儿童图书开仓过万本图书绘本低至一折 $10特价区/买6本享6折/网店同步启动｜亲子优惠

图书开仓｜想孩子学业进步，除了多温习、上课要专心，多看图书也有助提升语文能力，对于增强逻辑思维也有帮助。想小朋友看阅读，就要先提高他们对图书的兴趣，就让他们自选喜欢的书籍吧！今日（22日）起至4月27日，半年一度的「苹果树图书绘本大开仓」再次举行，一连6日将有过万本儿童图书、儿童绘本低至一折出售，更特设$10特价区，还有买6本即享6折等多重优惠，网店也同步开仓，即刻带同孩子出发，去入手好书，享受亲子共读时光。

亲子优惠｜苹果树图书绘本大开仓3大优惠（图片来源：苹果树图书）

亲子优惠｜苹果树图书绘本大开仓3大优惠

「苹果树图书绘本大开仓」于即日起至4月27日于油塘书仓及苹果树屋网上书店举行，一连六天的开仓将有超过一万本精选图书以优惠价发售，当中包括幼儿绘本、人气童书到小学补充练习等等。活动期间将希3大优惠，如设有激抵$10特价区及低至1折优惠，当中更有备受欢迎的超笋绘本，数量有限，先到先得；现场亦设买满6本正价图书，即享6折（1至5本享65折）。另外，若未能抽空亲身到实体开仓店，网店开仓亦同步启动，妈妈们可到苹果树屋网上书店，正价图书一律有65 折。

$10特价区（图片来源：苹果树图书）

3类必扫人气好书

苹果树图书每年都会举行多场儿童图书开仓活动，由于书种丰富多样，价格极为吸引，每次举办都受到家长们欢迎，带齐「车仔」来扫书。而今次人气好书亦有多款深受小朋友欢迎的热门系列，包括超 《屁屁侦探》、《屁屁丹迪》、《野猫军团》、《100层楼的家》、《多啦A梦》、《大排长龙》系列、宫西达也系列。

最新屁屁侦探读本（图片来源：苹果树图书）

另外亦有不少实用教育与功能书，如幼儿发声书、贴纸书、STEAM系列图书、情绪教育及性格养成绘本，如：文房香港出版品格教育绘本、生活学习绘本系列；同时方便各位妈妈备战9月份的新学期，有不少教育图书，当中包括小学中、英、数补充练习特价区、幼儿早教脑力开发系列，让大家可以一站式扫货。

文言文轻松学 原价$107/本（图片来源：苹果树图书）

点击图片浏览图书开仓推介：



苹果树图书绘本大开仓

日期：2026年4月22日（星期三）至 27日（星期一）

时间：10:00 - 18:30

地点：油塘草园街4号华顺工业大厦2楼D室（港铁油塘站A2出口，步行约7分钟）

支付方式： 现场支援现金、八达通。购物满指定金额可使用信用卡、Alipay或 WeChat Pay。

苹果树屋官网：＞＞按此＜＜

扫货注意事项

．现场接受现金、八达通及指定金额之信用卡、Alipay、WeChat Pay ；

．请自备环保购物袋，建议家长自备购物袋或旅行喼，以便搬运心仪图书；

．现场通道通道较窄，携带婴儿车的家长需将车辆泊于门外；

．所有图书先到先得，不设留货或送货服务。



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