善用不擅用：家长助小学生健康「减MON」3大策略｜林德育校长随笔

学校推动的「善用不擅用」减MON计划引起许多家长共鸣。这个计划是希望帮助小学生减少使用电子产品，让科技成为学习工具而非生活主宰。透过以下策略，我们一起学习有效引导孩子建立健康的数位习惯。

「减MON」策略1：订立明确规则，逐步减少使用

从沟通开始，而非管制小学生的沟通和理解能力已相当成熟，因此与其单方面禁止，不如邀请孩子参与规则制定。我们可以透过开放式讨论，与孩子共同订定使用规则，包括每日使用时间长度（如30分钟）、可开始使用的时间（完成功课和家务后）、禁止使用的地点（餐桌、睡房），这种参与式的方式能大幅提高孩子遵守规则的意愿。

（图片来源：PhotoAC）

具体的时间管理工具 对于小学生，家长可逐步减少其使用电子产品的时间。实践上，我们下载时间限制的应用程式，由系统自动关机比家长手动关闭更容易被接受。此外，让孩子自己设定闹钟也是培养自我管理的好方法。在限时快要结束前先给予预告，让孩子有心理准备，并请他们自行放下装置，能有效减少亲子冲突。

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家长以身作则最关键 研究发现，家长的一举一动都是孩子的模仿对象。若家长在孩子面前过度使用手机，孩子自然难以自律。因此，我们应在约定的「没有电子屏幕时段」（如用餐时间、睡前30分钟）率先放下手机，全家一起遵守规则，这种示范效应往往比任何言语劝导都更有力量。

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「减MON」策略2：提供有趣替代活动，重拾专注力

多元兴趣的培养 当孩子减少使用电子产品时间时，无聊感随之而来。家长若能提供充足的替代活动，孩子就不会因为无聊而渴望玩手机。这些活动应根据孩子的个性和兴趣选择，各式动态活动不仅能刺激感觉统合发展，还能训练多项能力，有效减少对电子产品的依赖。亲子互动的黄金时间 桌游、阅读是替代屏幕的绝佳选择。我们可以每周订出专属的「全家无屏时间」，全家人放下电子产品，一起玩玩具、看绘本、玩桌游，创造家庭的珍贵回忆，孩子会渐渐发现现实世界的乐趣不亚于屏幕。

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「减MON」策略3：优质使用与长期追踪

明确的使用目的 电子产品的使用需要有明确的目的性，而不是纯粹因为无聊而漫无目的地网上闲晃。无论孩子是用电子产品学习或消闲，家长也应尽量陪同，从旁解释内容、提出问题，以刺激孩子思考，防止他们接触不良资讯。

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持续监察与调整 一旦孩子开始接触电子产品，家长就要让孩子明白过度使用对身心发展的危害。定期与孩子检讨规则的执行情况，赞美他们的努力而非只是结果，强化其正向行为。若规则被破坏，请开放沟通，理解孩子的困难，一起找出解决方案。

「善用不擅用」的精神在于平衡，而非绝对禁止。减少使用电子厂品是一个循序渐进的过程，需要家长的耐心、一致性和示范。大家一起努力！

林德育 — 将军澳循道卫理小学校长

从事教育24年。这些年来，发现自己不是一个喜欢 「得肉」 的人，所以喜欢行山、跑步，减少身上的肉，自律地锻炼身体；自觉是一个喜欢 「德育」的人，很喜欢与学生、家长、老师分享德育故事，造就别人，成就自己，追求卓越。

林德育 — 将军澳循道卫理小学校长

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