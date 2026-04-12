景贤里免费导赏团 走入90年历史大宅参观香港法定古迹 附报名方法｜亲子好去处

香港虽为弹丸之地，但也有不少法定古迹值得带小朋友去参观，深入了解他们身处的「家」。位于山顶的景贤里于2008年列为法定古迹，现已纳入发展局第六期活化历史建筑伙伴计划。去年底发展局文物保育专员办事处宣布重开大宅让大众走进这个历史古迹参观，并每逢周末举办景贤里导赏团，免费带他们游走古迹。即睇报名方法、参观详情及时间等资讯，较准时间快快去报名喇！

亲子好去处｜景贤里免费导赏团 曾为著电视剧《京华春梦》取景地

位于香港山顶司徒拔道45号的景贤里于1937年兴建，红砖绿瓦大宅极受旅客欢迎，是藉名的打卡热点，也有不少著名的电影、电视剧曾于此处取景，如国际知名的电影《江湖客》（1955年）及本地制作的电视剧《京华春梦》之主题曲宣传片（1980年）。山顶是二十世纪初外籍人士的聚居地，而景贤里建于此处，象征当时华商阶层的崛起，展示高尚住宅区开始在半山区成形的本港早期历史。

（图片来源：香港旅游发展局）

景贤里糅合优秀的中西式建筑特色，是香港一幢罕见及出众的建筑艺术品。景贤里大宅由主楼、副楼、车库、廊屋、凉亭同游泳池等组成，游泳池及车库属近代高级住宅配备。导赏团将带大家认识景贤里的建筑特色，如两翼微张的传统三合院式布局、中西交融的花岗石窗框配中国图案金属窗芯，而既华丽又实用的井格式梁系天花、粉红瓷砖浴厕及极具气派的饭厅设计，亦是到时必影的打卡位。景贤里于2008年获列为法定古迹，现已纳入发展局第六期活化历史建筑伙伴计划。发展局文物保育专员办事处现正举办景贤里导赏团，让公众人士踏足大宅，欣赏其建筑特色及认识其历史背景。

（图片来源：香港旅游发展局）

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景贤里导赏团

场次：逢星期六及星期日

．11:30 -12:30

．13:00 - 14:00

．14:30 - 15:30

．16:00 - 17:00

集合及解散地点：湾仔司徒拔道45号景贤里

讲解员：古物古迹办事处导赏员

语言：广东话、普通话 或 英语

费用：全免

申请方法：

1. 网页会于逢星期一10:00更新，开放未来两星期的参观时段供市民报名。

2. 每团参观人数为30人。只接受网上报名表格申请，任何其他方式的申请，包括电话、电邮或传真等途径报名，概不接受。申请将以先到先得处理。

3. 星期六及星期日的导赏团，会于同一星期的星期三下午五时截止申请。

4. 报名须以实名登记，成功申请者将会收到电邮通知结果。成功申请者须在入场时出示确认电邮，并须在工作人员要求下提供身份证明文件核实。名额不得转让予其他人士。

5. 由于导赏团名额有限，如成功报名者因事未能出席，请尽早通知文物保育专员办事处取消预约，以腾出名额给候补名单人士。

6. 候补名单的有效期至活动举行前一个工作天12:00。

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