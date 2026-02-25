Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

都会海逸酒店自助餐买二送二 叹海皇龙虾野菌荟+无限畅饮餐酒/啤酒 小朋友玩夹公仔｜亲子优惠

亲子
更新时间：12:06 2026-02-25 HKT
发布时间：12:06 2026-02-25 HKT

亲子优惠｜想带小朋友坐定定用餐，最好带孩子去亲子友善的餐厅，就如今日（26日）有优惠的都会海逸酒店，推出自助餐优惠买二送二，大人们可以尽情叹四式芝士焗龙虾伊面，还有A5日本和牛、花胶涮涮锅，小朋友更可夹公仔机会，开启新春奇妙惊喜。即刻预约，跟小朋友边玩边食喇！

（图片来源：Klook）
（图片来源：Klook）

亲子优惠｜都会海逸酒店自助餐买二送二 

都会海逸酒店「海皇龙虾野菌荟」自助晚餐将以鲜甜的龙虾的幽香的野菌为主题，带来一场海洋与森林交织的冬日美馔盛宴。特别推介香浓的四式芝士焗龙虾伊面，浓郁芝士香与鲜嫩龙虾，加上爽口伊面，让人忍不住一口接一口。同场还有暖笠笠的涮涮锅，可选A5日本和牛、花胶、时令蔬菜及多款野菌，配合温润汤底，鲜香又美味。

（图片来源：Klook）
（图片来源：Klook）

于即日起至2月28日期间，每个自助餐时段首50位付费小童，均可获得一次夹公仔机会，开启新春奇妙惊喜，让小朋友在喜庆欢乐中收获礼遇，迎接幸福好运！

（图片来源：Klook）
（图片来源：Klook）

【 快闪买2送2】自助晚餐丨无限畅饮指定餐酒、啤酒、果汁或汽水
优惠：HK$2,112起（人均HK$528，原价HK$3,072）
开售日期：即日起发售
适用日期：即日起至2026年3月31日
地址：红磡都会道7号都会海逸酒店7楼Promenade 西餐厅

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章｜帝都酒店自助餐优惠买一送一 低至$134任食焗蚝/烧西冷 自助晚餐叹长脚蟹/日本和牛/龙虾｜亲子优惠

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
3小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026｜库房「转亏为盈」倒赚29亿 「派糖」力度增 退薪俸税上限3000元
政情
21分钟前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
20小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
19小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
22小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
楼市动向
7小时前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
19小时前