优惠码「APRWT100」享5折】永东巴士HK$100现金兑换券

优惠：HK$50/张（原价HK$100/张）

*适用于扣减各线路车票费用；上下车站点不适用：太子、红馆、中环码头、东涌、迪士尼乐园、启德体育园、香港国际机场及亚洲国际博览站

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年4月29日10:00至5月10日23:59

适用日期：即日起至2026年9月30日前有效

—上下车点资讯—

1. 香港市区经港珠澳大桥去澳门（澳门上葡京酒店/澳门威尼斯人酒店/澳门新葡京酒店）

．观塘APM：九龙观塘观塘道418号创纪之城5期APM商场地下室内巴士总站

．钻石山（荷里活广场）：九龙钻石山荷里活广场（上元街跨境快线站头）

．葵芳（新都会广场）：新界葵芳新都会广场地下马湾NR332号巴士站前方

．旺角油麻地：九龙油麻地上海街380-390A号地下C舖(油麻地港铁站A1出口)

．尖沙咀（中港城）：九龙尖沙咀广东道33号中港城地库巴士总站

．荃湾（如心广场）：新界荃湾杨屋道8号如心广场一期地下巴士总站

*详细上车地点

（图片来源：KKday）

2. 澳门（澳门上葡京酒店/澳门威尼斯人酒店/澳门新葡京酒店）经港珠澳大桥去香港

．澳门上葡京酒店：澳门路氹填海区射击路，澳门上葡京酒店北门地下一层跨境巴士上客区

．澳门威尼斯人酒店：澳门路氹金光大道威尼斯人酒店大堂正门，跨境巴士上客区

．澳门新葡京酒店：澳门半岛新口岸南湾区交界葡京路2-4号酒店侧门跨境巴士上客区

（图片来源：KKday）

3 香港市区各站前往大湾区

．观塘APM：九龙观塘观塘道418号创纪之城5期APM商场地下室内巴士总站

．钻石山（荷里活广场）：九龙钻石山荷里活广场（上元街跨境快线站头）

．葵芳（新都会广场）：新界葵芳新都会广场地下马湾NR332号巴士站前方

．旺角油麻地：九龙油麻地上海街380-390A号地下C舖(油麻地港铁站A1出口)

．尖沙咀（中港城）：九龙尖沙咀广东道33号中港城地库巴士总站

．荃湾（如心广场）：新界荃湾杨屋道8号如心广场一期地下巴士总站

．沙田希尔顿中心：新界沙田正街希尔顿中心地下

．屯门Vcity：新界屯门Vcity西铁站公共运输交汇处过境巴士站

延伸阅读：深圳华发冰雪热雪奇迹滑雪场 亲子最啱玩

全球最大的室内滑雪场「华发冰雪热雪奇迹」，面积约10万平方米，相当于11个足球场大小，配备5条国际雪联认证的赛事级雪道，其中一条单道滑道长达463米、垂直落差达83米，最啱追求刺激度的滑雪爱好者；另外亦设有多条不同坡度的滑雪道，包括初学者区，也有两2大地形公园及娱雪区，其中娱雪区备有14项冰雪游乐项目，提供雪橇、冰上碰碰车等多种娱乐项目，就算是初学者或者小朋友一样过足滑雪瘾，享受不一样的滑雪体验。

深圳华发冰雪热雪奇迹滑雪场 亲子最啱玩（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子好去处详情：

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优惠：

．3小时初级道滑雪门票，星期一至五HK$340/位（原价HK$380/位）

．3 小时初级道滑雪门票，星期六至日HK$449/位（原价HK$588/位）

．4 小时初中级道滑雪门票，星期一至五HK$411/位（原价HK$457/位）

．4 小时初中级道滑雪门票，星期六至日HK$636位（原价HK$708/位）

．4 小时中高级道滑雪门票，星期一至五HK$487/位（原价HK$544/位）

．4 小时中高级道滑雪门票，星期六至日HK$751/位（原价HK$839/位）

．不限时中高级道滑雪门票，星期一至五HK$554/位（原价HK$621/位）

．不限时中高级道滑雪门票，星期六至日HK$821/位（原价HK$916/位）

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（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期：2025月9月23日18:00至9月29日23:59

使用日期：2025月10月9日至10月31日

地址： 深圳市宝安区沙井南环路

入园时间：10:00-20:00（9 月29日延后1小时入园）