匹克球热潮│圣公会奉基小学建立良好匹克球梯队 大力推动建球场 训练学生手眼协调+判断力

匹克球热潮｜说到圣公会奉基小学（下称奉基）的浓厚运动风气，不得不提校长黄悦明博士，黄校长不止培养了改写香港网球历史的本地「网球一哥」黄泽林，也同时在奉基大力推动运动，早年壁球已发展得很不错，而匹克球在学校发展的契机，陈兆伦主任笑言是因为学校翻新。

圣公会奉基小学场地翻新带来发展匹克球契机

陈：陈兆伦主任 张：张锴豪老师

Q1：身为运动经验丰富的老师，如何看匹克球这股热烈风潮？

陈：相比其他运动，匹克球的确是门槛低也容易上手的运动，装备少毋须投资太多，又不用穿特定服饰，一对防滑的运动鞋已足以应付，家长都乐于支援；至于说它易上手，以网球为例，初学者要掌握开球或接球的力度都需要时间，由于匹克球的球有很多洞洞，球速相对较慢，如果以两小时学习计算，在一至两次的练习后，就可以体验来回对打的乐趣了，（快到咁！）系呀，所以连家长都好投入，家长群组中经常相约外出打球，当中不乏高手，他们最初只是见到仔女打球觉得有趣，渐渐自己都喜欢上。前阵子校内举行了一场亲子赛，气氛热烈，眼见亲子关系融洽不已，实在是运动带来的最大裨益。

（图：Elson）

事实上因着家长的投入，经常组队外出打球，同学自然也跟着去玩，所以进步神速，现在不止康文署有免费场地提供，私人场地也甚多，如此方便自然促进发展。

陈兆伦主任（图：Elson）

Q2：为何学校如此重视匹克球并大加发展呢？既设匹克球球场，也成立校队等。

陈：说来凑巧，两年前学校的场地要重铺翻新，现时匹克球球场那个位置，本来是学生玩跳飞机的小角落，黄校长跟大家商量那个位置可以如何利用？当时想到不如发展新兴运动，而匹克球其中一个元素像网球，校长自然也有留意，刚好我们这个空间足以画一个场地，那就不如一试了。

（图片来源：受访学校提供）

Q3：匹克球号称男女老幼也适合，但对小学生而言有学习难点吗？

张：最初队员未能掌握空间感，因为匹克球球拍较长身，握拍时与身体的距离都需要适应，而且跟羽毛球、乒乓球一样，控球、接球等这些基本功还是需要先练好，我们会以小游戏结合打球技巧，让他们熟集手法和步法。

张锴豪老师（图：Elson）

Q4：匹克球对同学的益处在哪里？

张：第一，他们会练到手眼协调，第二，无论是单打或双打，也可以训练到判断力，在球来球往之间更快去做决定。绝对可以令小朋友的反应更快，判断力亦更为精准。长远来说，整个人都更灵巧、敏捷。

Q5：校队发展如何？如何挑选队员呢？

张：今年校队大约有20人，年级分布由二年级到六年级都有，我们主要希望多些低年级同学参与，因为想慢慢培养梯队，可以一路发展下去，将来参加多些比赛，五、六年级同学要兼顾学业，而且学校的课外活动本来选择就多，他们的时间可能早已要分配到其他活动，所以我们会重点鼓励更多低年级同学参与，既能令整个团队人数更充裕，也方便长远训练。

陈：校队早于两年前已有雏型，去年开始本地多了比赛，不论公开赛、中小学校主办的都让校队多了参赛机会，令外界注意到匹克球在学界的发展。我们先在三年级发展，在匹克球课外活动时段，当中已经物色突出者，当组成校队后，这批同学可说是我们的主将，因为他们的球技较成熟。

张：三年级的同学经过一学年练习，开始展现潜质，我们可以从这时做一些拔尖，再由兴趣班中，培养有潜质的低年级同学加入，建立梯队。

同学会趁小息到天台的球场打球，有时连老师也加入。（图片来源：受访学校提供）

Q6：身形有限制吗？男生和女生又有没有分别？

陈：身形高大看似有优势，但手眼协调不够灵活的话，又未必适合，匹克球运动员以灵活性高、身体协调和运用器具等能力佳作为优先考虑，所以身形矮细不代表没有机会。

张：为甚么说匹克球适合各类人士？因为在这个运动中，男生和女生也一样可以打得好。或许男生的球速会较狠劲，动作或走动也比较快，但女生战术执行力好，有稳定网前手感，能保持冷静，失误较少，所以男女各具优势。

（图：Elson）

Q7：本地学界暂时未有正式联赛，校队目前为止参加过哪些比赛？

陈：2024年我们参加第一届「粤港澳庆回归匹克球少年锦标赛」，曾经拿过冠军，去年参加「全港苗子匹克球简易大赛」，刚刚2月参加「匹克球青少年公开赛2025」，女单和混双都有好成绩，非常鼓舞。

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（后排右二）郑宇硕教练（图：Elson）

圣公会奉基小学匹克球校队中坚

两位六年级男生：陈彦源和周子楠，都是现时匹克球校队的主将，曾在各项赛事中夺得不同奖项，其中子楠在「匹克球青少年公开2025」赢得U15混合双打冠军。

（左起）陈彦源、周子楠（图：Elson）

子楠：当收到介绍匹克球通告时，知道呢种新兴运动结合羽毛球、网球与乒乓球三种运动元素，而我一向打羽毛球，已经考了银章，两者好似有啲关系就尝试一下；打吓打吓发现匹克球唔会太消耗体力，虽然比赛都系三盘两胜，但匹克球一局都系11分，而羽毛球就要打到21分，打比赛都相对无咁攰，所以就转咗打匹克球。加上匹克球个球身比羽毛球重，无咁易畀风吹走，球速亦较慢，所以唔系太考反应而多讲技术，例如将个球上旋等佢加速，令对手难接球，攻势可以直接啲。

绝技：杀球，可能我有羽毛球根柢，只要杀球速度快，落点控制佳能打到后场位置，对手就好难追，「杀起上嚟都几有成功感㗎！」

（图：Elson）

彦源：收到通告时，觉得呢种新兴运动竟然系结合羽毛球、网球同乒乓球好有趣，而我好少接触呢三种运动，更加想参加。开始咗就觉得好玩，因为我一直打跆拳道（红黑带），感觉似单打独斗，而匹克球可单打、双打，好新鲜。由肢体运动转玩匹克球，唔算好困难，但都唔可以话简单，因为跆拳道只用手同脚作为攻击，但匹克球就要用球拍，要运用得好仲要多啲练习技巧，但匹克球系偏向易学嘅，连我都好快上手，而且好快就可以去打比赛。

绝技：打左打右同上旋球。单打时，对手经常会企喺一边，我会打左边或右边，消耗对方体力。

（图：Elson）



文：刘佩桦 图：Elson



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