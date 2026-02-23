嘉顿厂房参观活动 免费玩！自制面包/参观生产线+展览馆/工作纸游戏 附报名方法｜亲子好去处2026

嘉顿厂房参观活动｜不少爸妈会为孩子准备面包作早餐，但小朋友又会否知道香喷吓的面包「点样嚟」？想了解面包的烘焙过程与嘉顿面包厂房生产线，还有嘉顿历史等资料，可参加嘉顿厂房参观活动。近日嘉顿深井厂房参观项目重新启动，免费开放予团体预约，让6–12岁小学生亲身体验面包从原料到成品的完整过程，更可亲自体验自制面包的乐趣，边玩边学。即睇亲子活动详情与报名方法。

嘉顿厂房参观活动｜了解面包制作过程 体验面包制作

嘉顿面包于1926年成立，品牌在香港植根多年，为让大家能更了解面包制作过程，特别举办嘉顿厂房参观活动，让大家可组团报名，带小朋友走进香喷喷的嘉顿深井厂房，除了可以参观历史馆进一步了解嘉顿的历史及烘焙知识，亦可参观实际面包生产线，了解每一个制作步骤，从面粉选用到发酵面团，再到烘焙、必片、包装等制作面包流程都可以一一参观到。

嘉顿面包免费开放位于深井的面包厂房予大众参观。（图片来源：嘉顿面包）

参观完生产线后，孩子们还可以参加自制面包的工作坊。在专业师傅指导下，亲手制作自己喜爱的面包。在揉面团、捏造型的过程中，可培养对烹饪烘焙的兴趣之余，也可增强孩子的耐性，还可将独一无二、新鲜出炉的面包带回家与家人分享滋味。活动亦包括工作纸游戏，令参观活动更生动有趣，进一步了解面包制作的过程与知识。活动内容相当丰富好玩，有兴趣的家长快快把握这次嘉顿重启参观报名的机会，免费去玩。

活动相当丰富，亦可认识品牌历史及生产线。（图片来源：嘉顿面包）

点击图片浏览嘉顿厂房参观活动详情：

嘉顿有限公司香港深井厂房

地址：深井深慈街1–11号

查询：[email protected] / 2491 3369

详情：＞＞按此＜＜

嘉顿厂房参观活动

参观日期：全年均可（星期六、日及公众假期除外）

参观时间：星期一至五 14:00 - 16:00（参观日子及时长会视乎实际情况而定）

参观对象：6–12岁小学生，由学校或团体安排

讲解语言：粤语

每组人数：最少10人，最多16人（其中必须包括2名成人领队）

参观内容：活动简介、观看影片、自制面包、参观生产线、参观展览馆及工作纸游戏等

费用：免费

申请日期：需在选择之参观日子最少一个月前提交申请（如同日参观申请超额，本公司会以抽签形式作决定）

申请结果通知：将于参观月份最少一个月前以电邮方式回复（如在上述期间仍未收到本公司的确认通知，申请即不获接纳，不获接纳之申请则不作另行通知）

报名方法：＞＞按此＜＜



*只接受网上申请，任何重复申请只会当一次计算

*参观团体需自行安排交通，不设泊车位

