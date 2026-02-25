财政预算案2026懒人包｜8项教育+育儿资讯一文睇清 免税额增加/教育补助 生仔仲有无派糖？

财政预算案2026懒人包︳《财政预算案2026》于今日（26日）上午11时公布。财政司司长陈茂波早前透过，《财政预算案》将采用「紫色封面」，寓意香港经济内生动力不断增强。今次《亲子王》就为各位家长最关心的教育+育儿资讯，即睇《财政预算案2026》派糖有无你份！

财政预算案2026懒人包1：免税额增加

单身人士免税额将由13万提升至14万5000，而已婚人士免税额由26万4000增加至29万，将有209万人名纳税人受惠，每年税收减少约35亿6000万元。另子女免税额由13万增加至14万，将会有36万名人士受惠，每年税收减少约6亿8000万元。

增加供养父母或祖父母的免税额及长者住宿照顾开支扣除上限，将惠及约83万名纳税人，每年税收减少约9亿7000万元。具体调整如下：

供养60岁或以上父母或祖父母的免税额，由5万元增加至5万5000元，与父母或祖父母同住者所享有的额外免税额会按同样幅度增加；

供养55至59岁的父母或祖父母的免税额，由2万5000元增加至2万7500元，与父母或祖父母同住者所享有的额外免税额会按同样幅度增加；

以及父母或祖父母入住合资格院舍，长者住宿照顾开支的扣除上限，由10万元增加至11万元。

财政预算案2026懒人包2：宽减差饷及2025/26课税

政府将宽减2026/27年度首两季的住宅物业差饷，以每户500元为上限，估计涉及约315万个住宅物业，政府收入将减少约31亿元；另会宽减2026/27年度首两季的非住宅物业差饷，以每户500元为上限，估计涉及约44万个非住宅物业，政府收入将减少约4亿元。

并会宽减2025/26课税年度100分之100的薪俸税和个人入息课税，上限为3000元，全港约212万名纳税人受惠。有关扣减会在2025/26课税年度的最终应缴税款反映。政府收入将减少约53亿元；宽减2025/26课税年度100分之100的利得税，上限为3000元，全港约17万1000家企业受惠。有关扣减会在2025/26课税年度的最终应缴税款反映。政府收入将减少约5亿元。

财政预算案2026懒人包3：领取社会保障金发放多一个月补助

以及向领取社会保障金的合资格人士，发放金额相当于一个月的综合社会保障援助标准金额，高龄津贴、长者生活津贴或伤残津贴，以及为在职家庭津贴计划作出相若安排，涉及额外开支合共约65亿元。

财政预算案2026懒人包4：20亿元推进中小学数字教育 开展校本AI教育项目

财政司司长会成立并主持「AI+与产业发展策略委员会」，为AI带动产业转型及发展订定策略，创造有利条件，并邀请专家、学者、企业及园区公司等参与。除了经济商业发展，亦看准AI会为社会及就业市场带来新机遇。当局将为此拨款5000万元，推动社会各层面普及认知及应用AI。政府将邀请不同公营机构、科技企业及大专院校，筹办AI应用学习课程、讲座及比赛，借此提升学生、青年及公众对AI的认知，亦会负责任地运用AI。

同时自2025/26起的3个学年，各间资助大学将新增共27个与STEAM相关的学士学位课程，包括AI、创意产业、数据科学等。另外，自资专上院校的AI相关课程，将自2027/28学校开始，优先列入为「指定专业/界别课程资助计划」，职业训练局高级文凭课程的必修资讯科技单元，将会涵盖AI应用。

另外，雇员再培训局将升格为「技能提升局」，将会提供包括AI应用的各种「技能为本」培训，借以提升本地劳动人口的竞争能力。 为推动中小学数字教育，「优质教育基金」已预留20亿元用作开展「校本AI教育项目」，同时会资助学生参加相关活动。为提升AI教育，政务亦会为教师提供AI培训。

财政预算案2026懒人包5：提供3600政府部门及公营机构实习名额支援青年

政府为提供更多内地和海外交流和实习机会予青年，将会推出全新的「传媒专题内地实习计划」，同时会额外拨款6000万元，持续推动「民青局国际青年交流资助计划」；亦会提供约3600个政府部门及公营机构的短期实习机会，让有志于公共服务的青年累积经验。

财政预算案2026懒人包6：妇女发展及加强支援在职家庭

为加强支援在职家庭，会资助独立幼儿中心的服务名额，现时已超过1,530个，较去年增加约12%；由下年度起，「妇女自强基金」的年度拨款会增至3000万元，助妇女全面发展。

财政预算案2026懒人包7：支援残疾人士

政府会加强康复服务，在下年度增加约450个日间、住宿及学前名额，涉及额外开支每年约1亿700万元；政府亦会为接受「到校学前康复服务」的学童，在升读小学后的第一个学期提供衔接和支援服务，涉及额外开支每年约2亿6000万元。

财政预算案2026懒人包8：促进就业

政府推出的「再就业津贴试行计划」反应理想，自推出一年半以来已录得超过3万7000宗就业个案，下年度的拨款会增加至2亿2千2百万元。另外，亦会继续推动「中高龄就业计划」，同时为鼓励雇主聘用年满40岁或以上人士，并提供在职培训。雇主聘用每名合资格人士，每月可获发最高5000元津贴，为期3至12个月。计划去年资助近4500宗个案。此外，再培训局去年亦为50岁或以上人士专设两项新培训课程。

