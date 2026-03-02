爸爸多陪宝宝 孩子成长更健康？ 3个最适合父子的亲子活动｜亲子热话

原来爸爸多陪宝宝孩子可以更健康成长是真的！近年来有不少研究支持这个观点，如美国宾夕法尼亚州立大学的研究发现，父亲在孩子婴幼期积极参与育儿，能显著提升孩子的长期健康。

爸爸多陪孩子稳定家庭关系

美国宾夕法尼亚州立大学研究团队追踪399个双亲家庭，分别在宝宝10个月大、2岁时录制亲子互动影片，并于孩子7岁时测量其血液中的健康指标，如血糖控制指标（糖化血红蛋白 HbA1c）与发炎标志物（C反应蛋白CRP）。

（图片来源：ig@ckw720）

结果显示，当父亲在宝宝10个月大时就展现高度关怀，孩子在2岁时更可能与父母共同投入育儿；而这些早期的参与，与7岁时较低的HbA1c与CRP水平有关，显示心脏与代谢健康更佳。研究强调，父亲的情感投入不仅稳定家庭关系，更是孩子身心发展的重要基石，可见改善家庭互动，就是给孩子最好的健康礼物。

（图片来源：ig@alexfongliksun）

此外，早期的父母介入计划也被证实能带来长期效益。以美国宾夕法尼亚州立大学早期亲子介入为例，其Family Foundations计划著重强化父母间的协同教养与正向互动，实验结果显示接受介入的孩子在七岁时的适应与学校参与度，较控制组显著提升。此类研究提醒我们，父母的合作与支持，能转化为孩子在学习、情绪与身心健康的长期优势。

（图片来源：ig@inez_leong）

3个最适合父子的亲子活动

若要把研究成果落实在日常生活中，爸爸们可以试试以下3个亲子活动，最适合父子共同参与，能在互动中自然提升孩子的身心健康：

最适合父子的亲子活动1：亲子共读

每天抽15至20分钟的亲子时光来一起阅读，可以故事书与生活情境为主轴，让父亲主动提问、倾听与共鸣，培养孩子的语言能力与情绪辨识，同时强化亲子信任与安全感。这种互动有助于稳定家庭氛围，并促进合作性育儿。研究也指出，稳健的家庭互动对孩子长期健康具有正向影响。

最适合父子的亲子活动1：亲子共读（图片来源：PhotoAC）

最适合父子的亲子活动2：简单的户外运动与探索活动

一起进行每星期两至三次、每次30至45分钟的户外运动，如散步、慢跑、骑车或公园探索等，能提升父子之间的情感连结，同时促进孩子的身体活动与代谢健康。适度的户外活动被视为促进整体健康的重要因素，且有助于稳定情绪与减少焦虑。

最适合父子的亲子活动2：简单的户外运动与探索活动（图片来源：PhotoAC）

最适合父子的亲子活动3：共同完成小型家庭专案

透过共同规划与分工，进行如园艺、 DIY手作、料理等，月度一次以上，可增进父母的协同育儿与合作能力，并让孩子在实作中学会专注、问题解决与自我效能，对长期学习与健康具正向影响。早期父母介入的相关研究亦指出，良好的教养协同与家庭支持能带来显著的长期效益。

最适合父子的亲子活动3：共同完成小型家庭专案（图片来源：PhotoAC）

