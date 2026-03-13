Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

济公文化在香港免费嘉年华7大活动 导赏团深度游古迹/试穿济公服/人宠共融非遗工作坊｜亲子好去处

想孩子认识中华文化，除了透过历史书，或参观世界各地名胜古迹，参与有趣好玩的免费嘉年华或许更能寓玩于学，加深对传统文化的印象。为传扬济公文化，国际济公文化协会、通善坛、东华三院合办「2026济公文化在香港」，将于3月20至22日一连三日举办多场免费活动，如大型嘉年华、中华非遗文化工作坊、摊位游戏、才艺表演、深度文化导赏、济公文化展览及讲座等，将济公活佛的开心神格与大众分享，让大家认识这个满载中华文化的人物。即睇免费活动日期与工作坊报名详情。

亲子好去处2026︳济公文化嘉年华免费7大活动

在中国民间信仰的诸神中，济公形象豁达破格，穿戴破帽、破扇、破鞋、旧衲衣，行事贴近民间，笑口常开，处事也不依常规，但实际上是位学问渊博，慈悲济世的高僧，其训言充满人生哲理，发人深省，值得大、小朋友深思借镜。

可爱的小济公（图片来源：东井圆佛会）
可爱的小济公（图片来源：东井圆佛会）

主办方希望透过「2026济公文化在香港」活动，将济公的「笑」文化与众同享，今年更邀请大家带同毛孩一同参加，于第三日的大型「感谢济」嘉年华中，更安排了人宠瑜珈、萌宠靓靓show等节目，同场设有多个抢眼打卡位，也有才艺表演，如包括乐队步操、儿童拉丁舞等，还有济公服可外借，让大家可试穿破烂济公服，扮一日济公，更会派发福袋，实行人宠同乐。

2024济公文化节嘉年华（图片来源：东井圆佛会）
2024济公文化节嘉年华（图片来源：东井圆佛会）

点击图片浏览以往济公活动详情：

免费导赏之旅 深度游走上环早期华人历史

今年活动将重临上环文化广场举行，更有另一焦点活动：「上环早期华人历史之旅」 导赏之旅 。位于太平山街济公庙香火鼎盛，该庙原名为广福义祠，又名百姓庙，已有150年历史。免费导赏团将带大家一起走访一条包含济公庙的上环早期华人历史之旅导赏路线，深入了解济公作为驱瘟之神的历史事迹，以及摆放在济公庙的珍贵文物等。

同场还有「百年济公文化在香港展览导赏」，展出济公充满智慧的人生哲学，也有展览导赏可免费参加；另有多个免费工作坊，如彩虹书法、非遗扎作、非遗剪纸、济皂制作、活佛浮影制作等，名额有限，先到先得。

2026济公文化在­香港
日期：2026年3月20日至3月22日 
地点：上环文化广场（西港城对开空地）
时间：14:30 – 17:00（第一日）、11:00 – 16:00（第二日）、14:00 – 17:00（第三日）
内容：活动期间有 导赏、工作坊、表演、摊位及小礼物，欢迎大人及小朋友参与。

免费导赏团 — 「上环早期华人历史之旅」 导赏之旅 
日期：3月21日
时间：15:30 -  17:00
行程：起点为场地附近的水坑口街，途经东华医院牌坊，最后至太平山街广福祠法定古迹（济公庙），沿途讲解，约1.5小时
报名：＞＞按此＜＜

「济公文化在香港展览 」 (现场展版讲解)
日期及时间：
．3月20日（星期五）15:30 -  16:00
．3月20日（星期五）16:30 -  17:00
．3月21日（星期六）12:00 -  12:30
．3月21日（星期六）16:30 -  17:00
．3月22日（星期日） 16:30 - 17:00
报名：＞＞按此＜＜
 

中华文化工作坊
报名：＞＞按此＜＜

2024年曾举办「济济扇香薰皂」工作坊（图片来源：东井圆佛会）
2024年曾举办「济济扇香薰皂」工作坊（图片来源：东井圆佛会）

 

工作坊 日期及时间
「彩虹书法」工作坊 ．3月20日（星期五）16:00 -  17:00
．3月21日（星期六）11:00 -  12:00
．3月21日（星期六）12:00 -  13:00
．3月21日（星期六）14:30 -  15:30
．3月21日（星期六）15:30 -  16:30
「非遗剪纸」工作坊 3月20日（星期五）16:00 -  17:00
「非遗紥作」工作坊 ．3月20日（星期五）16:00 -  17:00
．3月21日（星期六）11:00 -  12:00
．3月21日（星期六）12:00 -  13:00
．3月21日（星期六）14:30 -  15:30
．3月21日（星期六）15:30 -  16:30
「活佛浮彩(压缩画)」工作坊 3月21日（星期六） 11:00 -  12:00、12:00 -  13:00
「济皂传善念」工作坊 3月21日（星期六） 14:30 -  15:30、15:30 -  16:30
「悬壶济世舒压按摩」 体验 3月21日（星期六） 11:00 -  12:00、12:00 -  13:00

