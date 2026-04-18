给家长的性教育指南（上）读懂孩子才能好好谈性 3个「开不了口」的原因｜正向教育

以下文章将会直接走进很多家长避忌的话题，你准备好了吗？

首先想像一下这个场景：你正在厨房准备晚饭，孩子突然走过来问你：「爸爸 / 妈妈，甚么是做爱呀？」你会怎样做？

假装没听见？转移话题？还是脸红耳赤地说「你还小，长大再说」？如果你有过这样的反应，你并不孤单。事实上，大多数家长在面对孩子的性问题时，第一个反应都是 —— 逃。

但问题是：孩子会因为你逃避，就停止好奇吗？答案：不会！

（图片来源：PhotoAC）

「为甚么我们那么难开口？」在我们深入讨论如何跟孩子谈性之前，我想先问一个问题：你小时候，爸爸妈妈有没有认认真真同你讲过性知识？大多数人的答案是：没有。这不是你的错，也不是你父母的错。我们上一代的父母，从小就在一个「性是禁忌」的文化环境中长大。不只是华人文化，许多民族、宗教传统，都对这个话题保持沉默。于是，我们学到的第一课是：性，是不能说的事。这个「不能说」，深深烙印在我们的神经系统里。所以当孩子问起，我们的身体会自动启动防卫机制 —— 尴尬、回避、转移。但今天，我想邀请你做一件事：暂时放下那个「尴尬」的感觉，重新思考这件事。

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说3个让你开不了口的真正原因

根据长期与家长接触的经验，我发现家长难以跟孩子谈性，主要有三个原因：

1. 从来没有人示范给你看

你不知道怎么说，因为没有人教过你怎么说。这不是知识问题，而是模式问题。你没有一个可以参考的范本，自然不知道从何说起。这也是为甚么今天学到的东西，不只是为了你的孩子，也是为了他们将来成为父母的那一天。

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2. 文化与传统的枷锁

「性」在我们的文化里，长期与「羞耻」、「肮脏」挂钩。还记得小时候，每次电视上出现男女接吻的画面，大人就会说「核突，唔好睇」吗？这个看似无心的反应，其实在孩子心里种下了一颗种子：爱的表达，是肮脏的。你曾否想过，如果一个孩子从小就觉得「锡人」是核突的事，长大后，他要怎么去爱一个人？

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3. 担心「说多了反而坏事」

有些家长担心：「我跟孩子讲太多，他会不会反而更好奇，更早去尝试？」研究告诉我们的是恰恰相反。心理学研究发现：如果父母及早开放地跟孩子讨论性，孩子反而会推迟第一次性行为的时间，也更懂得保护自己。原因很简单：当一件事不再神秘，孩子的好奇心就会降低；当他们拥有正确的知识，就有能力做出更好的判断。

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而其实孩子处于不同年龄，家长可以有不同谈性的方法，至于如何谈，篇幅有限，下回再续。

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

正向家长教育专家、正向家长学院总监、正向管理学院营运总监、香港注册财务策划师、儿童及家庭教育文学硕士

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

我的人生使命是帮助每个家庭和成员拥有正向人生，累积超过15年培训经验，超过1000个辅导个案分析，帮助超过180+学校和35000+家庭，亦在多个电视及网络平台担任亲子教育嘉宾主持；于2015年加入正向家长学院，透过课程。和辅导帮助家长和老师提升亲子关系，巩固良好夫妻关系，强化表达及沟通力，以及协助孩子建立正向品格和能。

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