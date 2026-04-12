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亲子瑜伽：让爱与成长「动」起来 3个瑜伽动作推介全方位提升孩子身心灵

亲子
更新时间：12:05 2026-04-12 HKT
发布时间：12:05 2026-04-12 HKT

亲子瑜伽｜儿童的成长发展与亲子间的亲密连结息息相关，而亲子瑜伽正是一项能轻松营造「高品质陪伴」的亲子活动。只需要铺上一块地垫，全家便能在欢笑声中拉近距离，不仅提升身体的灵活性，更同时培养孩子的专注力与社交能力。

（示意图/AI生成图片）
（示意图/AI生成图片）

亲子瑜伽｜一家大小参与 全方位锻炼

儿童瑜伽将传统瑜伽动作和呼吸练习简化，并结合音乐、游戏和故事元素。而亲子或家庭瑜伽则更进一步，加入讲求合作性的双人动作，适合一家大小共同参与，在欢乐中锻炼肌肉力量、柔软度与平衡感。瑜伽动作有助提升身体意识，如「战士式」能强化大腿，「下犬式」则能伸展全身。呼吸练习也同样重要，最为人所认知的「腹式呼吸」（吸气时腹部隆起，呼气时腹部收缩），能帮助孩子放慢呼吸节奏，学习透过观察呼吸来平静心情、调节情绪。长期练习，甚至有助孩子说话更清晰流畅。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

藉互动 学词汇、学社交

由于亲子瑜伽讲求合作性，因此也能营造丰富的社交机会，促成有意义的眼神接触、肢体接触和即时沟通。孩子需要全神贯注地观察、模仿家人的动作和语言。例如，家人维持动作时由一数至十，孩子慢慢会明白时间的长短，甚至「秒数」和「分钟」的概念。当家人介绍动作时说出身体部位名称（如：手肘、脚底）、动词（如：举起、拱高）、方向词（前后、左右、侧边）和形容词（如：高低、轻重），孩子专注聆听并全身参与，更能深入掌握词汇。练习时，大家也能自然地互相鼓励、评论、赞赏、感谢，这正正是学习社交的宝贵机会。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

分龄引导 让瑜伽融入生活

建议家长可以先从每天5至10分钟的小练习开始，建立习惯后再逐步延长至15至30分钟。

  • 3岁以下： 可以进行婴幼儿按摩和被动伸展。
  • 3至6岁： 适合进行单人或双人动作，加入儿歌、故事和角色扮演元素，增加趣味性来维持专注力。例如，做「蝴蝶式」上下拍打双膝时，家长可以把它说成是蝴蝶飞舞，和孩子一边拍动一边数数或唱儿歌，培养节奏感；做「狮子式」张大嘴巴发出「哈！」的一声（模仿狮子吼叫），扮演威风的森林之王。
  • 6岁以上： 可以尝试听着纯音乐，专注于当下的呼吸和身体感觉，并挑战较高难度的双人动作。
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

3个亲子瑜伽动作推介

以下推荐三个温和的亲子瑜伽动作，适合三岁以上的孩子与家人一起尝试！

1. 猫牛式：模仿动物伸展呼吸，重复5至10遍

两人面对面或并排跪在垫上，双手按在身前，吸气时抬头挺胸，扮演牛牛；呼气时扮演猫咪，拱高背部，头自然垂下。父母带领孩子重复5至10遍缓慢的吸气（牛式）和呼气（猫式）。通常孩子看到家人模仿可爱的动物表情，都会开怀大笑，非常投入。

（图片来源：香港基督教服务处）
（图片来源：香港基督教服务处）

2. 伙伴船式：像坐小船般对坐，维持20秒

两人面对面坐，拖着对方双手，脚底碰脚底。然后一起抬起腿，两双脚形成「V」字，轻轻前后或左右摇动，像坐小船般维持10至20秒。过程中不妨互相鼓励：「加油，唔好跌落水呀！」

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

3. 伙伴树式：单脚站立互相靠依，维持10秒

秒大人单脚站立扮演大树，然后孩子站在身旁，单脚站立扮演小树，维持10秒。亲子可以互相倚靠，站稳后举高双手，想像有风吹过，双手左右摆动。完成后，家人可赞赏孩子：「小树，你用单脚都企得好稳㖞！」

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

多赞赏 多分享

如果孩子容易疲倦、分心或出现冲动行为，家长可以缩减练习时间至五分钟，并缩减维持动作的时间至三至五秒，也能配上儿童喜爱的儿歌，建立能够顺利完成活动的成功感。每次练习后，大家可以一起平躺进行「大休息」。每人将一只布偶放在肚子上，放慢呼吸，看着布偶升高、降下，亦可以慢慢地「数数字」，从1数到20。结束后，家长可以赞赏孩子的努力并描述自己的感觉：「我只脚好攰，不过心情好轻松！」再邀请孩子分享感觉。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

动作是其次 互相同理接纳才是关键

我留意到不少家长过于着重孩子是否能够跟从动作要求，费尽唇舌指导，却忽略了自己。其实，亲子瑜伽是一个实践「觉察与修复」的平台，家长不必急于教导或纠正，反而应善待自己，不强求完美姿势，只需多耐心观察、接纳彼此的情绪和需要。如果孩子未能模仿动作，父母可用同理心回应，如：「呢个动作唔容易，但我见到你有努力试，我哋一齐做多次呀！」善用肢体示范，简化指示，甚或留待下次再试。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

由今天起，除了与孩子玩玩具、说故事，也试着在忙碌的日常中抽出片刻，与孩子一同深呼吸、伸展身体吧！

香港基督教服务处言语治疗师、儿童瑜伽导师 林芷婷（Krystal）
香港基督教服务处言语治疗师、儿童瑜伽导师 林芷婷（Krystal）

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