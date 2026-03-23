九龙东帝苑酒店自助餐买大送1大1细 低至$156叹复活节主题美食、大玩工作坊+充气弹床｜亲子优惠

亲子优惠｜复活节快到，各位爸妈也「受惠」于这个长假期可以连放数天，当然要跟小朋友去吃餐。九龙东帝苑酒店就特别为复活节推出复活节园趣自助餐，自助餐优惠更非常吸引，买一位成人即送一位成人及一位小童！而且每位小朋友都可以免费参加糖果朱古力蛋工作坊，也可大玩充气弹床、迷你哥尔夫球等户外游戏，爸妈又可任食蟹粉小笼包、晚餐更加码供应即开生蚝及椒盐濑尿虾，即睇自助餐优惠详情，快快买定跟小朋友边食边玩。

亲子优惠｜九龙东帝苑酒店自助餐买大送1大1细 复活节都有优惠

复活节园趣自助午餐特设小宾客专属的自助餐食物区，有多款咸甜美食，如色彩斑斓的复活节朱古力蛋、复活节兔仔糖霜曲奇、兔子造型的杯子蛋糕、朱古力喷泉伴以生果及棉花糖串、Haagen Daz杯装雪糕等；也有最啱小朋友口味的夏威夷薄饼、炸鱿鱼圈、麦乐鸡和炸薯条。大朋友则可任食蟹粉小笼包、蟹粉捞面、鲍汁冬菇炆鹅掌、烧澳洲M4和牛眼肉、烧鸡、各式鱼生、寿司拼盘、叻沙面档，也有多款甜品，如复活节甘笋蛋糕、帝苑招牌芒果拿破仑、意大利芝士蛋糕等以供选择，每位另奉上鲍鱼螺头炖鸡汤1盅。

（图片来源：KKday）

除了小朋友复活节美食区，复活节缤纷自助晚餐以港式烹调的海鲜为主，包括有豉椒炒蚬、竹笼蒸虾、椒盐濑尿虾、蒜蓉粉丝蒸蛏子、姜葱湖清蒸比目鱼等。其他菜式包括即开生蚝、鲍鱼鸡粒荷叶饭、烧羊架、烧澳洲M4和牛眼肉、各式鱼生、寿司拼盘、叻沙面档及复活节甘笋蛋糕、法式焦糖炖蛋、帝苑招牌芒果拿破仑、复活节特浓朱古力蛋糕等，亦会送上每位鲍鱼螺头炖鸡汤呢！

（图片来源：KKday）

无论选择午餐或晚餐，于复活节期间，每位小朋友可免费参加糖果朱古力蛋工作坊，同场亦设充气弹床、投掷过三关、迷你哥尔夫球等户外游戏摊位，令节日倍添乐趣。

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一位成人送一位成人＋一位小童】复活节园趣自助午餐

用餐时间：11:30-13:45/14:15-16:30

优惠：用餐时间11:30-13:45：HK$495/组，平均HK$165/位 (原价HK$1171/组)

优惠：用餐时间11:30-13:45：HK$468/组，平均HK$156/位 (原价HK$1105/组)

*已包括原价加一服务费

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【快闪｜买一送一】复活节园趣自助午餐

用餐时间：11:30-13:45/14:15-16:30

优惠： HK$466/2 位，平均HK$233/位 (原价HK$854/2位)

优惠：HK$442/2 位，平均HK$221/位 (原价HK$810/2位)

*已包括原价加一服务费

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一位成人送一位成人＋一位小童】复活节园趣自助晚餐

用餐时间：18:30-22:00

优惠：HK$813/组，平均HK$271/位 (原价HK$1908/组)

*已包括原价加一服务费

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【快闪｜买一送一】复活节园趣自助晚餐

用餐时间：18:30-22:00

优惠：HK$766/组，平均HK$383/位 (原价HK$1404/2位)

*已包括原价加一服务费

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优惠详情：

优惠期 (预订期)： 2026年3月21日12:00至2026年3月27日23:59

用餐日期： 2026年4月3日至4月7日

地址：香港将军澳唐德街3号香港九龙东帝苑酒店2楼(港鐡将军澳站C出口)

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