喇沙小学小二至小六插班申请最后召集 交表/笔试/面试日期+收生准则｜小学插班
更新时间：13:11 2026-04-20 HKT
发布时间：13:11 2026-04-20 HKT
发布时间：13:11 2026-04-20 HKT
位于41校网的传统男校喇沙小学，为不少家长的心水之选，属资助小学毋须缴付学费之余，更有85%的学校可直升DSE状元辈出的喇沙书院，错过小一入学的各位男孩子，可把握小二至小六插班的2026年4月22日最后报名机会。即睇喇沙小学小二至小六插班申请详情。
小学插班｜喇沙小学小二至小六插班申请详情
于1957年创立的喇沙小学，为41校网的传统资助小学。学校致力提供优质全人教育，让学生透过多元化课程及广泛的学习机会，能在学术、创意、社交、文化、体育及社区贡献方面均有出色表现；同时关顾有需要的学生，以爱触动学生的心灵、启迪学生的智慧，让学生发挥无限潜能，成为对终身学习充满热情、有责任感的「喇沙小绅士」。
学校多年来人才辈出，有不少著名校友，如「世一」剑击好手蔡俊彦、歌手兼影星谢霆锋等、毕业生于学术、运动皆出色。
学校的直属中学 — 喇沙书院（La Salle College）为著名传统英文中学，每年喇沙小学约有85%的小六毕业生成功升读喇沙书院。喇沙书院公开试成绩优异，诞生过无数状元，包括2025年考取七科5**的超级状元陈博轩。由于DSE成绩亮眼，故能入成功入读喇沙小学，是薖向传统名校升学捷径的最佳机会。
根据前喇沙书院副校长赵荣德曾指喇沙小学喜欢文武全才，多参与课外活动，有礼貌及教养的小朋友；另外，根据校网指出，插班入学笔试的数学科将以英文考核，学校向来著重两文三语，有兴趣入读的家长可提早为孩子作好准备。
喇沙小学小二至小六学位申请
申请连结：＞＞按此＜＜
|重要日期
|特别事项
|2026年4月13-22日
|网上递交「小二至小六入学申请表」及所需文件
|2026年5下旬
|获邀参加笔试的考生将透过电邮收到「入学试准考证」
|2026年6月10日
|入学笔试：中文、英文及数学（英文数试卷）
|2026年6下旬
|获邀参加面试的考生将透过电邮收到「面试邀请信」
|2026年7月中旬
|获取录的考生将透过电邮收到「录取通知书」
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