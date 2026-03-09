Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丽晶酒店自助餐优惠低至$333 自助午晚餐叹鳕场蟹脚/拖罗刺身/鲍鱼花胶 附优惠码即减$142｜亲子优惠

更新时间：12:07 2026-03-09 HKT
各位自助餐控要注意，自助餐天花板丽晶酒店自助餐今日（9日）有激罕优惠，只要使用自助餐优惠码可以大减$142，低至$333即可叹鳕场蟹脚及时令刺身，自助晚餐更有拖罗刺身、三文鱼子，还可大叹鲍鱼、花胶、海参，优惠开放预订至2026年4月30日，快快去跟一家大小刷餐劲。

亲子优惠｜丽晶酒店自助餐优惠低至$333

丽晶酒店自助餐有「自助餐天花板」之称，港畔餐厅Harbourside就如国际自助餐体验，汇聚西方与亚洲的特色佳肴，透过美食带大家走访各地市场。平日自助午有面包蟹、鳕场蟹脚，也有时令刺身、即切烤西冷牛扒，还有烤羊脾、姜葱炒海鲜、片皮鸭等精选冷热荤，也有喇沙汤面、冬阴公汤面、海南鸡饭，亦必试自家制甜品及雪糕。

亲子优惠｜丽晶酒店自助餐优惠低至$333
至于平日自助阅餐、周五及周六2.5小时自助晚餐就有面包蟹、鳕场蟹脚，必食拖罗刺身、三文鱼子，还有鸭肝、即煮新鲜龙虾、鲍鱼、花胶、海参、鹅掌，也有即切烤西冷牛扒、烤羊架、片皮鸭，当然不要错过自家制甜品及雪糕。

（图片来源：KKday）
【KKday复活感谢祭｜必抢人气优惠码】平日自助午餐
用餐时间：12:00-14:30
优惠：星期一至五成人HK$475/位，儿童HK$271/位
*输入优惠码「3REGENT」后，成人只需 HK$333/位，儿童只需 HK$129/位（原价成人HK$614/位，儿童HK$350/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
【KKday复活感谢祭｜必抢人气优惠码】周六周日及假日自助午餐
用餐时间：12:00-14:30
优惠：星期六日及假日成人HK$629/位，儿童HK$377/位
*输入优惠码「3REGENT80」后，成人只需 HK$549/位，儿童只需 HK$297/位（原价成人HK$768/位，儿童HK$460/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
【KKday 复活感谢祭｜必抢人气优惠码】周日到周四自助晚餐
用餐时间：18:30 – 22:00
优惠：星期日至四成人HK$899/位，儿童HK$539/位
*输入优惠码「3REGENT80」后，成人只需 HK$819/位，儿童只需 HK$459/位（原价成人HK$1098/位，儿童HK$658/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
优惠详情：
优惠期（预订期）： 2026年3月9日12:00至2026年3月15日23:59
用餐日期： 2026年3月30日至4月30日
地址：九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港丽晶酒店
*以上优惠价已包括原价加一服务费
*优惠码「3REGENT」即减$142；「3REGENT80」即减$80

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章｜香港机场快线车票单程票买一送一 青衣站出发低至$27.5 附优惠码享限量75折︳亲子优惠

 

