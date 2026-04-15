暖心哥哥出3万元天价助妹寻一物 撰写含洋葱千字文感动网民：「 我妹妹当佢系亲人」

不少孩子都有心爱的「儿时玩伴」，或是公仔、或是小枕头，他们都会把这些贴身之物视为珍宝，甚或亲人。近日于Threads上有位女生发出「悬赏寻公仔」帖文，事主于3月底乘小巴时不幸遗失了一只陪伴了她10年的水獭公仔「团团」，并愿意出1万元重酬报答拾获之人。女生的哥哥见久未寻获，竟撰写含洋葱千字文，并将酬金「加码」至3万元，暖心行为感动不少网民。

乘小巴遗失心爱「家人」 女生天天以泪洗面

事发在3月26日（星期四）下午约6时，女生与妈妈、水獭公仔团团同坐往葵广方向荃湾的302小巴，女生因太累一上车便抱著「团团」睡著，当到达荃湾丽城荟外下车时，妈妈察觉到女生不停摷手袋，意识到「出事了」。妈妈即时记下涉事小巴车牌，同时一家人分头寻找，终于在晚上约9时40分，寻找到涉事小巴，但无奈「团团」已不见了，小巴司机更恶言相向。

（图片来源：Threads@wrdeoi）

事主表示：「（团团）对我嚟讲好重要，已经陪伴咗我10年，我已经当佢系我屋企人。」女生无论出席毕业礼、往外地独游、考DSE都会带上它，并指：「由小学陪伴我到大学，细个𠮶阵，我好怕丑乜都惊，记得小学补习𠮶阵，我粒声唔出；但自从带埋团团一齐去，我会用角色扮演嘅方式，开始主动同老师讲好多嘢。」「团团」是女生的力量，令她变得勇敢，不再「惊青」。

（图片来源：Threads@mysisntuentuen）

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暖心哥哥出天价寻公仔 望「一家团聚」

女生的哥哥见妹妹「悬赏寻公仔」大半个月仍未有消息，妹妹天天以泪洗面，每每回家便将自己锁进房间，便特别于Threads开设 mysisntuentuen」专页，并直接以「3万元天价」作为助寻团团的悬赏，希望为妹妹出一分力，给予更大力的支持。

（图片来源：Threads@mysisntuentuen）

暖心哥哥指妹妹「可以话无论系返学 兼职 行山 旅行 甚至学校宿营，一直都带喺身边冇分离过。」「团团」是女生「最亲密、最重要嘅家人、朋友」，当她遇到低潮或紧张时候便会揽住「团团」，「团团」已成为妹妹生命入面不可或缺的一部分。哥哥为此将酬金「加码」以示支持：「但凡揾得返团团，收留团团嘅人同push比佢嘅中间人（中间人限一唔好意思），作为哥哥私人加码20,000HKD，连同我妹妹嘅10,000HKD，分比 1. 寻获团团嘅人；2. 同push比佢嘅中间人，各15,000HKD，麻烦大家帮帮手多做一步」。

（图片来源：Threads@mysisntuentuen）

感动网民：「惜物的人希望会有好报」

「悬赏寻公仔」事件感动不少网民，大家都希望女生与「团团」可以早日「一家团聚」，也大赞哥哥行为暖心有洋葱，也有不少人有相同经历，大表同情。「希望揾到！我自问从来无试过好似佢咁珍惜一样嘢，咁惜物的人希望会有好报，团团快啲返屋企」、「我都有只揽左25年嘅公仔，有时会带埋佢去旅行（一定唔会寄舱）。夜晚冇得揽住佢嘅话会瞓得好差，朝早返工之前都一定会帮佢冚被！ 完全明个种只要有只公仔喺度就唔系自己一个嘅感觉」。

（图片来源：Threads@mysisntuentuen）

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有网民指自己有同款公仔，愿意免费送给妹妹以作安慰，「我有一只全新嘅，但系可能冇办法提供到原有嘅情绪价值比妹妹。如果你哋有需要可以联络我，我免费送」但也有理智的网民发出善意提醒：「过了一段时间，我觉得可能要开始慢慢接受失去嘅呢件事了，就好似宠物/家人离开咗咁系好心痛好残忍，但同时又系人生嘅一大课题。 以后都keep住呢件事嘅高度关注对自己嘅生活都系好影响的 。希望当事人 可以早日走出呢个痛苦。」、「加到10万都揾唔到，我觉得一早已经去左堆填区」。若各位有「团团」的消息，可以联络事主，让她们早日重逢。

（图片来源：Threads@mysisntuentuen）

资料来源：Threads@wrdeoi、Threads@mysisntuentuen