尖沙咀凯悦酒店自助餐买二送二低至$329 亲子周日早午餐小童/自助晚餐叹波士顿龙虾︳亲子优惠

亲子
更新时间：16:07 2026-03-03 HKT
发布时间：16:07 2026-03-03 HKT

农历新年刚过，吃了不少传统糕点与贺年菜式，现在跟小朋友外出用餐，想起中菜也「怕怕」。于湿湿漉漉的春天，不如跟孩子躲在尖沙咀凯悦酒店内，舒舒服服叹东瀛主题的自助餐，吃足4小时波士顿龙虾及多款新鲜刺身，现在更有买二送二优惠，周末更有亲子周日早午餐，小朋友可边享美食边玩有趣活动，如儿童印水贴纸、填色游戏等，让小朋友尽情玩乐。即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠｜尖沙咀凯悦酒店自助餐买二送二

香港尖沙咀凯悦酒店咖啡厅自助餐推出「悦飨东瀛主题自助晚餐」，以新鲜食材即席炮制一系列和风美馔，爸妈可与孩子于4小时任食波士顿龙虾， 叹多款新鲜刺身、冰镇海鲜，如蟹脚、青口、越南大虾、小龙虾，更有拖罗蓉寿司，逢星期五至日还特别加推矶煮鲍鱼、香甜带子刺身及鲜鲷鱼寿司！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

另有招牌即烚波士顿龙虾、串烧盛合（京葱鸡肉、鸡软骨、鱿鱼、鲭鱼、鸡髀菇）、人气章鱼烧、明太子巴马臣芝士意粉、即炸天妇罗，星期五至日必试美味铁板烧和牛寿司。当然要一试日式甜品，香滑北海道牛奶布甸、爽甜金箔梅酒提子啫喱都是必吃，还有水信玄饼、黑芝麻蛋糕、草莓樱花挞、迷你鲷鱼烧呢！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

而自助午餐精选亦有新鲜炮制可持续日式海鲜刺身及寿司，也有冰镇海鲜如越南冻虾、小龙虾、新西兰青口等，另有无限供应的美食，包括日式、西式、中式、印度美馔、精选天妇罗、烧烤、即煎铁板烧等时令美食，以及多款自家制精选甜品等。 至于周日早午餐–亲子系列，特别设有儿童自助餐区，提供玛格丽特薄饼、法式薯条、麦乐鸡块及炸热狗等儿童喜爱的美食，亦准备了一系列有趣活动，如儿童印水贴纸、填色游戏等，让小朋友尽情玩乐。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪限量抢｜买二送二】悦飨东瀛自助晚餐
用餐时间：18:00 – 22:00 
优惠：
．星期一至四HK$1,796/4 位，平均HK$449/位（原价 HK$977/位） 
．星期五至日、公众假期及前夕HK$1,988/4 位，平均HK$497/位（原价 HK$977/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢｜买二送二】周末自助午餐
用餐时间：12:00 – 14:30
优惠：星期六及公众假期HK$1,316/4 位，平均HK$329/位 （原价HK$603/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【快闪限量抢｜买二送二】周日早午餐
用餐时间：12:00 – 14:30
优惠：星期日HK$1,316/4 位，平均HK$329/位 （原价 HK$603/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情： 
优惠期（预订期）：2026年3月3日15:00至3月9日23:59 
用餐日期：2026年3月4日至4月30日 
地址：香港尖沙咀河内道 18 号 香港尖沙咀凯悦酒店大堂 咖啡厅
*以上优惠价已包括原价加一服务费

【额外优惠】
KKday 新客户预订本地及环球产品
．满 HK$500 减 HK$35 优惠，优惠码【26KKDPAY35】 预订本地及环球产品；
．满 HK$1,000 减 HK$75 优惠，优惠码【26KKDPAY75】 

．本地及海外餐饮产品单一合资格签账净额满HK$1,000 或以上可享即减HK$120 折扣优惠，优惠码【WEWAFNB26】

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章｜免费食牛角！Kiztopia/Bouncetopia室内游乐场买门票送烧肉放题 先玩后食、5分店合用｜亲子好去处2026

 

