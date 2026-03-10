逸东酒店自助餐买一送一 自助晚餐任食蟹脚/面包蟹 复活节买一送一｜亲子优惠

亲子优惠｜不少小朋友都是K-Pop迷，妈妈又爱煲韩剧，一家韩迷就要留意！今日（10日）香港逸东酒店普庆餐厅自助餐优惠快闪优惠，低至$88即可尽情吃过百款滋味菜式及甜点！复活节亦有买一送一优惠，即睇自助餐优惠详情及快抢连结。

亲子优惠︳逸东酒店自助餐优惠低至$88

于自助餐界备受欢迎的香港逸东酒店普庆餐厅自助餐，性价比极高，是家庭客的首选。于即日起至3月29日，逸东酒店普庆餐厅（The Astor）推出全新主题自助餐「韩风美食派对夜」自助餐，普庆餐厅将化身成充满首尔街头风情的韩式派对场地，带大家体验别具风格的韩国美食之旅！

逸东酒店自助餐优惠低至$88 自助晚餐任食蟹脚/面包蟹、复活节一样有优惠｜亲子优惠（图片来源：Klook）

精选韩式佳肴包括晚市限定奉上的蜂蜜牛油龙虾，更可自选浓郁芝士或辛香辣味两款口味。过重点摊位包括韩式炸鸡舖，可即场炮制经典韩式炸鸡、韩式甜酸炸鸡及IGable的粉黑炸鸡，搭配三款特色酱汁更惹味。另有韩牛即切专区，提供新鲜烤制的腌肉，还有韩式卤猪手及韩式烤牛肉，充满韩国地道风味。

（图片来源：Klook）

同场更有多款趣味街头小食，如旋风薯片及韩式热狗棒，以及经典的部队锅和韩式冷面专区的冷拌面及水冷面。自助餐还提供大量冰镇海鲜冷盘及日式美食专区，亦有孩子喜欢的韩式紫菜饭卷全日供应。至于甜品，就有韩国经典糯米红豆麻糬、韩国松饼、韩式鸡蛋面包、现场即制的迷你鲷鱼烧及提供配料丰富的韩式刨冰，周末晚餐更特别推出韩国蜜瓜佐香草芭菲及威士忌呢！

（图片来源：Klook）

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【Klook 旅行疯赏 Deal - 快闪$88】自助晚餐｜任食生蚝、蟹脚、面包蟹

优惠：$88起（原价 $801）

购买连结：＞＞按此＜＜

【Klook 旅行疯赏 Deal - 快闪买一送一】自助晚餐｜任食生蚝、蟹脚、面包蟹｜复活节适用

只需HK$918起（人均：HK$459，原价：HK$1,602）

购买连结：＞＞按此＜＜

逸东酒自助餐优惠详情

地址：佐敦弥敦道380号香港逸东酒店B1楼普庆餐厅

开售日期：2026年3月10日11AM起至3月16日发售

适用日期：2026年3月11日至4月15日

