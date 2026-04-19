嘉顿×昂坪360春日滋味派对 4米巨大嘉顿什饼/蓝白格仔水晶车厢/嘉顿三文治工作坊｜亲子好去处

农历新年的送礼之选嘉顿家庭什饼，是不少爸妈的儿时回忆，那时大家争吃最爱的饼干款式，体验滋味与简单而纯粹的快乐。这款陪伴不少香港人成长的饼干，于今个春天将会「放大」出现在昂坪市集，连同巨型香葱薄饼、巨型生命面包等各位去重拾快乐。即睇活动日期与详情。

亲子好去处｜嘉顿×昂坪360巨大化嘉顿什饼必打卡

本地经典品牌嘉顿特别与今年步入20岁生日的昂坪360联乘，于昂坪缆车及昂坪市集打造「春日滋味派对」，为大家带来惊喜的「脆」味之旅。即日起至5月10日，两架限定主题水晶车厢换上生命面包的经典蓝白格仔包装造型萌爆登场！坐进主题缆车，就如化身为一块香喷喷的面包，被装进蓝白格仔巨袋内！

即日起至5月10日，昂坪360两架限定主题水晶车厢换上生命面包的经典蓝白格仔包装造型萌爆登场！（图片来源：昂坪360）

步出缆车走进昂坪市集，即发现高约四米的巨型嘉顿生命面包主题复活蛋，配上萌萌的兔子耳朵，还有嘉顿忌廉威化、牛油蛋糕、朱古力手指饼等经典产品，大家可走进巨型复活蛋中于万花筒镜子下打卡，也可坐在瑞士卷秋千上享受蓝天。

大家可走进巨型嘉顿家庭什饼、香葱薄饼、 生命面包打卡！（图片来源：嘉顿）

打卡赢盲盒+嘉顿美食包

于指定日子期间，小朋友持有即日来回缆车门票，还可免费获赠「嘉顿集出滋味游戏卡」，参与「集出滋味盖印活动」，于市集三个「打卡点」收集印章，集齐即可获得特别版家庭什饼磁贴夹盲盒一个或嘉顿产品造型抹手巾一条，以及嘉顿美食包一份。另外，亦可换领「嘉顿三文治工作坊」入场券，以嘉顿面包亲手制作专属三文治，肚子满足地完结面包之旅。

集齐印章可换取限定礼物，还有机会参加「嘉顿三文治工作坊」。（图片来源：嘉顿）

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嘉顿×昂坪360 「春日滋味派对」

日期：即日起至5月10日

地点：昂坪市集、昂坪市集圆形广场、昂坪市集360旅游资讯中心

$30本地小童来回缆车门票优惠

日期：即日起至5月10日

详情：本地宾客可以$30优惠价购买小童来回缆车门票1张

* 小童宾客会于昂坪360职员的要求下出示香港身份证正本（11岁或以下小童则为香港出生证明书正本或副本）， 以核实年龄。

* 优惠适用于全部车厢类型，包括全景缆车、标准车厢及水晶车厢；该来回缆车门票仅适用于同一种车厢类型使用。

集出滋味盖印活动

日期：即日起至5月10日（只限周末及公众假期）

时间：10:30 - 17:30

礼品换领地点：昂坪市集360旅游资讯中心

参加方法：

1. 凡持有即日小童来回缆车门票的宾客可于东涌缆车站售票处或昂坪市集360旅游资讯中心免费领取集出滋味游戏卡乙张，完成盖章可以换领礼品。

2. 成人或长者宾客可以$30于昂坪市集旅游资讯中心购买集出滋味游戏卡1张，完成盖章及出示即日缆车门票，即可换领礼品。

嘉顿三文治工作坊

日期：5月1 - 3日

时间：11:00 - 17:00

地点：昂坪市集2号店Mountain Cafe

参加方法： 凭即日小童缆车门票及集齐盖印的游戏卡，到360旅游资讯中心换领工作坊入场券，再凭入场券显示的指定时间前往参加。

* 每天6场，每场大约1小时，首场开始时间为11:00，尾场开始时间为16:00。