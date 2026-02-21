鼻敏感｜中医教3个简单方法通鼻纾敏 预防春季儿童鼻敏感先了解与感冒之别｜亲子健康

鼻敏感｜立春过后，墙壁挂满水珠，地板总是湿笠笠，熟悉的「回南天」又回来了。此时不少家长发现，小朋友开始打喷嚏、流鼻水，担心是否感冒着凉。其实，这可能并非感冒，而是春天的湿气在作祟。中医认为「天人相应」，大自然湿气缠绵，人体内的运化也容易变得沉重濡滞，阻碍本应向上升发的阳气，从而诱发各种不适。

鼻敏感即「鼻鼽」 反映身体气机运转失衡

中医将鼻敏感称为「鼻鼽」。春季乍暖还寒，外来的寒湿之邪容易困阻脾胃，就像土壤被冷水浸透，运化不动。脾胃是中焦气机升降的枢纽，一旦受阻，清阳之气便难以上输至头面，鼻窍失去温养，功能自然失调。

鼻敏感｜中医教3个简单方法通鼻纾敏（图片来源：Shutterstock）

鼻为肺之窍，肺气本应宣发畅通。若寒湿外袭，或脾湿内生、上犯于肺，便会使肺气郁闭，宣降失常。加上寒性凝滞、湿性黏着，水液代谢失常，化为清稀鼻水，淋漓不止。这不仅是鼻部的问题，更反映出整个身体气机运转的失衡。

最简单区分感冒与鼻敏感，可以留意小朋友有否发烧， 以及鼻水的状态。（图片来源：PhotoAC）

别把鼻敏感当感冒医

曾有一位六岁女患者，每年春季必发鼻敏感，早上起床喷嚏连连及流鼻水，持续整个春天。家长起初以为是反复感冒，常予凉茶或成药，结果症状更频密。来诊时，这位小朋友舌淡苔白腻，脉象濡滑，常觉疲倦、胃口一般，这正是典型的「寒湿困脾、肺气不宣」。治疗上，以温中化湿、宣肺通窍之法，选用苍术、茯苓健脾祛湿，辛夷、白芷宣通鼻窍，同时嘱咐家长调整生活习惯，两周后，小朋友晨起喷嚏大减，鼻水收敛，精神胃口也明显改善。

（图片来源：PhotoAC）

家长该如何区分感冒与鼻敏感？普通感冒多伴随喉咙痛、发热及其他症状，鼻涕和痰涎或清或黄、或稀或稠，病程一般在一周内。而春季鼻敏感，则常在清晨起床时发作，小朋友可能连打数个喷嚏，鼻水清澈，并伴眼鼻发痒，但精神状态通常尚可，亦无发烧。值得注意的是，鼻敏感症状容易在特定环境下诱发或加重，如潮湿天气、接触尘螨或冷空气刺激后。

暖颈防寒邪乘虚而入

除了药物调理，改善生活细节更为重要。早春温差大，应遵循「春捂秋冻」，不要过早为小朋友换上夏天的短衫短裤。尤其要保护好颈后的大椎穴，这是人体阳气汇聚的重要穴位，避免寒邪乘虚而入，影响生发之阳气。建议在清晨外出或温差较大时，为孩子围上轻薄围巾或穿着有领衣物，防护正气。

每日早上用梳或手指为小朋友轻柔梳头，又或按揉鼻 旁，均有助改善鼻窍功能。（图片来源：Freepik）

饮食调养亦是关𨫡，小朋友的脾胃功能相对较弱，应远离雪糕、冷饮及寒凉生果，如西瓜、火龙果等，以免助湿生痰，加重症状。可适量选用健脾祛湿的食材，如茯苓、白术、炒薏米等煲汤煮粥，温和调理体质。同时，避免食用过量甜腻煎炸之物，避免影响脾胃运化，滋生湿浊。

（图片来源：Freepik）

3个简单方法通鼻纾敏

春天鼻敏感，根本在于「寒湿困脾、清阳不升」。治疗不应只着眼于鼻，需从整体调理脾胃、温化寒湿、升发阳气入手。避免误用寒凉，注重保暖，配合日常调护，让小朋友在春雨绵绵的季节里，依然能自在呼吸，健康成长。以下3个方法可以轻松纾缓鼻敏感。

（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览通鼻纾敏方法：

注册中医师陈翠萍

香港注册中医师陈翠萍，从小受母亲薰陶，对于养生和治未病的概念根深柢固，同时亦受到多位著名教授启蒙，醉心于中医药学研究，多年的临床经验成就了一套独特见解，主攻内科和肿瘤。陈医师同时亦作为三名小孩的妈妈，对育儿和中医儿科保健也有相当心得。陈医师曾多次获邀与不同机构主持中医讲座，亦常于各大社交媒体分享中医养生及治病之道。

