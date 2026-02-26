张继聪谢安琪儿子张瞻赴澳洲留学 与母亲妹妹相拥而哭 父母学放手：「这不是离别，是精彩人生的开始」｜亲子热话

张继聪谢安琪儿子张瞻今年19岁，昨日张继聪谢安琪上载一条影片，原来张继聪将儿子张瞻从小到大的珍藏片段与相片，当中有与爸爸的亲密合照，也有佻皮打波、玩乐的开心时光，最后为爸爸张继聪负责揸机记录妈妈谢安琪、妹妹KakaBall与张瞻于澳洲机场入闸前分别相拥而别的依依不舍场面。张继聪以英文写下心声，表示James曾问他自己离开时我会不会哭，坚强爸爸表示「不会」，更指「这不是伤感的离别，而是你精彩人生的开始。」于孩子前明星也是寻常父母，学会放手让孩子独自高飞，也是一门学问。

张继聪谢安琪儿子张瞻赴澳洲留学 勉励儿子：「家永远是你最安全的港湾」

不经不觉张继聪谢安琪的儿子张瞻已19岁，早前有网民于澳洲野生捕获张氏一家于餐厅吃饭，温馨幸福，原来这次到访澳洲，是全家人送儿子张瞻到澳洲留学。昨天（25日）张继聪与谢安琪上载一片影片，片中满载主角张瞻从小到大的成长片段，也有跟爸爸的sweet sweet合照，最后由爸爸张继聪将三母子的相拥场面拍下，三人回港入闸前跟张瞻道别，哥哥张瞻更不舍地抱抱妹妹Kakaball，更摸摸妹妹头仔，兄妹情不言而喻，妈妈Kay抱著儿子也忍不住落泪。

不少朋友留言鼓励张瞻，而林盛斌Bob搞笑地问张继聪：「大个仔，俾佢出去闯吓啦，不过你净系影人哋喊，你有冇喊先？」Kay即回应：「 你估吓？」张继聪表示：「关你鬼事咩？你一定有机会自己试吓，到时咪知有几大镬啰。」相信爸爸也于镜头外流下泪了。

影片附有张继聪送给儿子的英文信：「你即将展开大学新篇章，我心中感到无比骄傲，仿佛昨天你还是个小男孩，而今天你却要独自讲向人生另一阶段。你问我，你离开时我会不会哭。我告诉你：『不会的。』因为我真的为你感到无比高兴。这不是伤感的离别，而是你精彩人生的开始。」

「虽然我从不对你表白，但请记住，我为你感到无比骄傲。拥有你这样的儿子，是我在这个世界上收到的最珍贵的礼物。这个绝佳的机会，让你成长、学习，并发现真正的自我。不要害怕犯错 － 那是学习的必经之路。记住，要忠于自己，努力奋斗，享受每一刻。」

独自赴海外留学，对于孩子来说亦是挑战，张继聪也借此鼓励儿子：「无论我们相隔多远，我们永远在你身边，我们永远是你最忠实的粉丝，家永远是你最安全的港湾。带著微笑去追逐梦想吧，就像我今天为你微笑一样。」而搞笑爸爸最后亦不失幽默本色：「你可能好奇为甚么我的英文突然进步了这么多。那是因为现在有了人工智慧和Google翻译！我想确保我给你的讯息完美无瑕。」

张继聪问网民：「自己去外国留学，有冇挂住屋企？」

当大家纷纷知张继聪有否因儿子往澳洲留学而落泪时，伤感爸爸转阵Threads发帖问网民：「真系入闸要say good bye，原来真系好难顶….有冇后生可以分享吓，当时你哋同阿爸阿妈say Goodbye，有冇觉得好挂住屋企？自己一个人喺外国留学，系咪终于知道阿爸阿妈嘅好？」即引来一班曾到外地留学的网民留言，而Error成员193就表示：「想当年我去外国读书，连放假都唔想返香港，心谂，终于可以自由，希望James唔会好似我咁谂。」张继聪即笑指：「衰仔包」。

亦有不少网民表示挂住屋企与家人，喊，是「必经之路」：「最难顶唔系阿爸阿妈送入闸，而系当年妈妈送埋我去英国，一星期后我送返佢上的士去伦敦机场，我一个人喺宿舍喊到停唔到。最难顶𠮶日系毕业礼，突然觉得阿爸阿妈多咗好多白头发……」、「我妈唔俾我望返转头，掉我系落客区，自己入闸。我喊到地勤要安抚我先攞到我手上护照」、「当年我都系去澳洲，个样愁到个个空姐upgrade我去business， 人生第一次含泪升仓。成程机断断续续咁流眼泪，派餐时我叫左杯红酒瞓住好瞓啲，个空姐俾左成支我 （细支）同我讲你需要…」

也有网民如193般是个「衰仔包」：「点会？ 你想多左， 开心到x街」、「自由鸟〜byebye」、「你谂多咗啦爸爸，我个女一上机就连老窦老母姓乜都唔记得」、「我系一个衰女包，头也不回，阿妈话佢喊到猪头咁（0 homesick all those years）」从孩子一出生，父母就展开另一条学习路，学习教养、学习相处，也要学习别离，家有到海外留学的爸妈，你们有否如张继聪、谢安琪一样孩子不舍呢？

