黄埔宣道小学开放日2026 走进35校网热门学校参观 体验小一模拟课+模拟飞行驾驶｜学校开放日

学校开放日｜黄埔宣道小学向来是红磡、黄埔区内家长的热门之选，秉承「本基督精神，发展全人教育」的办学宗旨，助学生活出丰盛生命。学校将于4月底举行「学习成果分享暨开放日2026」，想趁机带小朋友去参观校舍的家长，可快快报名，活动名额有限，先到先得。

学校开放日｜黄埔宣道小学「学习成果分享暨开放日2026」

黄埔宣道小学将举行「学习成果分享暨开放日2026」，届时家长或有机会参观上述设施。当日活动内容丰富，包括模拟飞行驾驶、环保创意买卖、小一模拟课、摊位游戏、校队表演、学科展览、STREAM探究活动、动能机械车等，欢迎幼稚园家长、学生、社区人士及该校学生、家长参加。活动名额有限，先到先得。

黄埔宣道小学（图片来源：黄埔宣道小学校网）

重视STEAM教育 升中派位成绩亮眼

黄埔宣道小学创办于2002年，秉承基督教办学理念，以「爱与真理」为校训，致力推动全人教育。学校设施完善，包括电脑室、科学实验室及多用途礼堂等，为学生创造优质学习环境。学校注重学生的多元发展，积极推动STREAM教学（科学、技术、工程、艺术、数学），更设立航空探知馆、创科研究室等先进设施，同时融入环保及创意元素，培养学生的探究精神和解决问题的能力。而毕业生升中派位成绩亦亮丽，不少学生成功升读区内知名中学，如协恩中学、圣保罗男女中学等，升中派位理想。

（图片来源：黄埔宣道小学校网）

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黄埔宣道小学开放日2026

日期：4月25日（星期六）

时间：09:00 - 15:00

地址：红磡黄埔花园德丰街21号

报名：https://bit.ly/47dSni6

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