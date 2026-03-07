Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港柏宁酒店自助餐第2位$10 联乘恒香老饼家叹鲍鱼龙虾、周末自助早午餐必食鱼子酱｜亲子优惠

亲子
更新时间：09:00 2026-03-07 HKT
发布时间：09:00 2026-03-07 HKT

喜欢吃自助餐又爱传统中式甜心的朋友要留意，柏宁酒店特别与香港百年经典恒香老饼家合作推出特色自助餐，将经典味道以全新姿态呈现于自助餐菜式上，透过美食承传文化。今日（7日）柏宁酒店自助餐更有自助餐快闪优惠，第2位只需$10即可叹鲍鱼龙虾，周末自助早午餐更可大叹鱼子酱！即睇自助餐优惠详情与购买连结。

亲子优惠｜香港柏宁酒店自助餐第2位$10

香港柏宁酒店于即日起至3月15日，联乘香港百年经典—「恒香老饼家」，由酒店餐厅主厨陈建聪师傅及糕饼总厨刘广雄师傅联手，将恒香经典的优质腊味系列及传统糕点融入菜式中，以新颖创新手法呈现于自助餐桌上。精选菜式包括泰式香辣恒香腊肠蔬菜沙律、水牛芝士薄饼配恒香油鸭及芝麻菜、香辣恒香腊肠意大利粉配橄榄及番茄酱、恒香腊味香芹墨鱼饼（午餐）、恒香腊味荔蓉香酥鸭（午餐）、恒香油鸭麒麟石斑（晚餐）、恒香腊味八宝鸭（晚餐）及恒香腊味潮州炸卷（晚餐）；甜点区以恒香传统唐饼作灵感，创作出中西合璧的创意甜品，如老婆饼意大利雪糕、一口合桃酥配榛子朱古力、迷你蛋卷热情果酱及一口鸡仔饼，细味经典的集体回忆。

（图片来源：Klook）
（图片来源：Klook）

除了联乘美食，自助晚餐将会提供鱼子酱、龙虾、寿司、刺身、泰式生虾、花菇鸭掌扣原只鲍鱼、香煎法国鸭肝配砵酒汁等，当然自家制Gelato雪糕及多款精致甜点，还有无限添饮台式果茶。而自助午餐亦会有鳕蟹脚及精选海鲜，也有笼仔荷叶蒸原只鲍鱼配时令海鲜、即制泰式精选沙律及芒果糯米饭、烧西冷扒及烧羊脾，寿司刺身及时令菜式等，甜品专区亦有自家制意式雪糕，另有无限畅饮两款果汁或特饮。

（图片来源：Klook）
（图片来源：Klook）

至于周末自助早午餐，则有源源不绝的冻龙虾 、鳕脚蟹 和新鲜空运刺身，新增西班牙风干24个月白毛火腿配蜜瓜无限供应，更有滋味中西热食如慢烤西冷扒及烧羊脾、即蒸中式点心、海鲜拼盘等选择，还包括有气葡萄酒和各款果汁等任饮呢！

（图片来源：Klook）
（图片来源：Klook）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪买1位 + 第2位$10HKD】自助晚餐 | 鲍鱼、龙虾海鲜、鱼子酱、煎鸭肝
优惠：HK$956起（人均：HK$478，原价：HK$1,734）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪买1位 + 第2位$10HKD】自助午餐｜鳕脚蟹、原只鲍鱼、西冷扒
优惠：HK$560起（人均：HK$280，原价：HK$1,008）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪买1位 + 第2位$10HKD】周末自助早午餐 ｜鱼子酱、龙虾
优惠：HK$752起（人均：HK$376，原价：HK$1,360）
购买连结：＞＞按此＜＜

【 买2送1】自助晚餐 | 鲍鱼、龙虾海鲜、鱼子酱、煎鸭肝
优惠：HK$1,812起（人均：HK$604，原价：HK$2,600）
购买连结：＞＞按此＜＜

【第2位半价】自助晚餐 | 鲍鱼、龙虾海鲜、鱼子酱、煎鸭肝
优惠：HK$1,340起（人均：HK$670，原价：HK$1,734）
购买连结：＞＞按此＜＜

香港柏宁酒店自助餐优惠
地址：
开售日期：2026年3月7日11:00起至3月13日发售
适用日期：2026年3月8日至3月31日

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章｜都会海逸酒店自助餐买一送一 低至$298叹美禄聪明豆童趣下午茶/自助晚餐叹避风塘美食｜亲子优惠

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
13小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
12小时前
路透社
伊朗局势｜恐爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
3小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
14小时前
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
12小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
18小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:39
伊朗局势｜特朗普：除非伊朗无条件投降 否则不会达成任何协议｜持续更新
即时国际
2小时前