亲子跑｜香港导盲犬协会小Q慈善跑 亲亲导盲犬草地障碍堡垒 x 小Q嘉年华做善事+玩游戏｜亲子好去处

亲子好去处｜小朋友最爱亲亲小朋友，想带他们边放电边与亲近动物？可以参加由香港导盲犬协会举办的「小Q慈善跑」，同场还有「亲亲导盲犬草地障碍堡垒 x 小Q嘉年华」，让孩子于一公里长的草地障碍挑战大玩特玩，更可亲亲导盲犬，还能为导盲犬及辅助治疗犬服务筹募经费，既做慈善又可以放电，绝对是个有意义的亲子活动。

亲子好去处｜香港导盲犬协会小Q慈善跑 边放玩边亲亲小动物

香港导盲犬协会将于2026年4月12日（星期日）举办「小Q慈善跑」，于粉岭哥尔夫球场旧场公园设有不同组别的跑步比赛项目，包括个人跑（5公里/3公里）、亲子跑（1公里），更有丰富的选手包，1公里亲子跑冠军还可获得香港海洋公园门票2张呀！同场更设有专为4至12岁小朋友而设的「亲亲导盲犬草地障碍堡垒 x 小Q嘉年华」，有不同精彩体验，如全长约1公里、设有5大趣味好玩关卡的「草地障碍堡垒」，可考验耐力与毅力，更可刺激有趣的「山顶大滑梯」，多元化的关卡设计，能提升孩子的平衡力、反应能力与身体协调性！

（图片来源：香港导盲犬协会）

挑战完又可玩超过10个免费游戏摊位，完成指定挑战、集齐贴纸，更可换取纪念礼品；到时更有机会「亲亲导盲犬」，让小朋友近距离接触受训的导盲犬，了解牠们如何协助视障人士，从中学习尊重生命、关怀他人的正向价值观，培养同理心。凡报名参加「小Q慈善跑」1公里亲子跑（计时） 或 1公里亲子障碍跑（不计时） 的4至12岁儿童，更可免费玩草地障碍堡垒呢！

（图片来源：香港导盲犬协会）

点击图片浏览亲子好去处详情：



「亲亲导盲犬草地障碍堡垒 x 小Q嘉年华」

日期： 2026年4月12日（星期日）

地点： 粉锦公路以东的公园（粉岭哥尔夫球场旧场）

票价：

．亲亲导盲犬草地障碍堡垒 x 小Q嘉年华：$199

．个人跑（5公里/3公里）：$399

．亲子跑（1公里）：$599

．亲子障碍赛（1公里）：$499

．人宠障碍赛（1人1狗）：$499；（2人1狗）：$699

查询电话：2117 1650

报名连结：https://littleqcharityrun.com

小Q慈善跑选手包：

所有参加个人，亲子或人宠跑跑手均可获得：小Q坐肩导盲宝宝、纪念T-shirt、纪念环保袋、完成奖牌、活动毛巾，另有鸿福堂饮品、CATALO儿童牛乳咀嚼片等礼品

小Q慈善跑赢品：

．3公里及5公里的冠军可获得 $500 购物现金券

．3公里及5公里的亚军可获得 adidas 水樽（750毫升）

．3公里及5公里的季军可获得adidas 低筒袜（3对）

．人宠跑参加者可另获赠CITYU VET BOUTIQUE $100 COUPON

草地障碍堡垒奖品：

参加者亦有完赛礼品，包括纪念T-shirt、活动毛巾、鸿福堂饮品、CATALO儿童牛乳咀嚼片等礼品

交通安排：

．邻近上水港铁站，由上水站B1出口步行约18分钟直达场地

．或乘搭大会提供的免费接驳巴士，由上水站直达，车程需8分钟

*活动名额有限，额满即止。



相关文章｜中环海滨沉浸式艺术花展Henderson Land x Cj Hendry Flower Market展出15万枝毛绒花/免费入场送毛绒花｜亲子好去处