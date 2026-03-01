Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

D．PARK×TAKARA TOMY启动玩乐引擎 免费玩2大游戏/新干线战士见面会｜亲子好去处2026

亲子
更新时间：09:35 2026-03-01 HKT
发布时间：09:35 2026-03-01 HKT

各位小车迷留意，今个新年ANIA、TOMICA、PLARAIL三大日本超人气玩具品牌于荃湾D．PARK逾五千平方呎的互动新春乐园中，齐集动物探险、珍藏车仔及铁路模型，还有八大玩乐体验，带小朋友进入好玩刺激的冒险世界！即睇活动详情与免费玩2大游戏方法。

亲子好去处2026｜D．PARK×TAKARA TOMY 免费玩2大游戏

这个互动新春乐园中，要数最吸引必属全港首创的「ANIA FPV动物探之旅」，小朋友可戴上特制装置化身小小探险家，以第一身视角深入动物王国四大奇境，于「冒险大陆」、「野生动物园」、「深海世界」及「恐龙帝国」展开刺激的生态探索，近距离观察动物王国的壮观场景；还设有「动物大搜查」挑战，小朋友需于限时内利用望远镜于动物王国中寻找隐藏的稀有动物，从而认识生物多样化，并考验孩子的观察力与耐心。

（图片来源：D．PARK）
（图片来源：D．PARK）

今次还会展出于活动开幕前举办 「PLARAIL D．PARK站设计大赛」的最后三强参赛作品，大家可近距离欣赏参赛者的创意作品！同场另有PLARAIL最新产品系列及超过200款经典与联名珍藏车仔，定必令一众车仔迷、铁路迷相当兴奋。于指定日子，TOMICA T-KUN、PLARAIL PLA-KUN及新干线战士更会与大家见面打卡；同场亦设期间限定店，发售期间限定版TOMICA车仔及数百款玩具，兼有购物奖赏！

于指定日子，TOMICA T-KUN、PLARAIL PLA-KUN及新干线战士更会与大家见面打卡。（图片来源：D．PARK）
于指定日子，TOMICA T-KUN、PLARAIL PLA-KUN及新干线战士更会与大家见面打卡。（图片来源：D．PARK）

点击图片浏览亲子好去处2026：

 

 D．PARK×TAKARA TOMY新春冒险王国 
日期：即日起至3月8日 
时间： 星期一至五 12:00 - 20:00，星期六、日及公众假期 11:00 - 20:00 
地点：荃湾D．PARK L1中庭 
ANIA动物王国大冒险参加方法： 凭如心赏游戏券或于会场内的期间限定店消费满$188即可参加，完成活动挑战后更可换领ANIA贴纸1张（款式随机）。 

TOMICA MASCOT T-KUN、PLARAIL MASCOT PLA-KUN及新干线战士见面会  
日期：3月1日
时间：14:00 - 17:00

