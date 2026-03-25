廉政公署小啡豆儿童剧场5月再度公演 推全新豆豆系列盲盒公仔 玩游戏送门票｜亲子有礼

廉政公署于去年推出的「小啡豆儿童剧场」互动戏偶话剧备受大、小朋友欢迎，去年公演时不止反应热烈，全数「爆场」更超额报名10倍！廉署决定于今年5月初再度于廉署总部举办公开场演出剧目《诚实大作战》，演出后更可与演员及戏偶互动，还可参加现场小游戏，更有机会得到全新设计的「诚信『童』行」豆豆系列盲盒公仔！今期《亲子王》将送40张门票，即睇游戏玩法与「小啡豆儿童剧场」活动详情。

亲子好去处｜廉政公署小啡豆儿童剧场5月公演 「诚实」小啡豆变盲盒公仔

廉政公署「小啡豆儿童剧场」至今已举办近60场，接触逾230间幼稚园超过9,000名师生和家长，令「小啡豆」角色逐渐深入孩子的心。今次载誉归来的「小啡豆儿童剧场」将会于廉政公署总部举办公开场演出剧目《诚实大作战》，故事以「诚实」为主题，情节围绕家庭生活事件，够贴地亲切，观众可与演员及戏偶互动，之后更可参加现场小游戏，透过互动学习体会诚实的重要性。

（图片来源：廉政公署）

（图片来源：廉政公署）

活动当日，廉署还会送出全新设计的「诚信『童』行」豆豆系列盲盒公仔予参加者，由廉署人气卡通人物小啡豆带住五位豆豆朋友，集结成「Integrity Buddies」，令象征诚信、守法、负责任等正面价值观的小啡豆等角色从话剧中走出来，跳入小朋友手中，可以在日常生活中持续启发他们，陪伴他们学习和成长。

（图片来源：廉政公署）

（图片来源：廉政公署）

廉署为配合儿童剧场推出首创全新儿歌《一起「诚」诺》，成为「小啡豆儿童剧场」的主题曲。更以AI技术制作MV。内容除了交代儿童剧场的各个小情景，亦介绍廉洁、诚信等元素，配以简单易明的歌词，有助加深小朋友对廉署工作和倡廉信息的印象。

（图片来源：廉政公署）

廉政公署小啡豆儿童剧场《诚实大作战》

日期：2026年5月3日（星期日）

场次：10:00 - 11:15、14:00 - 15:15、16:30 - 17:45

地址：北角渣华道303号廉政公署大楼

对象： 4 - 8岁小朋友（幼稚园K2 - 3及初小学生，必须由家长或监护人陪同。）

语言：广东话演出

门票索取日期：即日起至4月1日12:00

索取门票：＞＞按此＜＜

* 每单位可申请最多4张门票，截止后将以抽签形式免费派发予参加者。

送40张廉政公署小啡豆儿童剧场《诚实大作战》门票

《亲子王》现送出40张廉政公署小啡豆儿童剧场《诚实大作战》门票，名额20个（每人可获2张门票）。想要就请即follow《亲子王》facebook及like相关帖文，并回答问题：「你希望小朋友透过『小啡豆儿童剧场』可以学习到哪些道理？为甚么？」答得最有创意的读者，将获得礼物！

活动日期：即日起至3月31日（23:59）

奖品：廉政公署小啡豆儿童剧场《诚实大作战》门票2张

名额：20个

游戏参加表格（活动详情及条款细则）： https://forms.gle/YzvRu8ppqiC13o8M6

* 得奖者将有专人通知领取礼品方法；

* 须受条款及细则约束；

* 《亲子王》保留一切最终决议权。