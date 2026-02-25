都会海逸酒店自助餐买二送二 叹海皇龙虾野菌荟+无限畅饮餐酒/啤酒 小朋友玩夹公仔｜亲子优惠

亲子优惠｜想带小朋友坐定定用餐，最好带孩子去亲子友善的餐厅，就如今日（26日）有优惠的都会海逸酒店，推出自助餐优惠买二送二，大人们可以尽情叹四式芝士焗龙虾伊面，还有A5日本和牛、花胶涮涮锅，小朋友更可夹公仔机会，开启新春奇妙惊喜。即刻预约，跟小朋友边玩边食喇！

亲子优惠｜都会海逸酒店自助餐买二送二

都会海逸酒店「海皇龙虾野菌荟」自助晚餐将以鲜甜的龙虾的幽香的野菌为主题，带来一场海洋与森林交织的冬日美馔盛宴。特别推介香浓的四式芝士焗龙虾伊面，浓郁芝士香与鲜嫩龙虾，加上爽口伊面，让人忍不住一口接一口。同场还有暖笠笠的涮涮锅，可选A5日本和牛、花胶、时令蔬菜及多款野菌，配合温润汤底，鲜香又美味。

于即日起至2月28日期间，每个自助餐时段首50位付费小童，均可获得一次夹公仔机会，开启新春奇妙惊喜，让小朋友在喜庆欢乐中收获礼遇，迎接幸福好运！

【 快闪买2送2】自助晚餐丨无限畅饮指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

优惠：HK$2,112起（人均HK$528，原价HK$3,072）

开售日期：即日起发售

适用日期：即日起至2026年3月31日

地址：红磡都会道7号都会海逸酒店7楼Promenade 西餐厅

