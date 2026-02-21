免费游乐场｜二份一游乐场由孩子话事游乐场 免费开放区玩绳网阵 另设自然泥沙区/户外冒险区

位于红磡华信街的二份一游乐场早前正式开放，是香港首个以「冒险游戏」为概念的创意游乐空间。这个由智乐儿童游乐协会推动的项目，名字「二份一」别具深意 —— 场地由大人建好一半，另一半交给小朋友自由发挥！当中最大特色，是「孩子话事」。即睇二份一游乐场活动详情与开放时间。

免费游乐场｜二份一游乐场由小朋友话事

二份一游乐场场内不设固定玩法：木制平台旁备有木梯、绳网、车軚、布块等物料，孩子可自行决定「玩甚么、怎么玩」；想搭滑梯？用木板斜放就行！想建空中通道？把绳网接上平台就能荡来荡去！创造的过程本身就是游戏。

户外冒险区的攀登木梯，让小朋友发挥创意。（图片来源：《亲子王》）

为支援孩子安全探索，场内有专业游戏工作员驻守，适时提供工具如大衣夹、索带、小木槌等，并协助评估风险。小朋友可在这里体验爬高、敲打、玩泥、挖沙等多元感官挑战，培养勇气、创意与抗逆力，而这正正是「冒险挑战」的核心精神。更特别的是，游乐场每天都在「持续转变」。今天可能是障碍赛道，明天变成秘密基地，后天又化作水泥游戏区！这种动态变化，让每次到访都充满惊喜。

香港少数地方有得这样玩泥浆，人人不亦乐乎。（图片来源：《亲子王》）

全场分为免费公众开放区与收费游戏区。公众区设有绳网阵、探趣墙与休闲木座；付费区则包含自然泥沙区、户外冒险区及室内游戏空间，适合初生至12岁儿童。笔者带小孩前往，无不被泥浆吸引，孩子们一身沾满泥泞的快乐，是一般playhouse无法比拟，大家来时记得多带一套内外衣物和袜子，现场有冲脚、清洗设施，不怕太污糟，尽情去玩吧！

草坡滑梯，钟意用纸皮滑又得， 爱趴着滑亦得！（图片来源：《亲子王》）

二份一游乐场

地址： 红磡华信街1号红磡都市公园内（近港铁黄埔站C2出口）

时间： 09:00 - 19:00 （每月首个星期三保养日休息，不同日期设有不同玩乐时段，请上官网查询。）收费游戏区 星期二至五 10:00 - 12:00、14:00 - 16:00、16:30 - 18:30，星期六及日 10:00 - 13:00、14:30 - 17:30

收费区票价： 原价 $240，现85折优惠价 $200，可供1位小孩及1位成人同时进场；额外成人 $80。

查询： 2898 2258 （星期二至日 10:00 - 13:00、14:00 - 18:00）

详情：https://dreamtogetherplayground.org.hk

