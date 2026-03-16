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帝逸酒店自助餐第2位$33叹生蚝、龙虾 买一送一任食冰镇蟹盛/松露/养生珍菌 免费玩儿童玩乐区｜亲子优惠

亲子
更新时间：15:35 2026-03-16 HKT
发布时间：15:35 2026-03-16 HKT

亲子优惠︳现在不少餐厅都设有「限时」，但带同孩子外出用餐，短短个多小时实在不足够，最好就有数小时，可以舒舒服服用餐之余，爸妈又有时间chill一chill。沙田帝逸酒店自助餐今日（16日）就有第2位$33及买一送一优惠，不但可有任食生蚝、龙虾，更有全新「松露‧珍菌‧海鲜三重奏自助晚餐」可大叹以矜贵松露、养生珍菌及顶级海鲜为食材入馔的美食，还有免费儿童玩乐区，边用餐边畅玩！即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠︳帝逸酒店自助餐第2位$33叹生蚝

帝逸酒店Alva House「松露‧珍菌‧海鲜三重奏」自助晚餐，特别以矜贵松露、养生珍菌及顶级海鲜为食材，厨师以巧手将这些珍贵食材入馔，炮制出黑松露片皮鸭、芝士轮配巴马臣芝士碎及白松露油、黑松露四川珍菌卷、天妇罗姬松茸，亦有小朋友喜欢的现点即煮橄榄油松露捞意大利面，爸妈也要试试香煎鸭肝伴黑松露汁，想不到连雪糕也有黑松露呢！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

同时亦有粉红主题的甜品，妈妈必定心心眼。 爸爸就可大叹海鲜，如面包蟹、 鳕场蟹脚、冻龙虾、青口及即开生蚝等，也有铁板烧及炉端烧、自家制意大利雪糕及Häagen-Dazs雪糕。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

另外平日自助午餐也有优惠，可大叹健康田园沙律吧、海鲜冷盘刺身、烧顶级烧西冷 、日式天妇罗及炸物、炉端烧（包括清酒煮蚬或青口）及Häagen-Dazs雪糕等。而备受欢迎的周末与假日自助早午餐，更可以即开生蚝、海鲜冷盘刺身（包括龙虾钳及蟹脚） 等配任饮气泡酒、红酒及白酒及港式奶茶，实在太chill！小朋友就可大叹童之选（D.I.Y.热狗、炸鸡及炸鱼薯条），亦有珍宝火焰雪山、自家制豆腐花、手工意式雪糕等，小朋友更可到免费儿童玩乐区，边用餐边畅玩！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

 点击图片浏览亲子优惠详情：

【KKday 3 月复活·感谢祭限定｜第2位HK$33】自助午餐｜海鲜冷盘刺身 | 日式炉端烧
用餐时间：12:00 - 14:30 
优惠：星期一至五：成人第2位只需HK$33， 2人同行HKD$518，平均每人HKD$259（原价 成人HK$484/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买一送一】自助午餐｜海鲜冷盘刺身、日式炉端烧
用餐时间：12:00 - 14:30 
优惠：成人HK$528/2位，平均HK$264/位（原价 成人HK$484/位，小童HK$297/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：IG@alvahotelbyroyal）
（图片来源：IG@alvahotelbyroyal）

 
【快闪优惠｜低至52折】悠闲自助早餐｜连任饮咖啡或茶 
用餐时间：星期一至五，公众假期除外 07:00 - 10:00
优惠：HK$130/位 （原价 成人HK$251/位）
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【快闪优惠｜买一送一】自助晚餐｜即开生蚝、海鲜冷盘刺身、冰镇蟹盛、铁板烧及炉端烧、 
连任饮啤酒及无酒精饮品

用餐时间：18:00 - 21:30
优惠：
．星期一至四：成人HK$936/2位，平均HK$468/位； 
．星期五至日、公众假期及前夕：成人HK$1,020/2位，平均HK$510/位（原价：成人HK$922/位，小童HK$537/位）
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【快闪优惠｜买一送一】自助早午餐｜即开生蚝、海鲜冷盘刺身、铁板烧主菜、连任饮气泡酒
用餐时间：星期六、日及公众假期 11:30 - 15:00
优惠：成人HK$732/2位，平均HK$366/位（原价 成人HK$671/位，小童HK$407/位）
购买连结：＞＞按此＜＜


优惠详情： 
优惠期（预订期）：2026年3月16日15:00至3月22日23:59 
用餐日期：2026年3月18日至5月3日 
地址：香港沙田源康街1号 帝逸酒店 
*以上优惠价已包括原价加一服务费 

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章｜W酒店自助餐优惠3折低至$162任食面包蟹、刺身 自助晚餐叹龙虾送鸡尾酒买一送一再减$50｜亲子优惠

 

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