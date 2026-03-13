Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳门亲子好去处｜澳门人气自助山餐厅激抵自助午餐$33叹冷盘海鲜 自助晚餐$333无限量任食火锅 附专属优惠码

亲子
更新时间：08:15 2026-03-13 HKT
发布时间：08:15 2026-03-13 HKT

澳门亲子好去处｜快到复活节长假期，近年澳门增添不少好玩的亲子好去处，每到长假便成为爸妈们首选的亲子短游好地方。到澳门当然想吃地道美食，但带同小朋友，还是选择自助餐最啱！澳门上葡京酒店自助山餐厅为当地自助餐天花板，今日（13日）就有快闪优惠，低至$33即可大叹自助午餐尽情食8款人气海鲜！而自助晚餐亦只需$333即可无限量任食火锅，用餐开放预订至4月30日。即睇澳门自助餐优惠详情与快抢连结。

澳门亲子好去处｜激抵自助午餐$33叹澳门人气自助山餐厅

澳门上葡京酒店自助山餐厅以亚洲美食市集为灵感，自助午餐除了有8款人气冷盘海鲜、时令刺身与寿司卷物，可享用香浓惹味的东南亚地道美食，如新加坡肉骨茶、马来西亚沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等，也有不同地方风味的中式及西式美馔，可一次过满足一家人的愿望。餐厅亦备有龙虾、鲍鱼和蚬等各种鲜活海鲜可供额外选购，并用指定喜欢的烹调方式，如法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒盐爆炒等，而海鲜套餐更可配搭啤酒、葡萄酒或香槟；也可加购一系列特色饮品，包括新鲜椰青、精选餐酒和啤酒塔等。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览澳门人气自助山餐厅详情：

同场亦有$333叹自助晚餐优惠，可一试全新推出的无限量任食火锅，更有3款自选惹味汤底，包括四川麻辣火锅汤底、滋补药材鸡汤及鲜番茄猪骨汤，配上鲜甜生猛的海鲜，还有肉类拼盘、杂锦丸子及时令蔬菜，冬天食实在暖笠笠，一家人齐齐享受最啱！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【KKday3 月复活感谢祭｜HK$33/位】「自助山」餐厅｜自助午餐 
优惠：输入优惠码【MULISBOA】HK$33/位（原价HK$394/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday3 月复活感谢祭｜HK$233/位】「自助山」餐厅｜自助午餐 
优惠：输入优惠码【MULB233】享 HK$233/位（原价HK$394/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday3 月复活感谢祭｜HK$333/位】「自助山」餐厅｜自助晚餐｜包含现场无限量即煮生猛海鲜
优惠：星期一至四 输入优惠码【MULB333】成人HK$333/位（原价HK$976/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday3 月复活感谢祭｜HK$633/位】「自助山」餐厅｜自助晚餐｜包含现场无限量即煮生猛海鲜 
优惠：星期一至四 输入优惠码【MULB633】成人HK$633/位（原价HK$976/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜


优惠详情： 
优惠期（预订期）：2026年3月13日10:00至3月19日23:59 
用餐日期：2026年3月16日至4月30日 
地址：澳门上葡京3楼 
*成人是指13岁及以上 

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章｜尖沙咀港青酒店自助餐优惠 低至$167任食波士顿龙虾/蟹脚 $333叹双人海鲜拼盘｜亲子优惠

 

