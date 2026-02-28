升中面试100题（下） 专家教拆解小组讨论/解难题/是非题 附答题贴士｜中一自行分配学位2026

中一自行分配学位2026｜承升中面试100题（上），对于升中程序相当熟悉的前拔萃小学主任、资优教育中心创办人Miss Claudia Chu，为大家准备「自我认知」、「1分钟短讲」、「黄金3点法」问题、「开放式题目」、「比喻题」5个类别题目。今次为大家准备了有关「小组讨论」、「解难」等面试题目，亦为家长准备了几条热门「家长面试题目」。

中一自行分配学位2026｜亲子齐准备练习升中面试题目

Miss Chu提醒大家升中面试至关重要，这10至15分钟，希望亲子一起整理面试常见问题，有望成为心仪中学的正取生，以下是来自 Miss Claudia Chu 的100题热门升中面试题目，大家可以多练习。

升中面试100题第6类题目：选择题（有选择）

Miss Chu Tips：清楚说明每选项特性，权衡每项利弊，立场鲜明。

57. 如你可减少及增加科目各一个，你会选哪个科目？

58. 学校要新设一门科目，你会选择礼仪、烹饪、武术、急救？

59. 你认为中文、英文、数学、科学、AI，哪一科对你的未来最有用？

60. 你认为以下哪一个地方最能代表学校的文化？（课室、图书馆、操场、礼堂）

61. 你认为以下哪一项校规最重要？（不准迟到、不准说脏话、不准打架、不准抄袭作业）

62. 你认为以下哪一种饮品可以代表小学生涯？（柠檬茶、可口可乐、维他奶、白开水）

63. Which place would you like to visit most? （Hong

Kong Disneyland, Ocean Park, The Peak）

64. 你认为在「守规、感恩、尽责和积极」中，哪个最重要？

65. 以下哪一项是选择朋友的主要标准？（成绩好、性格好、家庭富、长得好看）

66. Which is more valuable: time or money?

67. 你认为医生、消防员、科学家、教师，哪项工作对社会的贡献最大？为甚么？

68. Which skill is most important for the future?

（Learning languages, Using technology,

Working in a team, Thinking creatively）

69. 假如你有一支魔术棒，你最希望变出甚么？你会怎样利用它帮助别人？

70. 假如你能回到过去，最想和哪位历史人物见面？（秦始皇、甘地、耶稣）

71. 孕妇、癌症病人、老人家、单亲妈妈四人被胁持，只可以放走一人，你如何说服对方？

72. 救生艇只有三个位，你是前线人员，选哪三位？（15岁瞎眼男孩、5岁小女孩、30岁电影明星、50岁船长、40岁天才科学家）

73. 如香港只能保留一种习俗（拜年、吃团年饭、派利是），你会保留哪一个？

升中面试100题第7类题目：选择题 （无选项提供）

Miss Chu Tips：在开放式题目自行加上选项，展现创意。

74. 如果你有与外星人交谈的能力，你会问甚么？

75. 如果只剩下24小时寿命，你会将所有时间投放在哪件事上？

76. 如果要你建造一个图书馆，这图书馆会新增哪一样设施？

77. 如果让你登上太空，只可以带一件东西，你会带甚么？

78. 如果你长大后成为科学家，你会发明甚么药物及医治甚么病呢？

79. 如果你是学校的校长，你会选择删除哪条校规及加入哪一条新校规呢？

80. 如果现在举办一个专为小朋友而设的展览，你认为可以展览甚么？为甚么？

81. 学校举办机械人设计大赛，你所设计的机械人能够做甚么？为甚么？

82. 假如你有机会与校长会面，你会向他提出一项甚么建议？

83. Being a P6 student, how would you express your gratitude to your teachers?

升中面试100题第8类题目：是非题

Miss Chu Tips：表明立场，用例子支持，可提及正反，结论清晰。

84. 你赞成穿校服上学吗？

85. 有人建议学校应让小六学生外出午膳，你支持还是反对？

86. 善意的谎言同样有害，你赞成还是反对？

87. 有人说互联网可以缩短人与人之间的距离，但有人却认为互联网使人关系疏离。你支持哪一种说法？

88. Some schools allow students to bring their mobile phones to school. Do you agree?

升中面试100题第9类题目：小组讨论

Miss Chu Tips：积极参与，学会倾听，同意、不同意、归纳总结。

89. 以香港旅游地点及景色为主题，设计一个表演项目。

90. 假如学校举办「最受欢迎的同学」选举，你认为要有甚么条件才可以获奖？

91. If your school library teacher wants to enhance the reading interest of students, what activities can we do to achieve the purpose?

92. 有家长认为暑假荒废学业，你认为需不需要「取消」暑假？

93. 为了善用资源，有人建议在学校设立「二手物品交换区」。对于这个提议，你支持还是反对？

升中面试100题第10类题目：解难

Miss Chu Tips：按轻重缓急排序，逐步拆解难点。

94. 有一天你家爆水管，父母又回乡探亲，你会如何处理？

95. 假如你得到一笔巨款让你做善事，你会如何分配？

96. 现在百物腾贵，你认为应该怎样减轻父母的负担？

97. If you find someone being bullied in your school, what will you do?

升中面试100题第11类题目：家长题目

Miss Chu Tips：支持学校教育理念，分享教养经验，真诚不夸。

98. 请用两个形容词来形容你的子女。他的优缺点是甚么？有甚么令你骄傲的地方？

99. 对于本校的全英文教学，你有信心子女能适应吗？

100. 如何防止子女染上「公主 / 王子病」，训练他成为独立、高EQ的孩子？

升中时间表

2025年12月 派发《中一自行分配学位申请表》 2026年1月2日至16日 中一自行分配学位交表 2026年3月31日 正取生获通知** 2026年4月上旬至5月上旬 统一派位申请 2026年7月7日 公布自行分配学位及统一派位结果 2026年7月9日及10日 办理中一注册

**中学于该日只以电话通知正取同学家长其子女获学校纳入该校自行分配学位正取同学名单

