AI时代学习指南：要做AI主人不做仆人 善用AI关键的4步学习法｜李安迪校长随笔

当AI成为垂手可得的工具，我们讨论的重点，早已从「该不该用」，转变为「如何善用」。作为家长，我们需要学习引导，培养孩子成为能够驾驭AI的「主人」。

为何不应过早让孩子接触AI？

儿童的深度思考、创造力与解难能力，有赖大脑前额叶透过主动探索与试错来锻炼。AI的即时答案恰恰剥夺了这个宝贵过程，长远可能导致学者所说的「认知债务」（Cognitive Debt） —— 为了眼前的便利，透支了未来的深度思考能力。研究亦指出，过度依赖AI会降低大脑网络的连结活跃度。同时，许多为儿童设计的AI产品带有「过度刺激」的特点，不仅对孩子的认知参与产生负面冲击，更因AI总能即时满足所有要求，导致孩子在现实生活中难以学习应对需求无法被立即满足时的失落与情绪。

建议对学龄前幼童至初小学生，应专注于真实世界的互动。对于高小学生，则应在家长监督下，将AI作为学习的辅助工具。

先教原理 再谈使用

与其急着教孩子如何下指令（Prompt），不如先让他们了解「幻觉」（Hallucination）与「偏见」（Bias）这两个核心概念，建立终身受用的「数位免疫力」。

• AI幻觉：当AI一本正经地胡说八道

AI「幻觉」指它会生成看似合理却完全虚构的资讯。可以跟孩子解释：「AI像个厉害的『接龙高手』，它只懂根据亿万篇文章，去预测下一个最通顺的词，而非真正『理解』知识。所以，它有时会为了让故事听起来流畅而编造事实。」培养孩子的核心素养：对所有资讯保持健康的怀疑。

• AI偏见：被数据「教歪」的机器

AI的知识源于其学习的庞大数据，若数据本身充满偏见，AI自然有样学样。你可以举例：「如果我们只给AI看『医生是男性，护士是女性』的资料，当你请它画一位医生时，它很可能只会画出男性。」这能帮助孩子理解，AI的答案并非绝对客观中立。建议和孩子一起做实验，问AI一些它不可能知道答案的问题，观察它如何「创造」答案，这过程远比单纯使用AI更有教育意义。

人机协作：4步学习法

善用AI的关键在于「人机协作」（Human-AI Collaboration），让孩子永远是学习的主体，AI则扮演辅助角色。

第一步：自主探究与思考

面对一个研究课题（如「香港的海洋垃圾问题」），禁止孩子第一时间问AI，而必须透过传统方式搜集资料，并用自己的逻辑，组织归纳，形成初步看法和草稿。

第二步：将AI作为「思考伙伴」

完成初稿后，才让AI登场。此时，孩子可以将自己的文章交给AI，并下达具体指令：「我的分析缺少了哪些持份者的角度？」或「请帮我润饰这段文字，但不要改变我的核心观点。」

第三步：批判性评鉴与优化

孩子需要像一位严格的编辑，逐一审视AI的建议：这个反对意见是否成立？它建议增加的角度是否有必要？这过程是最高阶的思维训练。

第四步：循环往复与最终核实

对于AI提供的任何新增事实、数据或案例，必须进行二次核实。养成去权威网站交叉比对的习惯，确保最终作品真实可信。

这个「探究→建构→评鉴→优化」的循环，确保了孩子的大脑在全程高速运转。真正的学习是主动建构理解，而非被动接收答案。当孩子懂得质疑、协作、创新时，他们就已经成为AI真正的主人。

李安迪 救世军田家炳学校校长

从事教育事业18年。致力推动创新教育、学校课程及学教变革，于推动及实践电子学习、STEM教育和计算思维方面具有丰富的经验；在学校开展不同的创新教育计划，使任职的学校均成为香港著名的创新型学习学校。

李安迪校长（救世军田家炳学校）

