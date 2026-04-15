香港思贝礼国际学校 开启K1至8年级「一条龙」体验 无缝衔接英国升学路

面对传统课程带来的学习压力，不少家长开始倾向为子女选择更有弹性的国际课程。作为父母，最希望孩子能在学业上获得稳固基础，又能在安全熟悉的环境中探索兴趣、培养品格。

（图片来源：香港思贝礼国际学校）

香港思贝礼国际学校（Shrewsbury International School Hong Kong）一直以来为学生提供顶尖英式教育，早前宣布将开设关键阶段3（Key Stage 3）课程，于今年8月起，招收七年级学生，并计划由2027年8月开办八年级，成为一所为学生提供从幼儿园至八年级的学校，并与英国 Shrewsbury School 无缝衔接，提供「一条龙」的教育体验。

（图片来源：香港思贝礼国际学校）

无缝衔接英国Shrewsbury School九年级课程

Key Stage 3课程最大的特色之一是完成八年级学业的学生，将保证获得升读英国九所顶尖公学之一 Shrewsbury School 的考虑资格，无缝衔接该校的九年级课程，确保学业的连续性与平稳过渡。

除了确保能顺利升入英国著名学府 Shrewsbury School 的九年级外，校董 Carla Howarth 表示，学生亦可前往其他心仪的升学目的地。「这一举措打通了两地教育体系的衔接通道，为香港的学生带来更多发展机遇，并打造全球化的教育格局。」

另外，校长Priya Kanthan亦表示，随着Key Stage 3课程的推出，更能突显学校对卓越教育的坚持。「我们的课程体系旨在激发学生潜能、锤炼学生能力、推动学生积极性，确保他们为未来的学术深造做好充分准备。」

香港思贝礼国际学校校长Priya Kanthan表示，随着Key Stage 3课程的推出，更能突显学校对卓越教育的坚持。（图片来源：香港思贝礼国际学校）

课程设计：全球视野与领导力培养

Key Stage 3的课程经过精心设计，以培养学生的批判性思维、创造力与领导才能为核心目标。课程秉承学校一贯的全人教育理念，重视学术基础的同时，并注入跨文化理解与全球公民素养，以下是课程6大亮点：

课程亮点：

个性化学习之旅：Key Stage 3课程提供量身定制的教育路径，满足每位学生的独特兴趣和优势，由敬业的教育工作者提供支持，培养学生的个人才能。 启发性的跨学科学习：通过「多视角学习」方法，学生探索不同学科之间的主题联系，从而能够在不同情境中应用知识。 全人发展：学校注重品格和社会技能的培养，同时追求学术成就，灌输韧性、尊重和合作等核心价值观，培养学生成为具有人文关怀的世界公民。 注重全球公民意识培养：鼓励学生多元共融并参与全球议题的探讨，赋予他们为社会作出积极贡献的能力。 丰富多彩的课外活动：提供广泛的机会，让学生探索课堂之外的兴趣，培养未来所需的必要技能。 定制化评估：学校的持续评估策略提供定期反馈，跟踪学业进展，帮助学生发现自己的优势和有待提升的领域。

Key Stage 3的课程经过精心设计，设有6大亮点。（图片来源：香港思贝礼国际学校）

世界级校园设施 支持多元发展

为配合Key Stage 3的教学需要，学校提供完善且具启发性的设施，包括专业体操中心、25米游泳池与表演艺术空间等，为学生提供在学术、体育与艺术方面同步发展的条件。多元的设施不仅支援课堂教学，更拓展了课外活动的深度与广度，让学生在探索兴趣的同时，取得多方面的成就。

香港思贝礼国际学校借由推行Key Stage 3课程，进一步落实其教育使命：以学生为本，培养具全球视野的未来领袖。Key Stage 3课程的开设标志著香港思贝礼在培养年轻学子潜能的道路上迈出了重要一步。

英国贵族名校，九大公学之一 Shrewsbury School（图片来源：香港思贝礼国际学校）

有兴趣了解更多的家长，欢迎出席学校的开放日，感受校园气氛之外，更能与校长及教职员倾谈，了解更多学校的理念。

香港思贝礼国际学校｜开放日

Shrewsbury International School Hong Kong｜Open Morning

日期：2026年4月25日

时间：10:00-13:00

报名：https://shorturl.at/jgopV



