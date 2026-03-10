DSE 2026｜富豪酒店3间酒店餐厅免费开放予DSE考生 「富豪免费自修室」供应无限咖啡/曲奇/汤水/Wi-Fi/充电
更新时间：17:39 2026-03-10 HKT
DSE 2026｜今日（10日）为DSE开考英文口试的日子，而各科笔试将于4月8日正式开始，相信各DSE考生已准备就绪，奋力温习备战。为了让大家可以专心温习，补充能量，富豪酒店集团宣布免费开放旗下3间酒店餐厅，DSE考生们可以于「富豪自修室」温习之余，更提供免费无限咖啡、养生茶，亦有食物、充电、Wi-Fi等供应，令考生们可以无忧备试。即睇免费自修室详情、地点及开放时间。
DSE 2026｜「富豪自修室」免费开放予DSE考生
富豪酒店集团宣布由即日起至2026年5月5日，将会免费开放旗下3间酒店餐厅予DSE考生作「富豪自修室」。3间免费自修室分别位于铜锣湾富豪香港酒店 、尖沙咀富豪九龙酒店 及沙田丽豪酒店，交通便利就脚。
酒店将会各提供一间餐厅，DSE考生可于舒适环境温习之余，同时会提供免费自助饮品，包括咖啡及Regal Living养生茶，助大家随时提神醒脑；亦有Regal Living减脂曲奇作午后补给茶点，帮大家补充能量；还有节气汤水、糖水帮学生们调理身心，也会提供免费高速Wi-Fi及充足充电位， 完善配套设施让大家轻松温习。
点击图片浏览免费自修室详情：
富豪酒店集团免费自修室
开放日期：即日起至2026年5月5日
开放时间：12:00 - 18:00
查询：FB@regalhongkonghotel
开放地点：
富豪香港酒店 – 御花园咖啡室
地址：香港铜锣湾怡和街88号1楼
电话：2837 1772
座位：200个
富豪九龙酒店 – 雅廊咖啡室
地址：香港尖沙咀么地道71号地库1楼
电话：2313 8718
座位：186个
丽豪酒店 – 仙
地址：香港沙田大涌桥路34-36号地下
电话：2132 1231
座位：88个
