中环海滨沉浸式艺术花展Henderson Land x Cj Hendry Flower Market展出15万枝毛绒花/免费入场送毛绒花｜亲子好去处

亲子
更新时间：12:20 2026-03-04 HKT
发布时间：12:20 2026-03-04 HKT

亲子好去处｜春日盎然，生机处处，万花盛开，是赏花好季节。想边赏花边欣赏艺术品？澳洲超写实艺术家 Cj Hendry 创作的沉浸式艺术装置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」即将首度登陆亚洲，于3月19日至22日在中环海滨举行，为香港艺术三月揭开序幕。这次展览将展出 15 万枝毛绒花作品，免费入场更送上一朵毛绒花，即睇登记方法与活动详情。

亲子好去处｜中环海滨沉浸式艺术花展登场  免费入场

于3月19至22日举行的「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」由不只制作（Pen & Paper）主办，澳洲超写实艺术家 Cj Hendry 将带来沉浸式艺术装置，到时会展出他精心创作的 26 款、合共逾 15 万枝毛绒花作品，朵朵花都细腻捕捉花朵的质感与形态，延续其一贯的超写实艺术语言。

（图片来源：恒基兆业地产）
（图片来源：恒基兆业地产）

今次活动还会加入两款专属限定作品，分别是为庆祝恒基兆业地产50周年而特别创作的 「Henderson Flower」，以及象征香港精神的洋紫荆「Bauhinia」，让大家透过探索柔性雕塑，与香港城市相互连系，如上跟艺术来趟富有诗意的对话。另外，亦会展示26款奇趣的毛绒花作品，从永恒经典的玫瑰、向日葵及百合等，至更多令人惊喜的花种。为了传递艺术走入大众的理念，活动不单免费入场，大家还可免费选取一朵毛绒花留为纪念，也可以每枝$38，入手各款梦幻毛绒花朵。

（图片来源：恒基兆业地产）
（图片来源：恒基兆业地产）

点击图片Henderson Land x Cj Hendry Flower Market详情：

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」
日期：2026年3月19日至 22 日 
地点：中环民光街33号中环海滨AIA Vitality 公园（民光街33 号） 
入场费： 免费入场（所有参加者必须预先登记；名额有限，先到先得，额满即止。）
登记：https://flowermarkethk.com
 

