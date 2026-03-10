100%多啦A梦樱花节春日体验店登陆香港 全球首发樱花节、东京展览纪念品全曝光 附价钱/详情｜亲子好去处

亲子好去处｜3、4月是日本樱花盛夜的季节，早前有网民发现日本东京推出多啦A梦「樱花节」纪念品，引起粉丝们的关注！好消息是香港粉丝不需远赴日本亦一样有机会入手一系列多啦A梦「樱花节」纪念品，因为全新活动「100%多啦A梦樱花节」将于4月举行！

占地3层的100%多啦A梦樱花节春日体验店更有限定商店、互动游戏区、多啦A梦手作区、扭蛋专区、主题贩卖机及限定主题自拍亭等多个体验区域，即刻带大家睇全球首发樱花节、东京展览纪念品，更有价钱与门票发售日期等资料，大家记住bookmark！

100%多啦A梦樱花节春日体验店 4月进驻铜锣湾

前年举办的《100%多啦A梦 & FRIENDS》巡回特展引起全城热话，这次香港创意品牌AllRightsReserved（ARR）将会于3月27日起，以东京‧有明全新展览地标TOKYO DREAM PARK的开幕首个活动，亦会于4月3至19日，于香港推出全新活动「100%多啦A梦樱花节」，让各位香港粉丝就可于复活节长假期中，与日本限定的独特多啦A梦之一的樱花多啦A梦及其好友一同沉浸于粉色春日氛围。

（图片来源：AllRightsReserved）

100%多啦A梦樱花节春日体验店将进驻铜锣湾希慎广场3个楼层，入口位于启超道地面，先为大家带有限定商店，除了会有多款主题纪念品，也有主题自动贩卖机及扭蛋专区；之后就走进粉红色的樱花世界！一楼的多啦A梦手作区，粉丝可于此挑选多啦A梦法宝、数字及英文字母等刺绣章，制作专属的布质吊牌锁匙扣，除了可交予现场工作人员可协助即时烫印，也可带回家慢慢自行创作。同层更设有限定主题自拍亭及多部扭蛋机，而互动游戏区将设五楼中庭，大家可尽情玩两个互动游戏摊位。

日前（3月7日及8日），日本东京上空上演日本首个多啦A梦主题的无人机汇演，为即将于3月27日开幕的《100%多啦A梦 & FRIENDS》东京站展览预热。（图片来源：AllRightsReserved）

日前（3月7日及8日），日本东京上空上演日本首个多啦A梦主题的无人机汇演，为即将于3月27日开幕的《100%多啦A梦 & FRIENDS》东京站展览预热。（图片来源：AllRightsReserved）



多啦A梦｜全新设计樱花限量纪念品

是次活动最瞩目当然为一系列专为本次香港活动全新设计及制作的限量纪念品，当中绝大部分款式只在香港樱花节首发。除了有于巡演中最受欢迎的明星商品「毛绒锁匙扣」，以及近日热爆Threads的「樱花多啦A梦」及「饭团多啦A梦」毛绒锁匙扣，本次更特别推出了7款专为是次活动创作的全新造型！必入手注入了淡淡樱花香气的「樱花多啦A梦」毛绒锁匙扣原来更加入了淡淡樱花香气，至于「饭团多啦A梦」毛绒锁匙扣在按捏时会发出像咬下紫菜般的清脆声音，有趣又可爱。

100%多啦A梦樱花节有一系列专为本次香港活动全新设计及制作的限量纪念品，当中绝大部分款式只在香港樱花节首发。（图片来源：AllRightsReserved）

系列更加入受粉丝喜爱的惊喜盲盒元素，包括一套6款的5厘米迷你公仔（设有隐藏版），以及A4光栅文件夹套装，利用光栅技术呈现生动的视觉效果。而未有机会欣赏《100%多啦A梦 & FRIENDS》东京站展览的朋友，也可于限定商店看到部分东京站展览的会场限定纪念品， 想入手纪念品的朋友就要留意公布。

一系列毛绒锁匙扣（图片来源：AllRightsReserved）

另外，想入限定商店，就要于4月1日上午11时于KLOOK平台登记4月3日至12日的「限定商店入场整理券」，参观者需要提前网上预约限定商店具体的入场日期和时间。每个时段的入场名额有限，将严格按照先到先得的原则进行分配。同时，部分「樱花节」纪念品将于3月31日上午11时起于DDT Store官方网站将率先开启限时网上预售（只限部分商品），并于4月2日晚上11时结束。网上订购的顾客可选择于4月6日起到希慎广场5楼换领处现场领取，或选择由4月9日起安排快递出货配送。到了4月3日起，所有纪念品就会转为仅限于铜锣湾体验店现场发售喇！

樱花主题限定精品（图片来源：AllRightsReserved）

点击图片浏览100%多啦A梦樱花节春日体验店限量纪念品：



多啦A梦樱花节」系列独家纪念品

精选全球首发商品开卖时间：3月31日（星期二）上午11时至4月2日（星期四）晚上11时

全球独家发售网站：＞＞按此＜＜

（图片来源：AllRightsReserved）

100%多啦A梦樱花节

日期：2026年4月3日至4月19日

整理券：4月3日至4月12日入场限定商店需持有整理券（4月1日起可于KLOOK预约整理券，详情有待公布）

开放时间：

．限定商店：10:00 - 21:00（最后入场时间为 20:45）

．互动游戏区：10:30am - 09:30pm

地点：铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场

详情：IG / Facebook



相关文章｜中环海滨沉浸式艺术花展Henderson Land x Cj Hendry Flower Market展出15万枝毛绒花/免费入场送毛绒花｜亲子好去处