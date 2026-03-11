Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳门亲子好去处｜澳门2大优惠开抢 $1金光飞航船票/$133澳门新濠影汇水上乐园门票

更新时间：09:15 2026-03-11 HKT
发布时间：09:15 2026-03-11 HKT

澳门亲子好去处｜终于等到天气回暖，可以跟孩子去尽情玩喇！虽然不少家长会选择北上玩，但其实澳门也非常适合作亲子游，既有好玩的免费公园，又可睇熊猫，今日更有特别优惠，澳门新濠影汇水上乐园成人门票只需$133，1米以下小朋友更免费！同时入手今日（11日）的快闪$1金光飞航船票，由上环出发去澳门就抵上加抵，家有小baby的不容错过呀！

澳门亲子好去处 优惠1︳$1入手金光飞航船票

想跟小朋友去澳门游玩，坐船出发最快捷舒服。今次优惠激抵，只需$1即可入手原价$220的金光飞航上环至澳门氹仔码头单程标准舱船票！另有优惠价$33平日标准舱优惠，头等舱（原价$380）亦只需$99！

 

亲子好去处︳$1入手金光飞航船票（图片来源：KKday）
【KKday 3月感谢祭限定｜$1标准舱】单程船票｜香港上环出发往澳门氹仔 
优惠：HK$1/位（原价 HK$220/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday 3月感谢祭限定｜输入优惠码COTAI33享$33标准舱】单程船票｜香港上环出发往澳门氹仔 
优惠：HK$33/位（原价 HK$220/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）
【KKday 3月感谢祭限定｜$99头等舱】单程船票 ｜香港上环出发往澳门氹仔 
优惠：HK$99/位（原价 HK$380/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【KKday 3月感谢祭限定｜输入优惠码COTAI133享$133头等舱】单程船票｜香港上环出发往澳门氹仔 
优惠：HK$133/位（原价 HK$380/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）
优惠详情： 
优惠期（预订期）： 2026年3月11日10:00至3月17日23:59 
使用日期：2026年 3月13日至4月23日 
乘船地点：香港上环：香港港澳码头，上环干诺道中200号信德中心三楼；
澳门氹仔：氹仔客运码头

购买连结：＞＞按此＜＜

澳门亲子好去处 优惠2︳新濠影汇水上乐园门票优惠$133

新濠影汇水上乐园为亚洲全天候、全年开放的室内水上乐园之一，亦是澳门唯一室内水上玩乐热点。这里拥有澳门唯一巨型水泡滑梯，水上玩乐设施更配合酒店主题及景点，延伸滑水道至室外以亦有更大空间感。

（图片来源：新濠影汇）
16 个以太空为主题的游乐设施，包括结合刺激攀升及冲刺下水的极速水上过山车、全城唯一室内冲浪模拟器，以及 7 个滑水道设施、2 个造浪池、一个横跨室内室外的「天际星空池」、246 米星空激流之旅、以及 3.7 米深潜水池，同时挑战平台跳水及攀岩历险的「天崖海角」。

（图片来源：新濠影汇）
点击图片浏览新濠影汇水上乐园：

新濠影汇水上乐园亦有户外园区，一家大小可在户外园区玩水晒太阳之余，更可挑战 20 米高 的「冲天水龙卷」5 条滑水道，还有多条滑梯、瀑布连嬉水点共 62个，更有瞩目全场的「黄金大水桶」定时倾倒；也有小朋友专属的嬉水乐园，以及以热带森林河流为主题的「绿野游踪」漂流之旅。乐园亦有太空站空间，玩得累可了享受美食，补充能量再继续畅玩。

（图片来源：新濠影汇）
【KKday3月感谢祭限定｜HK$133/位】新濠影汇水上乐园成人门票｜室内园区全年恒温 
优惠：HK$133/位（原价 HK$398/位） 
*身高不足1米婴幼儿免费入场 
购买连结：＞＞按此＜＜


澳门新濠影汇水上乐园
地址：澳门路氹连贯公路西翼三楼
优惠期（预订期）： 2026年3月11日12:00至3月17日23:59 
使用日期：2026年 3月13日至4月27日 
营业时间：12:00 – 20:00

*1米以下小童免费入场

购买连结：＞＞按此＜＜

