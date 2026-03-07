香港柏宁酒店自助餐第2位$10 联乘恒香老饼家叹鲍鱼龙虾、周末自助早午餐必食鱼子酱｜亲子优惠

喜欢吃自助餐又爱传统中式甜心的朋友要留意，柏宁酒店特别与香港百年经典恒香老饼家合作推出特色自助餐，将经典味道以全新姿态呈现于自助餐菜式上，透过美食承传文化。今日（7日）柏宁酒店自助餐更有自助餐快闪优惠，第2位只需$10即可叹鲍鱼龙虾，周末自助早午餐更可大叹鱼子酱！即睇自助餐优惠详情与购买连结。

亲子优惠｜香港柏宁酒店自助餐第2位$10

香港柏宁酒店于即日起至3月15日，联乘香港百年经典—「恒香老饼家」，由酒店餐厅主厨陈建聪师傅及糕饼总厨刘广雄师傅联手，将恒香经典的优质腊味系列及传统糕点融入菜式中，以新颖创新手法呈现于自助餐桌上。精选菜式包括泰式香辣恒香腊肠蔬菜沙律、水牛芝士薄饼配恒香油鸭及芝麻菜、香辣恒香腊肠意大利粉配橄榄及番茄酱、恒香腊味香芹墨鱼饼（午餐）、恒香腊味荔蓉香酥鸭（午餐）、恒香油鸭麒麟石斑（晚餐）、恒香腊味八宝鸭（晚餐）及恒香腊味潮州炸卷（晚餐）；甜点区以恒香传统唐饼作灵感，创作出中西合璧的创意甜品，如老婆饼意大利雪糕、一口合桃酥配榛子朱古力、迷你蛋卷热情果酱及一口鸡仔饼，细味经典的集体回忆。

（图片来源：Klook）

除了联乘美食，自助晚餐将会提供鱼子酱、龙虾、寿司、刺身、泰式生虾、花菇鸭掌扣原只鲍鱼、香煎法国鸭肝配砵酒汁等，当然自家制Gelato雪糕及多款精致甜点，还有无限添饮台式果茶。而自助午餐亦会有鳕蟹脚及精选海鲜，也有笼仔荷叶蒸原只鲍鱼配时令海鲜、即制泰式精选沙律及芒果糯米饭、烧西冷扒及烧羊脾，寿司刺身及时令菜式等，甜品专区亦有自家制意式雪糕，另有无限畅饮两款果汁或特饮。

（图片来源：Klook）

至于周末自助早午餐，则有源源不绝的冻龙虾 、鳕脚蟹 和新鲜空运刺身，新增西班牙风干24个月白毛火腿配蜜瓜无限供应，更有滋味中西热食如慢烤西冷扒及烧羊脾、即蒸中式点心、海鲜拼盘等选择，还包括有气葡萄酒和各款果汁等任饮呢！

（图片来源：Klook）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪买1位 + 第2位$10HKD】自助晚餐 | 鲍鱼、龙虾海鲜、鱼子酱、煎鸭肝

优惠：HK$956起（人均：HK$478，原价：HK$1,734）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪买1位 + 第2位$10HKD】自助午餐｜鳕脚蟹、原只鲍鱼、西冷扒

优惠：HK$560起（人均：HK$280，原价：HK$1,008）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪买1位 + 第2位$10HKD】周末自助早午餐 ｜鱼子酱、龙虾

优惠：HK$752起（人均：HK$376，原价：HK$1,360）

购买连结：＞＞按此＜＜

【 买2送1】自助晚餐 | 鲍鱼、龙虾海鲜、鱼子酱、煎鸭肝

优惠：HK$1,812起（人均：HK$604，原价：HK$2,600）

购买连结：＞＞按此＜＜

【第2位半价】自助晚餐 | 鲍鱼、龙虾海鲜、鱼子酱、煎鸭肝

优惠：HK$1,340起（人均：HK$670，原价：HK$1,734）

购买连结：＞＞按此＜＜

香港柏宁酒店自助餐优惠

地址：

开售日期：2026年3月7日11:00起至3月13日发售

适用日期：2026年3月8日至3月31日

