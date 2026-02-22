深圳亲子好去处2026｜深圳龙岗区亲子游4大推介 高球园林staycation/无限放电乐园/免费公园
每到假日，不少爸妈都会带孩子北上玩乐，深圳面积几乎是香港的两倍，各区发展迅速，的确有很多新奇好玩的游乐设施。近年龙岗儿童公园开放后，迅即成为港孩玩乐热点。或许该区公园太大一天玩不完，不妨留宿一晚，玩尽周边特色好去处。
深圳龙岗区亲子游推介1：隐秀山居酒店 高球园林staycation
深圳虽和香港一样是人口密度高的大城市，但放假想感受清幽的园林景致，其实也不用远离市区。
位于龙岗区宝荷路隐秀高尔夫球会内的隐秀山居酒店，离深圳口岸或高铁站不用一小时车程，便能进入广阔宁静的园林式酒店放松度假。
酒店于2008年由日本著名设计师细川清和与国内知名设计师王兴田联合打造，融合和式简约的大自然设计理念，基本上每间双人房都拥有大露台，景色一望无际。小朋友和家人可于营业时间由专人接送前往体验高尔夫球，一尝挥杆滋味。酒店设施相当家庭友善，有户外游乐场和室内playhouse，离龙岗儿童公园和大型商场也只是十几分钟车程，相当方便。
隐秀山居酒店
地址：深圳市龙岗区宝荷路正中高尔夫球会内
房价：港币$833起（视乎入住日期及房型）
查询：www.castleshenzhen.cn
深圳龙岗区亲子游推介2：空气湃运动嘉年华 无限放电乐趣
想带小朋友放电，又想自己玩得投入？空气湃就最适合爱玩的家庭！位于龙岗区的空气湃运动嘉年华是目前深圳最大双层巨型乐园，占地180,000呎，这里有多达100多项潮玩项目，12个主题游戏区，不论大人细路都能尽情跳弹、挑战自我。
最吸引的是走进实景还原的综艺节目大玩《疯狂的麦咭》七大闯关主题密室游戏，如石板、岩石、X闯关、悬崖等；也可以玩《Running Man》撕名牌比赛及枕头大战；亦有600平方米实景还原的《九龙城寨》超大主题鬼屋、《鱿鱼游戏》生存挑战等，刺激又好玩。一家大细可合作闯关，保证可玩足一日。
空气湃运动嘉年华
地址：深圳市龙岗区吉华街道三联社区赛格新城1号101
营业时间：10:00 - 22:00
费用： $264 / 位（KKday独家2人同行优惠，平日、周末及公众假期适用。）
购票：https://bit.ly/4a2gCjH
*入场需穿着防滑袜
深圳龙岗区亲子游推介3：龙岗儿童公园 超大型主题公园
主题乐园通常要付费入场，但内里设施未必适合幼童。龙岗儿童公园是深圳近年新开的主题公园，占地达32万平方米，是深圳市目前最大的儿童公园。入园完全免费，并可畅玩无动力区，攀爬架、绳网、滑梯、沙池等全部无限时任玩，设施非常多样丰富，光是玩免费游乐设施已可玩上一整天。
如要玩「星高度魔法村」的机动游戏区，也可以最少人民币338元充值当会员，以会员价玩各项机动游戏如海盗船、碰碰车、家庭过山车等，会员卡有效期一年，不用急于一时全部用掉，可以留待之后「慢慢玩」。园内亦有多间餐厅和小食摊档，洗手间和育婴设备完善，绝对是家庭必到玩乐热点。
龙岗儿童公园
地址：深圳龙岗区龙城街盐龙大道与爱心路交汇处
开放时间：
•园区 - 平日06:00 - 22:00，周末及节庆假日06:00 - 23:00
•无动力设施 - 06:00 - 18:00，动力设备09:00 - 21:00
费用： 免费入场；「星高度魔法村」机动游戏可另购会员卡充值享优惠价游玩
前往方法： 乘深圳地铁16号线至「愉园站」往C出口；或至「回龙埔站」往D出口。两个站出站后步行约10至15分钟即可到达。
深圳龙岗区亲子游推介4：大运天地 湖景休闲好去处
龙岗区有数间大型商场，但说到风景最优美感觉最chill，首推「大运天地」。商场开幕仅一年半，毗邻大运公园及大运中心体育场，面积广阔，更拥有人工湖与大草地，沿着湖边可欣赏落羽松、天鹅和水中的鱼儿，感觉十分写意。
湖边有不少餐饮选择，也有约200间商舖及多元化的亲子娱乐设施。小朋友可玩著名室内游乐场meland，也可到「沐森爆笑乐园」玩大型充气城堡，五月起更会开放水上乐园，夏天可畅快玩水。另有以虫虫为主题的机动游戏区，可乘坐小火车、飞船、木马等，一站式满足大人小孩需要。
大运天地
地址：深圳市龙岗区龙翔大道3001号深圳大运中心
前往方法： 深圳地铁16号线至「大运中心」站，于C、D口出站即达。
