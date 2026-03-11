南屯门官立中学「迈向40周年开放日」地区英中校园游踪/摊位游戏/参观校园｜学校开放日

英中学额向来竞争激烈，南屯门官立中学一直秉承「勤恳谦让」校训，除了提供优质英语教学环境，更着重学生五育均衡发展。学校即将迎来40周年校庆，为了隆重其事，校方特意举办「迈向40周年开放日」暨管弦乐团成立典礼。

南屯门官立中学 地区英文官中开放日

位于屯门区的南屯门官立中学以英文为主要教学语言，致力为学生提供良好的学习环境，并给予有需要的支援，以达致道德、学问、体格、社交、艺术各方面的发展，借此让学生发挥他们各自禀赋的潜能，成为一个有信心、责任感及为人着想的公民。

南屯门官立中学（资料图片）

为迎来40周年校庆，南屯门官立中学将举办「迈向40周年开放日」暨管弦乐团成立典礼，届时将有多项表演及摊位游戏，包括校园游踪、学校活动展览、摊位游戏、动感南官及学生表演等。欢迎家长带同子女一起参加，感受精彩的校园生活。想深入了解这所别具意义的英文中学，记得预先网上报名！

（图片来源：南屯门官立中学校网）

南屯门官立中学「迈向40周年开放日」

日期：3月13 - 14日（星期五及六）

时间： 14:00 - 16:30 （3月13日）；10:00 - 12:30、14:00 - 16:30 （3月14日）

地址：屯门湖山路218号

查询：2404 5506 / [email protected]

网址：www.stmgss.edu.hk

